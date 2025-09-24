Thiago Medina, en grave estado: "Necesitamos un milagro"

Según detallaron en el parte médico, el exparticipante de "Gran Hermano" tiene sus dos pulmones comprometidos. Sus familiares piden cadena de oración

Después de pasar varios días internado en terapia intensiva, Thiago Medina , el exparticipante de "Gran Hermano", atraviesa uno de los momentos más delicados en su estado de salud. Luego del parte médico del miércoles, familiares y allegados piden cadena de oración.

Cabe recordar que el ex participante chocó con su moto contra la parte trasera de un auto. El joven sufrió la fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones, el hígado y una perforación en el pulmón . En este marco, Thiago Medina fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo y tiempo después fue operado por una reparación de la parrilla costal.

Según detalló su expareja, Thiago se encuentra atravesando uno de los momentos más delicados: ambos pulmones se encuentran comprometidos. “Necesitamos un milagro”, dijo su hermana Camila en un video en redes sociales. Asimismo, Daniela Celis su expareja dio a conocer su preocupante parte médico .

Qué dijo Daniela Celis

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina, quien hoy atraviesa uno de los diagnósticos más complicados desde el accidente.

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesioterapia. El pronóstico es reservado”, detalló la ex Gran Hermano.

Luego pidió ayuda a sus seguidores;: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”.

Por su parte, su hermana mayor, detalló: “Thiago se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica”. En este sentido, agregó que sus pulmones no están saturando correctamente por lo que debieron “colocarlo boca abajo”.

En este sentido, Thiago Medina se encuentra atravesando un complicado cuadro: a las complicaciones en la vesícula, se le suma una infección intrahospitalaria y complicaciones en ambos pulmones.

image

El preocupante video de Camilota

En un video en Instagram, Camilota, hermana mayor de Thiago Medina expresó su preocupación y pidió cadena de oración a sus seguidores.

Camilota se mostró preocupada y entre lágrimas dijo: “Vengo a pedirles que hagamos una cadena de oración para mi hermano”

Luego, agregó: “Nos llamaron desde el hospital, necesitamos un milagro”. En este sentido, pidió cadena de oración para su hermano: “Les pido que nos pongamos en oración por Thiago”.