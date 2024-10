La historia del vestuarista rosarino que trabaja en Broadway y vistió a Meryl Streep

Es un distinguido en lo suyo, y no solamente en la Gran Manzana, sino también en distintas partes del mundo. Gracias a las producciones de las que fue parte, presentó su trabajo en ciudades como París, Londres, Sidney, Edimburgo, Munich, Bombay, Seúl, Tokyo, Melbourne, Mónaco, Viena, y muchas más en Estados Unidos y el resto del mundo. A su vez, es profesor de la Fordham University en Nueva York y dio clases en universidades como Yale, Columbia, San Diego, Houston y el reconocido National Arts Club NYC. También es uno de los votantes para los premios Tony, el galardón más importante a la producción teatral de ese país.

Alejo Vietti.png Alejo Vietti junto a Donyale Werle, premiada diseñadora de decorados.

“En 1996 me fui de vacaciones con mi familia a pasar las fiestas, pero básicamente les dije que me quedaba”, afirmó Vietti en diálogo con La Capital sobre el puntapié que dio paso al resto de su carrera. El camino de Alejo tuvo varios obstáculos y vaivenes que lo llevaron a proyectar su vida lejos de Rosario, aunque cada vez que regresa a la ciudad valora ese sentimiento de “volver a casa”.

Su trabajo fue reconocido con varios galardones específicos, como el premio Lucille Lortel en 2023, dos Helen Hayes Awards, el Green Room Award en Australia y el TDF Irene Sharaff Young Master Award, así como también fue nominado a los premios Olivier Award en Londres y al Drama Desk Award NY. “Para mí siempre es un orgullo representar bien a mi ciudad, mi país, mis amigos y mi familia. Es importante eso. Si bien viví más tiempo en el exterior que acá en Rosario, soy cien por ciento rosarino. Llevo mi crianza, mis raíces y mi formación de acá”, aseguró.

El presente y un nuevo proyecto junto a Steven Spielberg

En la actualidad, Vietti se mantiene en trabajo constante, con distintos proyectos que florecen bajo las luces de Nueva York y otros que se gestan en los escenarios de Inglaterra, Australia y Canadá. “Estoy empezando a preparar un nuevo espectáculo en Broadway que se llama ‘Smash’, del cual uno de los productores es Steven Spielberg”, confesó.

Al respecto, añadió: “Uno de los musicales que hice es “Annie”, que está de gira por Estados Unidos desde hace más de dos años y ahora va al Madison Square Garden con Whoopi Goldberg como uno de los personajes principales, Miss Hannigan”. Se trata de la más reciente reposición de una de las obras más icónicas de Broadway, creada en 1977 por Thomas Meehan. Y si de clásicos contemporáneos se trata, el rosarino también participó de puestas de "Evita" y "West Side Story".

Raíces rosarinas bien presentes

Durante su infancia y adolescencia, Alejo se formó en el colegio de los Hermanos Maristas, ubicado sobre Bv. Oroño al 700, la misma institución a la cual asistieron su padre y su tío, y en la que su hermana se desempeña como directora general. “Sigo ligado a la ciudad por mi familia y mis amigos, tengo una relación bien argentina, de vernos siempre. O ellos van a visitarme o yo vengo para acá. Tenemos un vínculo familiar de generación en generación”, detalló.

Al finalizar el secundario, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, pero su destino y sus sueños se encontraban en otra parte. “Cuando estaba en tercer año, mi padre me preguntó una noche si era feliz haciendo eso y le dije que no. Me dijo: ‘¿Qué querés hacer?’. Le respondí que quería estudiar diseño. Como acá no había nada de escenografía o vestuario fui a lo más cercano: dejé abogacía y me inscribí en la Escuela Superior de Diseño Gráfico en calle Rioja. Ahí hice mis estudios y me gradué”, relató.

“Al mismo tiempo, me gustaba mucho el cine y el teatro, trabajé bastante en los medios de la ciudad, desde Cablehogar a LT8, pero acá no hice mucho en cuanto a escenografía o vestuarios. Desarrollé mi carrera prácticamente en el exterior”, indicó Vietti, que subrayó que le “encanta Rosario” porque es su “casa” y cada vez que regresa disfruta de “ver cómo crece y cómo se expande culturalmente”.

Alejo Vietti - Evita - NYC.jpg Vietti trabajó en el vestuario del musical "Evita", que se presentó en Broadway, Nueva York.

El camino a Broadway

Directo desde Rosario, tomó la decisión de buscar su sueño en Estados Unidos. Al principio se instaló en Los Ángeles, donde la experiencia se hizo cuesta arriba ya que “no tenía trabajo, plata, ni papeles”. Partió rumbo a París, donde realizó algunos cortometrajes hasta regresar a Nueva York. “Empecé a llamar a gente que admiraba y a pedir entrevistas, así fue como obtuve mi primer trabajo. Soy muy autodidacta, sabía quiénes eran los diseñadores de vestuario importantes, los que me gustaban a mí y los que estaban trabajando mucho. Los llamé gracias a la guía telefónica. Así fue como me dieron entrevistas”, reveló.

La diseñadora Ann Roth lo contrató justo después de ganar el premio Oscar por el vestuario de la película “El paciente inglés” en 1997. Según señala el propio Vietti, la vestuarista lo hizo “un poco por piedad”. A partir de allí, encadenó recomendaciones que lo llevaron de un proyecto a otro durante 27 años. “Siento que alcancé mi sueño porque nunca contemplé un plan b. Era tal mi pasión por lo que quería hacer que el optimismo de seguir adelante me satisfacía, no necesitaba pensar en qué podía llegar a hacer si no me iba bien”, apuntó con emoción por el camino recorrido.

Con respecto a su consagración en Broadway, afirmó que “es un orgullo enorme” y concluyó: “Uno se va con la responsabilidad de no defraudar a la gente que cree en vos, que para mí era la gente que estaba en Rosario, mis amigos y mi familia. Sentía que cada batalla ganada era una forma de reafirmar el hecho de que valió la pena irme y el apoyo que ellos me daban”.