Accidente de Thiago Medina: el parte médico tras la cirugía torácica

El ex Gran Hermano, de 22 años, fue sometido a una cirugía torácica en el hospital de Moreno. Permanece en terapia intensiva, estable y con pronóstico reservado

Thiago Medina , exparticipante de Gran Hermano 2022 , continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió el viernes pasado. Este viernes por la tarde se conoció un nuevo parte médico oficial que llevó algo de alivio, aunque su estado sigue siendo delicado.

“El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”, informaron desde el centro de salud.

La operación, que se extendió por más de cuatro horas, incluyó la reconstrucción de la parrilla costal . Según detallaron los médicos, Medina “se mantuvo hemodinámicamente estable” y no presentó complicaciones. Actualmente permanece bajo asistencia respiratoria mecánica, pero sin necesidad de inotrópicos para mantener la presión. El pronóstico continúa siendo reservado.

Antes de la difusión del parte oficial, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, utilizó sus redes sociales para transmitir tranquilidad: “Thiago recién salió de quirófano. Fue una cirugía sin complicaciones. Permanece en terapia intensiva, estable y en este momento no requiere droga para la presión”. Además, volvió a pedir por la cadena de oración en favor de la recuperación del joven.

La palabra de su pareja

La influencer, conocida como Pestañela, también se refirió al tema en el programa Cortá por Lozano, por Telefe: “Estoy muy nerviosa. Fue una cirugía sin complicaciones, que es lo más importante. Hay que ver cómo evoluciona en las próximas 24 horas, pero hoy Thiago está estable. Gracias a Dios está sin drogas para la presión, lo que es un milagro”.

Respecto de las gemelas que tuvo con Medina, Celis aclaró que están al cuidado de su madre y de una niñera. “Formamos un gran grupo de familia y amigos que las contienen. Yo trato de estar con ellas el mayor tiempo posible. Les hablo de su papá, lo tienen presente y no quiero que sientan su ausencia”, expresó conmovida.

La hermana del joven, Camila Deniz, también replicó el mensaje de tranquilidad en sus redes sociales, pidiendo que continúe la cadena de oración.

Thiago Medina, de 22 años, había permanecido una semana bajo estricto control clínico tras el accidente, con asistencia respiratoria mecánica. La cirugía torácica representó un paso clave en su recuperación, aunque los médicos insisten en que la evolución debe evaluarse día a día.