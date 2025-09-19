La salud de Thiago Medina: qué intervención quirúrgica se le realizará

Tras presesentar una leve mejoríoa en su estado de salud, el exparticipante de "Gran Hermano" será operado

La salud del exparticipante de "Gran hermano" Thiago Medina sigue siendo delicada . Si bien en los últimos días presentó niveles de fiebre que impidieron que pudiese ser operado, recientemente su expareja confirmó que finalmente podrán realizarle la intervención quirúrgica.

Cabe recordar que, este sábado, el exparticipante de "Gran hermano" chocó con su moto con la parte trasera de un auto. El joven sufrió la fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones, el hígado y una perforación en el pulmón. En este marco, el exparticipante de la edición 2022 de "Gran Hermano" fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo y mientras continúa en terapia intensiva los médicos evaluaban realizarle una operación en el tórax .

En medio de cadenas de oración y mensajes de apoyo a su familia, fue su expareja y madre de sus dos hijas quien dio un comunicado en redes sociales donde detalló el estado de salud actual del joven y los próximos pasos de los médicos.

Qué dijo Daniela Celis

En una historia en su cuenta de Instagram, Daniela Celis comenzó: “Nuevas noticias. Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días”

Luego, agregó: “Hoy está sin fiebre. Necesitamos que siga así para que pueda ser operado”. Cabe remarcar que, en el último parte médico, los profesionales habían advertido que Thiago presentaba grados de fiebre por lo que no se le podía realizar la intervención quirúrgica. En este sentido, el exparticipante de "Gran Hermano" presentó una leve mejoría que les permitirá continuar con el procedimiento.

“La luz llega y se siente, mantenemos la solicitud de la cadena de oración para Thiago”, cerró Daniela en su comunicado.

image

El episodio y los primeros auxilios

El siniestro vial ocurrió en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en la localidad bonaerense de Francisco Alvarez, cuando la moto en la que circulaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se establecieron las causas, las primeras versiones apuntan a la falta de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo auxilió, relató que se detuvo con su camioneta al verlo tendido en la calzada: “Paramos los autos y colectivos que venían rápido para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia demoró entre 30 y 40 minutos en llegar.

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en una de las figuras más queridas de "Gran Hermano" por su historia de vida. Oriundo de González Catán, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería antes de entrar al reality, con el sueño de mejorar la situación de su familia.

Su romance con Daniela Celis trascendió el programa y, en 2024, tuvieron a sus dos hijas, Laia y Aimé. Más tarde, Medina abrió una verdulería en su barrio, aunque luego debió cerrarla. Pese a los vaivenes personales, siempre fue reconocido por su sencillez y sus ganas de salir adelante.