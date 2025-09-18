Parte médico de Thiago Medina: por qué no pueden operar al exparticipante de "Gran Hermano"

Este sábado, el exparticipante de "Gran hermano" Thiago Medina fue victima de un grave siniestro vial , al impactar con su moto con la parte trasera de un auto. Tras ser internado en grave estado, en las últimas horas se conoció el nuevo parte médico sobre su estado de salud.

Cabe recordar que Medina sufrió fractura de varias costillas y también lesiones en los riñones y el hígado y una perforación en el pulmón . En este marco, el ex participante de la edición 2022 de "Gran Hermano" fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el bazo y actualmente se encuentra en terapia intensiva.

Recientemente, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el que se encuentra internado el joven, emitió un nuevo parte médico. Según detallaron, presenta una fiebre persistente que impide que pueda ser operado del tórax.

Qué se sabe del estado de salud de Thiago Medina

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", comienza el parte oficial del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Y continúa: "Durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles”. En este sentido detallaron que tiene dosis de inotrópicos y continúa con asistencia respiratoria mecánica.

En caso de tener una evolución favorable, “podria ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días” . Dicha itnervención se realizaría con “el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires".

El episodio y los primeros auxilios

El siniestro vial ocurrió en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en la localidad bonaerense de Francisco Alvarez, cuando la moto en la que circulaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se establecieron las causas, las primeras versiones apuntan a la falta de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo auxilió, relató que se detuvo con su camioneta al verlo tendido en la calzada: “Paramos los autos y colectivos que venían rápido para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia demoró entre 30 y 40 minutos en llegar.

Quién es Thiago Medina

Thiago Medina se convirtió en una de las figuras más queridas de "Gran Hermano" por su historia de vida. Oriundo de González Catán, trabajaba como recolector de residuos y en una verdulería antes de entrar al reality, con el sueño de mejorar la situación de su familia.

Su romance con Daniela Celis trascendió el programa y, en 2024, tuvieron a sus dos hijas, Laia y Aimé. Más tarde, Medina abrió una verdulería en su barrio, aunque luego debió cerrarla. Pese a los vaivenes personales, siempre fue reconocido por su sencillez y sus ganas de salir adelante.

