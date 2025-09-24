La Capital | Zoom | Thiago

Thiago Medina, en grave estado: "Necesitamos un milagro"

Según detallaron en el parte médico, el exparticipante de "Gran Hermano" tiene sus dos pulmones comprometidos. Sus familiares piden cadena de oración

24 de septiembre 2025 · 11:00hs
Thaigo Medina atraviesa uno de los cuadros más complicados desde que está internado

Thaigo Medina atraviesa uno de los cuadros más complicados desde que está internado

Después de pasar varios días internado en terapia intensiva, Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano", atraviesa uno de los momentos más delicados en su estado de salud. Luego del parte médico del miércoles, familiares y allegados piden cadena de oración.

Cabe recordar que el ex participante chocó con su moto contra la parte trasera de un auto. El joven sufrió la fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones, el hígado y una perforación en el pulmón. En este marco, Thiago Medina fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo y tiempo después fue operado por una reparación de la parrilla costal.

Según detalló su expareja, Thiago se encuentra atravesando uno de los momentos más delicados: ambos pulmones se encuentran comprometidos. “Necesitamos un milagro”, dijo su hermana Camila en un video en redes sociales. Asimismo, Daniela Celis su expareja dio a conocer su preocupante parte médico.

Qué dijo Daniela Celis

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis compartió el parte médico de Thiago Medina, quien hoy atraviesa uno de los diagnósticos más complicados desde el accidente.

“Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión. Se resolvió la atelectasia con kinesioterapia. El pronóstico es reservado”, detalló la ex Gran Hermano.

Luego pidió ayuda a sus seguidores;: “Pedimos más que nunca fuerzas y seguir orando por él”.

Por su parte, su hermana mayor, detalló: “Thiago se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica”. En este sentido, agregó que sus pulmones no están saturando correctamente por lo que debieron “colocarlo boca abajo”.

En este sentido, Thiago Medina se encuentra atravesando un complicado cuadro: a las complicaciones en la vesícula, se le suma una infección intrahospitalaria y complicaciones en ambos pulmones.

El preocupante video de Camilota

En un video en Instagram, Camilota, hermana mayor de Thiago Medina expresó su preocupación y pidió cadena de oración a sus seguidores.

Camilota se mostró preocupada y entre lágrimas dijo: “Vengo a pedirles que hagamos una cadena de oración para mi hermano”

Luego, agregó: “Nos llamaron desde el hospital, necesitamos un milagro”. En este sentido, pidió cadena de oración para su hermano: “Les pido que nos pongamos en oración por Thiago”.

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

