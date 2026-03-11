La Capital | Política | Manuel Adorni

Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial durante el viaje a Nueva York

Tras la polémica que surgió por la aparición de Bettina Angeletti junto a la comitiva del gobierno, el jefe de Gabinete argumentó los motivos de su inclusión

11 de marzo 2026 · 09:27hs
Manuel Adorni aseguró que su pareja fue invitada y su embarco no generó un costo adicional para el Estado

Manuel Adorni aseguró que su pareja fue invitada y su embarco "no generó un costo adicional para el Estado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar del "Argentina Week".

El funcionario defendió la decisión y aseguró que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Nueva York y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete detalló que su pareja ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta. En este sentido, Adorni señaló: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenia el pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó porque no había otra forma que me acompañe".

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno y trabaja como coach ontológica. Adorni insistió en que el viaje no representó gastos para el Estado. "Los gastos de ella se los paga ella. El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta se la paga ella y los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", aseguró.

"En definitiva, no le sacamos un peso al Estado", concluyó.

El reclamo de la oposición

La presencia de Angeletti en la comitiva tomó estado público luego de que circulara una fotografía tomada en Queens, durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson. En la imagen se observa a la esposa del funcionario junto a integrantes de la delegación oficial.

La difusión de la imagen motivó un pedido de informes en el Congreso para conocer si familiares de funcionarios pueden viajar a bordo del avión presidencial ARG-01.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó la solicitud formal. El legislador pidió información sobre si Angeletti integró la comitiva oficial, qué rol cumplió durante el viaje y quién cubrió los gastos de su traslado.

El proyecto del político santafesino también solicita una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de funcionarios a Estados Unidos durante el "Argentina Week". Además, requiere documentación que detalle si el vínculo entre Angeletti y el jefe de Gabinete quedó registrado de forma oficial y que se adjunten los comprobantes del financiamiento del viaje.

Consultado sobre el pedido de informes impulsado en el Congreso, Adorni minimizó la iniciativa y cuestionó a la oposición. "Que haga lo que quiera la oposición", respondió el funcionario. Luego agregó: "Sobre mi vida privada yo no hablo. Si quieren preguntar algo, que lo pregunten. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar".

