La Capital | suscriptores | Pullaro

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

A diferencia de sus colegas, el gobernador santafesino leyó distinta la coyuntura y no subió al viaje organizado por Milei, donde hubo un sabor agridulce

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

11 de marzo 2026 · 17:11hs
El presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe

Foto: La Capital /Virginia Benedetto.

El presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, compartieron el acto del Día de la Bandera el 20 de junio de 2024 en Rosario.

El gobernador Maximiliano Pullaro no se sumó al viaje junto a otros mandatarios no kirchneristas a Nueva York para el Argentina Week que armó el presidente Javier Milei. Parecía aislado y que perdió alguna oportunidad, pero parece haber sido al revés ¿Por qué no subió al avión?

Los gobernadores tenían la ilusión de inversiones en esa feria armada por la Casa Rosada y, sobre todo, de conversaciones mano a mano con el presidente para cerrar algunos reclamos. Lo primero está en veremos, lo segundo no ocurrió: Milei no les dio ni un café media hora. Sólo una foto protocolar con cara de obligado.

Así, los mandatarios quedaron algo expuestos por ir a aportar gobernabilidad al país y traerse políticamente las manos vacías, más allá de alguna promesa de inversiones que, en el actual momento de incertidumbre mundial, no están garantizadas.

¿Por qué no fue Pullaro?

Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquen), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) viajaron.

Varios son (¿son?) integrantes de Provincias Unidas (PU), el proyecto legislativo de mandatarios que promueve Pullaro. Pero éste se desmarcó y, a la larga, logró una mejor posición. Sin ser opositor directo, juega a diferenciarse convenientemente en ciertas cuestiones nacionales.

En Expoagro comentaban que la situación no está para andar dando vueltas una semana en Estados Unidos, no por una pose romántica o ideológica sino de realidad. “Hay episodios de reclamo que no son menores. En Jujuy quisieron entrar en la Gobernación y el mandatario estaba en Nueva York”, comentó un funcionario santafesino.

Efectivamente, el jujeño Carlos Sadir se encontraba en el banco JP Morgan cuando el reclamo salarial de la policía provincial escalaba y un grupo de uniformados reclamó fuertemente en la Casa de Gobierno de la provincia del norte.

La tensión no estalló por un cordón de Infantería que resistió el avance de los incendiarios. Hace apenas dos semanas fue el reclamo policial en Santa Fe que obligó a recalibrar cuestiones, incluso de agenda.

image (13)
Milei junto a los gobernadores dialoguistas. Pullaro no asistió

Milei junto a los gobernadores dialoguistas. Pullaro no asistió

El dramático episodio le sirve de ejemplo y argumento gráfico al santafesino, aunque no lo pondrán en la pública. Eso no quiere decir que haya algo latente, pero el gobierno provincial prefiere ser cauto y lee distinta la situación. “No es bueno irse en algunos momentos”, soltaron apenas.

También es cierto que el gobernador viaja poco. “¿Me cuesta irme a otra provincias y voy a ir a Estados Unidos casi una semana?”, dijo de manera retórica a La Capital en Expoagro 2026.

“En muchos viajes internacionales en estos 26 meses me han invitado. Solo fui a uno en Estados Unidos a buscar financiamiento para el desarrollo de la infraestructura para rutas, gasoductos y red energética”, indicó.

Se refiere a la gira santafesina que realizó a Estados Unidos en julio pasado junto a algunos ministros para desplegar una amplia agenda en Washington y Nueva York con el objetivo de conseguir financiamiento para obras.

pullaro (1)
En Expoagro, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió bajar las retenciones al menos a la mitad. No viajó a Nueva York.

En Expoagro, el gobernador Maximiliano Pullaro pidió bajar las retenciones al menos a la mitad. No viajó a Nueva York.

La trinchera

Luego agregó: “Soy una persona que viaja lo menos posible y prácticamente nada porque la provincia tiene problemas, no económicos solamente sino de seguridad. Por eso prefiero quedarme en la trinchera siempre”.

Justamente, el tema seguridad es difícil de largar durante algunos días en este momento en que, si bien los índices siguen firmes, hay mensajes sugerentes dando vueltas. Pullaro repite que enfoca el 40% de su gestión en seguridad.

“Si un día le levanto el pie a la pelea con las organizaciones criminales, todo puede volver atrás", sostiene. Hay un dato que no pasó desapercibido y sirve para ilustrar: mientras se daban los discursos de apertura de Expoagro, se lo vio al gobernador revisando en su teléfono los datos de seguridad de la primera mañana del martes.

Noticias relacionadas
El gobernador de Santa Fe celebró el acuerdo con Neuquén para acercar la industrias de ambas provincias

Para Pullaro, el acuerdo industrial Santa Fe-Neuquén es un "win-win"

Pullaro en el acto de egreso de policías. 

Más policías, penitenciarios y desafíos para el plan de seguridad de Pullaro

El gobernador Pullaro garantiza el inicio de clases

Inicio de clases: Pullaro les pidió a las familias que lleven a sus hijos a la escuela

El presidente Javier Milei aprovechó el envión de las elecciones para aprobar un paquete de normas, entre ellas la reforma laboral. 

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Ver comentarios

Las más leídas

Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Fue campeón con Newells, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Lo último

La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López

La provincia invirtió más de 270 millones de pesos en mejorar los centros de salud del departamento General López

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Mariela Miranda, madre de Alan Funes, fue asesinada delante de su hijo. El hecho que provocó una saga de crímenes en el barrio Tablada y alrededores
Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Por Martín Stoianovich

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors
Ovación

En vivo: Central quiere prolongar el efecto clásico y ya juega ante Argentinos Juniors

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares
La Ciudad

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Newell's sigue en el fondo con un empate que no le sirve de nada

Kudelka: Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo

Kudelka: "Ojalá me equivoque, pero será un trabajo arduo y a largo plazo"

Fue campeón con Newells, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso lo busca como DT

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Denunciaron dos nuevos ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

Ovación
Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central: Jorge Almirón confirmó un equipo con cinco cambios para jugar ante Argentinos

Central y Newells en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Central y Newell's en la Rocinha: cómo es el servicio en la favela y el costo del video viral

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia por la guerra con EEUU

Policiales
El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario
Policiales

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya son 108 los puntos de venta de drogas desactivados

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

La Ciudad
Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

La UNR ganó una medalla y se clasificó al próximo Mundial de Programación en Dubái

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

Cambia el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario: cuáles serán los cambios

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

En las escuelas primarias de Santa Fe estará prohibido el uso de celulares

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: qué se sabe de la novedosa vacuna contra el triple negativo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

El uno x uno de Newells: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Facundo Guch, certero en el tiro libre y decidido para encarar

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles algo nublado con una máxima de 30º

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra
El Mundo

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se prolonga la guerra

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país
El Mundo

Paraguay aprobó la presencia militar de Estados Unidos en su país

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique
Cultura

Murió a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York
Política

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña
Policiales

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por Ludueña

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato
Policiales

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros
Información General

El gobierno italiano compró un Caravaggio por 30 millones de euros

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el Moisés de Miguel Ángel
Información General

Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel