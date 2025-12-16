Gran Mercadito Navideño de la Usina Social: feria, música y comunidad en una edición especial en la calle

Una fiesta popular con feria de emprendimientos locales, música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia tendrá lugar este viernes 19

La Usina Social invita a una nueva edición de su ya clásico Mercadito pero esta vez se prepara para celebrar la Navidad con una gran fiesta popular . El evento tendrá lugar en plena calle, donde se desplegará una feria con emprendimientos locales, música en vivo, gastronomía, actividades para toda la familia y un espacio para infancias.

La propuesta está pensada como un espacio de encuentro para habitar la calle como territorio colectivo y transformar lo cotidiano en una experiencia cultural compartida. En el marco de los festejos por su sexto aniversario y en vísperas de la Navidad, La Usina Social invita a las y los rosarinos a disfrutar la jornada este viernes 19 de diciembre , de 18.30 a 00 , en Jujuy 2844 , con entrada libre y gratuita .

En este sentido, estará cortada la cuadra de Jujuy, entre Pichincha y Lagos, y la de Pichincha, entre Jujuy y Salta.

El gran Mercadito Navideño de la Usina Social

La jornada ofrecerá una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia o con amigos que incluye emprendimientos locales que presentarán productos de diseño como accesorios, marroquinería, objetos de decoración para el hogar, ilustraciones, encuadernación, cosmética natural, indumentaria, alimentos, propuestas para infancias y mucho más.

Asimismo, la música será uno de los ejes centrales de la jornada. Durante la tarde se presentará el DJ Lucas Roma, acompañado por el show en vivo de Girda y los del Alba. Para quienes prefieran una experiencia más tranquila, habrá un sector sobre calle Pichincha con tres DJs de vinilos. Al cierre del Mercadito, la celebración continuará en Casa Bravacon la presentación de Zorrito Von Quintiero, sumándose a la propuesta junto a Bon Scott.

La oferta gastronómica estará a cargo de Usina Bar, Casa Brava y Bon Scott, junto a Arcade Cider, que ofrecerá sidra tirada y opciones variadas para todos los gustos.

Además, el evento contará con un recorrido sensorial a cargo de Litoralia Producciones, un stand del Colegio de Arquitectos, y un espacio interactivo sobre ambiente y ciudad coordinado por el Laboratorio de Ciudades de La Usina Social. También habrá un stand de salud, con vacunación contra gripe, tétano, hepatitis y COVID, además de testeos de VIH y sífilis.

Las infancias también tendrán un lugar especial con talleres de decoración de adornos navideños, un taller de carpintería para el armado de arbolitos de Navidad, espacios de juego, maquillaje artístico y glitter, espectáculos de clown. Y propuestas para adultos como talleres de cocina y tarot.

La Usina Social

Fundada en diciembre de 2019, La Usina Social es un espacio de encuentro y de innovación, de generación e intercambio de ideas entre ciudadanos con compromiso social o político, con vocación de servicio y curiosidad, orientado a encontrar soluciones de forma colaborativa y colectiva para problemáticas de interés común en el ámbito de lo local y de lo global. Es un espacio para pensar y construir el futuro, con una clara visión progresista, moderna, ecológica, igualitaria e inclusiva.

La participación en La Usina puede ser a través de diferentes instancias creativas, de formación y capacitación, de las actividades culturales, ciclos de debate o módulos de enseñanza. También a través de las redes sociales de La Usina.