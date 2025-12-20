De Funes a Nueva York: la historia de la joven artista que triunfa en teatro y cine

Con tan solo 23 años , Mercedes Riegé construye su camino artístico en una de las ciudades más exigentes y emblemáticas del mundo: Nueva York . Nacida en Funes, hace más de cinco años decidió mudarse a la Gran Manzana para formarse y trabajar en teatro y cine . Hoy combina su formación profesional con el trabajo en espacios de gran prestigio y el desarrollo de proyectos propios vinculados a la producción audiovisual.

Su recorrido incluye el paso por instituciones como "The American Musical and Dramatic Academy", "Manhattan Theatre Club" y “New York City Center” . Si bien llegó a Nueva York impulsada por el sueño de la comedia musical, con el tiempo fue descubriendo un interés cada vez más profundo por las historias y el trabajo detrás de escena . Ese proceso la llevó a involucrarse en la producción audiovisual: en menos de un año produjo diez cortometrajes y actualmente se encuentra dirigiendo su propio proyecto, “Please Call Dad” .

Lejos de su ciudad natal pero con raíces bien presentes, Mercedes construye su recorrido con disciplina, aprendizaje constante y una fuerte identidad argentina. “Lo primero que hago es prepararme el mate. Si no tomo mate a la mañana, el día está arruinado. Después me quedo con la compu y les escribo a productores y directores. Vivo en Harlem, al lado del río, y siempre intento salir a caminar, es algo que me conecta mucho con Rosario ”, contó sobre su día a día.

De vacaciones en el país, Mercedes dialogó con La Capital. En una charla distendida, repasó sus inicios, el desafío de emigrar siendo joven, la experiencia de vivir y trabajar en Nueva York y los sueños que la impulsan a seguir creciendo .

El comienzo de una vocación

El vínculo de Mercedes Riegé con el arte comenzó desde muy pequeña y estuvo atravesado tanto por la música como por el teatro. Criada en una familia de médicos, el arte apareció como una forma de conexión y disfrute cotidiano. “En mi familia, su forma de desconectar del trabajo era llegar a casa y poner música. Se escuchaba de todo: Billy Joel, Amy Winehouse, rock nacional, tango, un popurrí. Creo que ahí conecté mucho con la idea de que el arte hace sentir bien a la gente”, recordó.

Asimismo, durante su infancia, Mercedes pasó por distintas actividades hasta descubrir que el teatro musical era su verdadera pasión. “A mí me mandaron a todo: natación, gimnasia artística, hockey, pasé por todo. Pero en el colegio, cuando hacíamos los shows de fin de año, yo siempre era la primera en presentarme”, contó entre risas.

Fue así como, desde muy chica comenzó a formarse en teatro musical en la sede Fisherton del Teatro El Círculo, luego continuó en la academia Formarte y realizó seis años de formación en la Academia de Broadway.

“Salía del colegio en Fisherton a las cuatro de la tarde y me venía directamente en colectivo. De ahí me quedaba hasta las nueve y media de la noche haciendo clases individuales de canto, danza y comedia musical”, relató. Ese recorrido marcó un punto de inflexión: “Hice todo lo que tenía para hacer en Rosario. La pasión era tal que tenía que pasar a otro nivel. Fuera Buenos Aires, Nueva York, Madrid o Londres, era lo que seguía”.

El salto a Nueva York

La decisión de irse al exterior se dio en un contexto inesperado: el inicio de la pandemia. Luego de evaluar opciones de formación en Buenos Aires, Mercedes se cruzó por casualidad con una publicación en Instagram de una academia de Nueva York. “No le di importancia porque pensé que era mentira. Se lo comenté a mi profesora de canto y me dijo: ‘No, no, es posta’”, confesó entre risas.

Mercedes Riege 07 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo que en un principio parecía solo un rumor terminó convirtiéndose en un boleto sin escalas hacia su sueño. En dos semanas, preparó el material para audicionar y viajó a Buenos Aires acompañada por su madre. “Al otro día Alberto Fernández anunciaba el inicio de la cuarentena por pandemia y al mes me mandan el email de que me aceptaron”, recordó. La decisión fue inmediata: “No me quedó otra que decir que sí. Era lo lógico, se dio en un momento en donde no había más posibilidad”.

Para Mercedes, irse a estudiar fue clave para sostener la decisión de emigrar. Según comentó, “irse para educarse o por un trabajo ayuda mucho, porque te da estructura, disciplina". Y afirmó: "Yo no puedo ir con el flow. Con mi papá siempre decimos que no hay plan B, porque cuando tu plan A es muy definido y estás dispuesta a trabajar, no hace falta”.

Un giro en el detrás de escena

Durante su etapa de formación en Nueva York, contó con una beca en "The American Musical and Dramatic Academy" y trabajó como "Resident Advisor", un rol que le permitió sostenerse económicamente mientras estudiaba.

Ahora bien, mientras se formaba en AMDA, Mercedes comenzó a involucrarse en proyectos independientes junto a amigos. Fue esa experiencia la que terminó dándole un giro a su recorrido artístico. “Siempre me gustaron las películas, porque es lo más accesible cuando vivís en Rosario. Pero hace uno o dos años empecé a meterme en sets de amigos que estaban creando sus propios cortos”, contó.

A partir de su participación como asistente de producción en uno de esos proyectos, descubrió un rol en el que se sintió especialmente cómoda y reconocida. Según relató, fue el propio director (que también era su amigo de la Academia) quien le señaló que tenía una mirada y una capacidad organizativa propias de una productora. Desde entonces, en menos de un año, produjo diez cortometrajes que ya están terminados y comenzó a proyectar su futuro desde ese rol, con el sueño de crear su propia productora audiovisual.

Mercedes Riege 02 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Más allá de cada corto puntual, Mercedes destacó que hay un elemento que se repite en todos los proyectos: la construcción y el apoyo colectivo. “El denominador común siempre fueron las amistades. En la industria dicen que todo depende de a quién conoces, realmente es eso, solo que en vez de a nombres grandes, se trata de qué amigos tienes, que te van a hacer el favor de venir un fin de semana por 12 horas a grabar tres escenas ”, explicó.

Ese recorrido encontró un momento especialmente significativo con “Please Call Dad”, el cortometraje que escribió, dirigió y produjo. Para Mercedes, la experiencia marcó un antes y un después. “Fue realmente la primera vez que vi mi arte en escena y a otra gente ayudándome, interesada no solo por el cariño, sino porque les gustaba el guión y querían ser parte”, expresó.

Al finalizar el rodaje, tomó verdadera dimensión de todo lo que construyó en cinco años. “El producto va a terminar siendo lo que sea, pero esos vínculos son por lo que lo hago. El sentido de comunidad que hay en el teatro, en el cine y en lo que uno ama es lo que hace que todo el esfuerzo valga la pena”, comentó.

Entre Nueva York y Rosario

Aunque su presente profesional transcurre en Nueva York, Mercedes mantiene un vínculo constante con Argentina. De hecho, siempre espera con ansias su regreso a Rosario, ciudad que describe como su “casa segura” .

Ahora bien, esa conexión con su país se refleja en su forma de trabajar y de encarar cada proyecto. Mercedes reconoció que su manera de moverse en la industria “ciento por ciento tiene que ver con ser argentina”. “Somos caraduras, pero en el buen sentido. Yo veo amigos de otras nacionalidades a los que les cuesta escribirle a alguien, y yo digo: escribile, ¿qué perdés? El no ya lo tenés”, comentó.

Esa mirada también aparece en las historias que elige contar: relatos donde la familia, la amistad, el desarraigo y la pertenencia ocupan un lugar central. “Creo que el argentino es muy amiguero. En mis historias, los héroes siempre encuentran apoyo en sus amigos”, explicó.

Mercedes Riege 03 Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A la hora de pensar referentes, Mercedes mencionó con admiración a figuras argentinas. Lucrecia Martel ocupa un lugar especial: “Es una ídola. Sus películas son súper argentinas y funcionan en todo el mundo”. También mira con atención el recorrido de Juan José Campanella, a quien le gustaría cruzarse algún día en Nueva York. “Él es un gran ejemplo de alguien que trabaja en varios países. Está en Madrid con una obra que él escribió y mientras que está grabando La ley y el orden en New York. Yo quiero eso”, confesó.

En este sentido, pensando hacia el futuro, no descarta volver ni establecer un recorrido entre distintos países. “Mi triángulo de las Bermudas ideal sería poder hacer un poco de todo, en todos lados. En Argentina hay mucho talento y muchas ganas de crear, y yo estoy siempre dispuesta a eso”, mencionó.

Por último, dejó un mensaje para quienes sueñan con dedicarse al arte y todavía dudan: “La incertidumbre siempre está, pero lo que sí se puede controlar es lo que uno hace todos los días. confía en tu disciplina y en tu entrenamiento".