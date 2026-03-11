Pullaro se quedó en la trinchera y no le picaron el boleto de Nueva York

Los gobernadores tenían la ilusión de inversiones en esa feria armada por la Casa Rosada y, sobre todo, de conversaciones mano a mano con el presidente para cerrar algunos reclamos. Lo primero está en veremos, lo segundo no ocurrió: Milei no les dio ni un café media hora. Sólo una foto protocolar con cara de obligado.
Así, los mandatarios quedaron algo expuestos por ir a aportar gobernabilidad al país y traerse políticamente las manos vacías, más allá de alguna promesa de inversiones que, en el actual momento de incertidumbre mundial, no están garantizadas.
¿Por qué no fue Pullaro?
Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquen), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz) viajaron.
En Expoagro comentaban que la situación no está para andar dando vueltas una semana en Estados Unidos, no por una pose romántica o ideológica sino de realidad. “Hay episodios de reclamo que no son menores. En Jujuy quisieron entrar en la Gobernación y el mandatario estaba en Nueva York”, comentó un funcionario santafesino.
Efectivamente, el jujeño Carlos Sadir se encontraba en el banco JP Morgan cuando el reclamo salarial de la policía provincial escalaba y un grupo de uniformados reclamó fuertemente en la Casa de Gobierno de la provincia del norte.
El dramático episodio le sirve de ejemplo y argumento gráfico al santafesino, aunque no lo pondrán en la pública. Eso no quiere decir que haya algo latente, pero el gobierno provincial prefiere ser cauto y lee distinta la situación. “No es bueno irse en algunos momentos”, soltaron apenas.
También es cierto que el gobernador viaja poco. “¿Me cuesta irme a otra provincias y voy a ir a Estados Unidos casi una semana?”, dijo de manera retórica a La Capital en Expoagro 2026.
“En muchos viajes internacionales en estos 26 meses me han invitado. Solo fui a uno en Estados Unidos a buscar financiamiento para el desarrollo de la infraestructura para rutas, gasoductos y red energética”, indicó.
Se refiere a la gira santafesina que realizó a Estados Unidos en julio pasado junto a algunos ministros para desplegar una amplia agenda en Washington y Nueva York con el objetivo de conseguir financiamiento para obras.
La trinchera
Luego agregó: “Soy una persona que viaja lo menos posible y prácticamente nada porque la provincia tiene problemas, no económicos solamente sino de seguridad. Por eso prefiero quedarme en la trinchera siempre”.
Justamente, el tema seguridad es difícil de largar durante algunos días en este momento en que, si bien los índices siguen firmes, hay mensajes sugerentes dando vueltas. Pullaro repite que enfoca el 40% de su gestión en seguridad.
“Si un día le levanto el pie a la pelea con las organizaciones criminales, todo puede volver atrás", sostiene. Hay un dato que no pasó desapercibido y sirve para ilustrar: mientras se daban los discursos de apertura de Expoagro, se lo vio al gobernador revisando en su teléfono los datos de seguridad de la primera mañana del martes.
