La Capital | La Ciudad | incendios

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

La superficie afectada por el fuego en septiembre superó el registro del primer bimestre, el período con más focos detectados desde el inicio del año

26 de septiembre 2025 · 13:45hs
Los incendios disminuyeron sensiblemente entre marzo y junio.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Los incendios disminuyeron sensiblemente entre marzo y junio.

La primera semana de primavera comenzó con nuevos problemas por el humo de los incendios en las islas y no se trata de un episodio aislado. Un informe de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) confirma que septiembre ya es el mes del año con mayor superficie quemada en el Delta del Paraná.

El último relevamiento del Centro de Estudios Territoriales de la Facultad de Ciencias Agrarias indica que el fuego afectó 13.188,9 hectáreas en los últimos 25 días. Esta cifra supera el registro del primer bimestre, el más alto en la estadística parcial de 2025. Dada la cantidad de material combustible que hay actualmente en la región y la previsión en cuanto a la altura del río, es probable que el crecimiento se sostenga a lo largo de octubre.

De acuerdo al estudio publicado este viernes, los focos detectados desde el primero de enero cubrieron 30.327.99 ha; es decir, casi el doble de la superficie de Rosario. El área de estudio coincide con el ámbito de desarrollo del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas-DP). Se trata de las islas ubicadas entre las ciudades de Santa Fe y Zárate, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Más incendios en septiembre

El registro de las quemas desde el inicio de septiembre prácticamente equivale al 74 por ciento de la superficie de Rosario. El resultado del monitoreo de imágenes satelitales se ubicó por encima de los datos producidos entre enero y febrero, cuando se prendieron fuego unas 12.976 hectáreas.

Incendios

Los incendios se redujeron drásticamente a partir de marzo. El segundo bimestre concluyó con 1.180,5 ha afectadas, algo más del 10 % en comparación con los números del inicio de 2025. Desde mayo hasta junio se detectaron focos en 1.437,5 hectáreas y el panorama cambió drásticamente en el período de julio y agosto con un total de 109,294 kilómetros cuadrados.

>> Leer más: Revelador estudio: el humo de la isla provocó que haya más infartos en Rosario y su zona

El estudio realizado por Federico Ascolani, Juliana Santi, Néstor Di Leo y Graciela Klekailo se basa en los registros diarios de cuatro satélites. En el análisis del mapa de calor se divide en dos categorías con focos de menor y mayor tamaño, de acuerdo a la medición de los sensores utilizados para generar las imágenes.

La mayoría de los incendios detectados desde el inicio de septiembre frente a la ciudad se ubicaron al norte de la ruta del puente Rosario-Victoria. No obstante, también se observaron diferentes zonas quemadas del otro lado de la traza, dentro de un área importante que llega hasta Villa Constitución.

¿Por qué hay más incendios en las islas?

Los investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias advirtieron que 2025 estuvo marcado por un aumento de las lluvias y alta humedad desde el inicio. Además, el río Paraná alcanzó una altura mayor a la de los meses previos. Ante estas condiciones climáticas se esperaban menos incendios en comparación con otros años más secos. Sin embargo, el pronóstico no se cumplió.

El estudio de la UNR indica que los focos empezaron a multiplicarse entre julio, agosto y septiembre. A partir de esta evolución, los especialistas presumen que la variación se debe a la actividad humana en las islas del Delta del Paraná.

>> Leer más: Incendios en las islas: dos causas, decenas de imputados y ningún avance en la determinación de responsables

Además de la hipótesis para explicar la situación reciente, los analistas hicieron un llamado de atención sobre lo que puede ocurrir desde octubre. "La alta disponibilidad del recurso hídrico, tanto por el nivel del río como por las precipitaciones, ha favorecido el crecimiento y la acumulación de biomasa vegetal, la cual constituye un material potencialmente combustible", puntualizaron.

Dentro de las reflexiones finales del informe se destaca el pronóstico de más incendios durante los próximos meses si se producen condiciones de sequía y la población humana continúa activa en las islas. Según este relevamiento, "es probable que se incremente tanto la cantidad como la extensión" de los focos a lo largo del río.

Un llamado de atención para el gobierno nacional

Dada la magnitud y recurrencia, los investigadores aseguraron que "ninguna provincia puede enfrentar de manera eficaz el problema por sí sola" a la hora de evitar el que el fuego destruya las islas. Así advirtieron que el carácter interjurisdiccional del humedal exige articular esfuerzos con el Estado nacional bajo un "esquema de cooperación técnica, financiera y operativa".

"La prevención y el monitoreo temprano deben constituirse como ejes centrales de la estrategia, complementados con planes coordinados de respuesta rápida", indicaron desde la Facultad de Ciencias Agrarias. En el documento expresaron que el único camino hacia una solución real es "a través de una gobernanza compartida, con presupuestos adecuados y mecanismos de gestión conjunta" para garantizar la protección de la biodiversidad y de las comunidades que dependen del ecosistema.

>> Leer más: Quemas en las islas: la causa civil por daño ambiental, sin avances

Si bien los especialistas distinguen tres niveles de actuación frente a un incendio, también señalaron que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es el principal responsable del manejo de la situación en el país. Esto implica la protección y preservación del medio ambiente frente al daño que generan este tipo de incidentes. Luego recordaron que en agosto se disolvió un fondo exclusivo para el funcionamiento de esta área de gestión y el dinero pasó a forma parte de los recursos generales del Ministerio de Seguridad. Los autores del informe señalaron que esta medida "debilita la capacidad operativa" para abordar cualquier emergencia en Argentina.

"Esta situación problemática suma dos complicaciones más: una disminución continua en la asignación del presupuesto desde 2023 y una subejecución del mismo", indicaron los investigadores de la UNR. En cuanto al último balance anual, señalaron que el SNMF sólo empleó el 22 % de los recursos asignados. Los datos de este año no muestran cambios favorables. De acuerdo a los datos obtenidos por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales hasta abril, las partidas utilizadas no llegaron el 31 por ciento y se proyecta una caída real de 30 puntos porcentuales al final de 2025.

Noticias relacionadas
Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Nación habilitó que la española World2Fly explote comercialmente rutas entre Argentina y España. Rosario en la mira.

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron tras perseguirla y hostigarla.

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Fentanilo contaminado. Quieren que Santa Fe tenga una ley que facilite el control en la distribución para evitar que medicamentos adulterados lleguen a la población.

Fentanilo contaminado: impulsan en Santa Fe una ley de etiquetado para rastrear medicamentos

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Agenda cultural en la región: shows, música en vivo y planes al aire libre

Agenda cultural en la región: shows, música en vivo y planes al aire libre

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

La superficie afectada por el fuego en septiembre superó el registro del primer bimestre, el período con más focos detectados desde el inicio del año

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells
Ovación

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

La comisión fiscalizadora de Newells dijo que el próximo gobierno será de reconstrucción del club

La comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción" del club

Policiales
Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea
Policiales

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

La Ciudad
No hay víctimas buenas ni malas: Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma