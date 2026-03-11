Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

A diferencia de sus colegas, el gobernador santafesino leyó distinta la coyuntura y no subió al viaje organizado por Milei, donde hubo un sabor agridulce

El presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartieron el acto del Día de la Bandera el 20 de junio de 2024 en Rosario.

El gobernador Maximiliano Pullaro no se sumó al viaje junto a otros mandatarios no kirchneristas a Nueva York para el Argentina Week que armó el presidente Javier Milei . Parecía aislado y que perdió alguna oportunidad, pero parece haber sido al revés ¿Por qué no subió al avión?

Los gobernadores tenían la ilusión de inversiones en esa feria armada por la Casa Rosada y, sobre todo, de conversaciones mano a mano con el presidente para cerrar algunos reclamos. Lo primero está en veremos, lo segundo no ocurrió: Milei no les dio ni un café media hora. Sólo una foto protocolar con cara de obligado .

Así, los mandatarios quedaron algo expuestos por ir a aportar gobernabilidad al país y traerse políticamente las manos vacías, más allá de alguna promesa de inversiones que, en el actual momento de incertidumbre mundial, no están garantizadas.

Martín Llaryora (Córdoba) , Ignacio Torres (Chubut) , Marcelo Orrego (San Juan) , Gustavo Sáenz (Salta) , Rolando Figueroa (Neuquen) , Alfredo Cornejo (Mendoza) , Carlos Sadir (Jujuy) , Raúl Jalil (Catamarca) , Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) viajaron.

Varios son (¿son?) integrantes de Provincias Unidas (PU), el proyecto legislativo de mandatarios que promueve Pullaro. Pero éste se desmarcó y, a la larga, logró una mejor posición. Sin ser opositor directo, juega a diferenciarse convenientemente en ciertas cuestiones nacionales.

En Expoagro comentaban que la situación no está para andar dando vueltas una semana en Estados Unidos, no por una pose romántica o ideológica sino de realidad. “Hay episodios de reclamo que no son menores. En Jujuy quisieron entrar en la Gobernación y el mandatario estaba en Nueva York”, comentó un funcionario santafesino.

Efectivamente, el jujeño Carlos Sadir se encontraba en el banco JP Morgan cuando el reclamo salarial de la policía provincial escalaba y un grupo de uniformados reclamó fuertemente en la Casa de Gobierno de la provincia del norte.

La tensión no estalló por un cordón de Infantería que resistió el avance de los incendiarios. Hace apenas dos semanas fue el reclamo policial en Santa Fe que obligó a recalibrar cuestiones, incluso de agenda.

image (13) Milei junto a los gobernadores dialoguistas. Pullaro no asistió

El dramático episodio le sirve de ejemplo y argumento gráfico al santafesino, aunque no lo pondrán en la pública. Eso no quiere decir que haya algo latente, pero el gobierno provincial prefiere ser cauto y lee distinta la situación. “No es bueno irse en algunos momentos”, soltaron apenas.

También es cierto que el gobernador viaja poco. “¿Me cuesta irme a otra provincias y voy a ir a Estados Unidos casi una semana?”, dijo de manera retórica a La Capital en Expoagro 2026.

“En muchos viajes internacionales en estos 26 meses me han invitado. Solo fui a uno en Estados Unidos a buscar financiamiento para el desarrollo de la infraestructura para rutas, gasoductos y red energética”, indicó.

Se refiere a la gira santafesina que realizó a Estados Unidos en julio pasado junto a algunos ministros para desplegar una amplia agenda en Washington y Nueva York con el objetivo de conseguir financiamiento para obras.

pullaro (1) En Expoagro, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió bajar las retenciones al menos a la mitad. No viajó a Nueva York. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

La trinchera

Luego agregó: “Soy una persona que viaja lo menos posible y prácticamente nada porque la provincia tiene problemas, no económicos solamente sino de seguridad. Por eso prefiero quedarme en la trinchera siempre”.

Justamente, el tema seguridad es difícil de largar durante algunos días en este momento en que, si bien los índices siguen firmes, hay mensajes sugerentes dando vueltas. Pullaro repite que enfoca el 40% de su gestión en seguridad.

“Si un día le levanto el pie a la pelea con las organizaciones criminales, todo puede volver atrás", sostiene. Hay un dato que no pasó desapercibido y sirve para ilustrar: mientras se daban los discursos de apertura de Expoagro, se lo vio al gobernador revisando en su teléfono los datos de seguridad de la primera mañana del martes.