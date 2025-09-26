La comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción" del club

El proceso de recambio de autoridades de Newell's no se modificó tras el primer encuentro de agrupaciones. “La reunión de este jueves fue de carácter informativo. El calendario electoral se ajusta al estatuto", afirmó Alfonso Quaranta , miembro titular de la comisión fiscalizadora, que plantéo la necesidad de la "reconstrucción" del club.

El integrante del órgano de control de la institución ratificó que no es sencillo adelantar la votación programada para el 14 de diciembre. En este sentido, comentó: "Alterar cualquier plazo afectaría algunas cuestiones políticas, sería alterar el calendario fijado por la junta electoral" .

En una charla con "Ni más ni menos" por La Red Rosario , el empresario dio un claro ejemplo de por qué es imposible adelantar los comicios alterando los pasos estatutarios. " Tal vez hay personas que no retiraron avales y quieren ser candidatos. Ellos pueden sentirse vulnerados en sus derechos, se presentan en la Justicia y esto no se sabe dónde termina”, comentó.

"Uno de los incisos que tiene la comisión fiscalizadora es que se respete el estatuto", señaló Quaranta. Luego planteó: "Por un lado, tenemos el pedido de alterar el calendario electoral y, por el otro, existe una omisión formal por parte de la comisión directiva sobre celebrar la asamblea general ordinaria en la primera quincena de septiembre , cuando se discute y se vota el balance. Además, la comisión fiscalizadora presenta su informe con respecto a lo que ve en el balance".

Otra advertencia del miembro del organismo de control se refiere a la falta de información sobre el presente económico del club: “Al día de hoy no tenemos el balance a disposición. No pudimos hablar con el auditor ni el tesorero. Ya reiteramos una primera nota que presentamos el 8 de septiembre, donde poníamos de manifiesto esta situación". De inmediato, el socio rojinegro señaló que la Lepra no sólo está traviesa una "crisis económica y futbolística", sino también "situación institucional muy incierta".

>> Leer más: Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

El enigma sobre la deuda

El empresario no dudó en confirmar que, en caso sea necesario, la comisión fiscalizadora está preparada para manejar el club hasta las elecciones. "Hablo por mí y no por el resto de la comisión, ya que no pude hablar con ellos. Si la comisión fiscalizadora tiene que asumir, lo hará ahora. Si esto le toca, no se trata de una gestión diaria, es de minutos. Enseguida se hace un llamado a las personas que manifestaron su voluntad firme de ser candidatos a presidente para que se sienten en una mesa a discutir cómo se lleva adelante el club en los próximos 30 o 60 días", subrayó.

La cuestión económica es un dolor de cabeza para la futura dirigencia y Quaranta fue contundente sobre los cálculos extraoficiales: "Entre los números informales de los que se habla en el club, trascienden entre 20 y 24 millones de dólares de deuda, que a mí no me consta porque no vi el balance". A continuación, señaló que el déficit mensual oscila entre 500 y 800 mil dólares. Finalmente, remarcó: "Si hacés la cuenta, la próxima comisión directiva asumirá con una deuda de alrededor de 30 millones de dólares. Los números están en el aire".

La reconstrucción de Newell's

"Hay que ver la naturaleza de la deuda. Fuera de eso, ninguna agrupación sola se puede hacer cargo de esto", manifestó el miembro de la comisión fiscalizadora de la Lepra. En esa línea, anticipó: "El gobierno que viene será de reconstrucción y no digo puntualmente que esta comisión directiva fue un desastre. Lo que digo es que, el que agarre, tomará una situación delicadísima en términos económicos. Si se creen que lo pueden resolver solos están totalmente equivocados".

>> Leer más: La dura declaración de Cristian Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

El integrante del órgano de control llamó a cada uno de los posibles presidentes a la reflexión sobre cómo deben manejarse, sacando egos de lado y trabajando juntos por el bien de la institución. Sobre esta situación, advirtió: "Hay algunos candidatos que no quieren conversar con sus pares o el resto de los actores de la política de Newell's, es momento de hablar. Es como si estás muy enfermo y decís con 'este no hablo porque estoy ofendido', es de una inmadurez infantil, habla más del ego que del compromiso que uno debe demostrar si quiere presidir el club".

Quaranta concluyó con un mensaje para el presidente Ignacio Astore. “Si tiene el deseo de que se adelanten las elecciones, mañana debería convocar a una asamblea para que los socios definan la fecha de los comicios y mostrar los números del club", opinó.