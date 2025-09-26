La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Durante dos horas, los atacantes publicaron mensajes promocionando “$MIRA”. Las autoridades recupereraron el control de la cuenta y compartieron un comunicado

En las últimas horas, la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina en la red social X fue hackeada . Los atacantes utilizaron el acceso para difundir publicaciones promocionando una criptomoneda denominada $MIRA.

Tras permanecer bloqueada durante unas dos horas, l a fuerza logró recuperar el control de la cuenta. Desde ese mismo perfil, difundieron un comunicado oficial y eliminaron los posteos fraudulentos.

Cabe recordar que no es el primer ataque informático contra las fuerzas de seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich. A comienzos de este año, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también había sufrido un episodio similar.

El comunicado oficial

A través de la cuenta oficial de X recuperada, la Policía Federal Argentina compartió un comunicado oficial.

“La Policía Federal Argentina comunica que la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”, comienza la nota.

Luego, detallaron: “Frente a este hecho grave, se activaron de inmediato protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó de forma rápida y total el control de la cuenta oficial”. En este sentido, agregaron que el caso está siendo judicializado para poder tomar las medidas necesarias y sancionar a los responsables.

Hacia el final del comunicado, remarcaron: “Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”.