La Capital | Ovación | Newell's

La comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción" del club

Alfonso Quaranta expresó preocupación por la deuda y aseguró que el órgano de control puede tomar la conducción del club hasta las elecciones

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

26 de septiembre 2025 · 10:51hs
La reunión en Newells concluyó sin cambio de fecha de la votación.

Foto: La Capital/Marcelo Rubén Bustamante.

La reunión en Newell's concluyó sin cambio de fecha de la votación.

El proceso de recambio de autoridades de Newell's no se modificó tras el primer encuentro de agrupaciones. “La reunión de este jueves fue de carácter informativo. El calendario electoral se ajusta al estatuto", afirmó Alfonso Quaranta, miembro titular de la comisión fiscalizadora, que plantéo la necesidad de la "reconstrucción" del club.

El integrante del órgano de control de la institución ratificó que no es sencillo adelantar la votación programada para el 14 de diciembre. En este sentido, comentó: "Alterar cualquier plazo afectaría algunas cuestiones políticas, sería alterar el calendario fijado por la junta electoral".

En una charla con "Ni más ni menos" por La Red Rosario, el empresario dio un claro ejemplo de por qué es imposible adelantar los comicios alterando los pasos estatutarios. "Tal vez hay personas que no retiraron avales y quieren ser candidatos. Ellos pueden sentirse vulnerados en sus derechos, se presentan en la Justicia y esto no se sabe dónde termina”, comentó.

¿Por qué no se adelantan las elecciones en Newell's?

"Uno de los incisos que tiene la comisión fiscalizadora es que se respete el estatuto", señaló Quaranta. Luego planteó: "Por un lado, tenemos el pedido de alterar el calendario electoral y, por el otro, existe una omisión formal por parte de la comisión directiva sobre celebrar la asamblea general ordinaria en la primera quincena de septiembre, cuando se discute y se vota el balance. Además, la comisión fiscalizadora presenta su informe con respecto a lo que ve en el balance".

Otra advertencia del miembro del organismo de control se refiere a la falta de información sobre el presente económico del club: “Al día de hoy no tenemos el balance a disposición. No pudimos hablar con el auditor ni el tesorero. Ya reiteramos una primera nota que presentamos el 8 de septiembre, donde poníamos de manifiesto esta situación". De inmediato, el socio rojinegro señaló que la Lepra no sólo está traviesa una "crisis económica y futbolística", sino también "situación institucional muy incierta".

>> Leer más: Liga Profesional: a Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

El enigma sobre la deuda

El empresario no dudó en confirmar que, en caso sea necesario, la comisión fiscalizadora está preparada para manejar el club hasta las elecciones. "Hablo por mí y no por el resto de la comisión, ya que no pude hablar con ellos. Si la comisión fiscalizadora tiene que asumir, lo hará ahora. Si esto le toca, no se trata de una gestión diaria, es de minutos. Enseguida se hace un llamado a las personas que manifestaron su voluntad firme de ser candidatos a presidente para que se sienten en una mesa a discutir cómo se lleva adelante el club en los próximos 30 o 60 días", subrayó.

La cuestión económica es un dolor de cabeza para la futura dirigencia y Quaranta fue contundente sobre los cálculos extraoficiales: "Entre los números informales de los que se habla en el club, trascienden entre 20 y 24 millones de dólares de deuda, que a mí no me consta porque no vi el balance". A continuación, señaló que el déficit mensual oscila entre 500 y 800 mil dólares. Finalmente, remarcó: "Si hacés la cuenta, la próxima comisión directiva asumirá con una deuda de alrededor de 30 millones de dólares. Los números están en el aire".

La reconstrucción de Newell's

"Hay que ver la naturaleza de la deuda. Fuera de eso, ninguna agrupación sola se puede hacer cargo de esto", manifestó el miembro de la comisión fiscalizadora de la Lepra. En esa línea, anticipó: "El gobierno que viene será de reconstrucción y no digo puntualmente que esta comisión directiva fue un desastre. Lo que digo es que, el que agarre, tomará una situación delicadísima en términos económicos. Si se creen que lo pueden resolver solos están totalmente equivocados".

>> Leer más: La dura declaración de Cristian Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

El integrante del órgano de control llamó a cada uno de los posibles presidentes a la reflexión sobre cómo deben manejarse, sacando egos de lado y trabajando juntos por el bien de la institución. Sobre esta situación, advirtió: "Hay algunos candidatos que no quieren conversar con sus pares o el resto de los actores de la política de Newell's, es momento de hablar. Es como si estás muy enfermo y decís con 'este no hablo porque estoy ofendido', es de una inmadurez infantil, habla más del ego que del compromiso que uno debe demostrar si quiere presidir el club".

Quaranta concluyó con un mensaje para el presidente Ignacio Astore. “Si tiene el deseo de que se adelanten las elecciones, mañana debería convocar a una asamblea para que los socios definan la fecha de los comicios y mostrar los números del club", opinó.

Noticias relacionadas
No hubo consenso y las elecciones en Newells se harán como estaban estipuladas inicialmente.

Newell's: el consenso para adelantar las elecciones difirió en las formas y se vota en diciembre

Valentino Acuña, con el número 17 de la selección argentina, que en esta ocasión llevará un excompañero de Newells.

Qué número de camiseta usarán los futbolistas surgidos de Newell's en el Mundial sub-20

Newells y Central se cruzarán los dos grandes el mismo día. Primero lo hará la Lepra y al toque el Canalla.

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Cristian Fabbiani debe levantar a un equipo que sufrió un duro golpe el sábado en el Gigante. Ya lo hizo cuando asumió.

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Lo último

La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Agenda cultural en la región: shows, música en vivo y planes al aire libre

Agenda cultural en la región: shows, música en vivo y planes al aire libre

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

La superficie afectada por el fuego en septiembre superó el registro del primer bimestre, el período con más focos detectados desde el inicio del año

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario
La Ciudad

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué pasará con los feriados católicos

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Atraparon en Rosario a Colo Cappelletti, otro de los prófugos más buscados

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

Una profunda limpieza da inicio a la restauración de la histórica Casa Fracassi

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

El narco también mata mujeres: los femicidios que estremecieron a Rosario

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Investigan la muerte de un motociclista a la medianoche en avenida Presidente Perón

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Holan quiere hacer lo que nunca pudo en el torneo, pero un factor lo condiciona

Ovación
Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells
Ovación

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newells

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

La comisión fiscalizadora de Newells dijo que el próximo gobierno será de reconstrucción del club

La comisión fiscalizadora de Newell's dijo que el próximo gobierno será de "reconstrucción" del club

Policiales
Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea
Policiales

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

Santa Fe: rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

La Ciudad
No hay víctimas buenas ni malas: Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Nación autoriza nuevos vuelos a Madrid y anota tres frecuencias semanales desde Rosario

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler
Policiales

Otra imputación al exjuez Marcelo Bailaque: recibía dádivas de un alquiler

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newells
OVACIÓN

La declaración de Fabbiani que sonó como una amenaza en medio de la crisis en Newell's

A Newells y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Newell's y Central se les viene un domingo de súper acción ante los poderosos

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo
Economía

Retenciones cero: la promo fue para pocos y hay malestar en el campo

Javkin: Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor
Política

Javkin: "Si la Argentina se pareciera más al interior, sería un país mucho mejor"

Pullaro a los productores: Aquí tienen un gobierno aliado del campo
Politica

Pullaro a los productores: "Aquí tienen un gobierno aliado del campo"

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista
POLICIALES

Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

El índice de pobreza bajó al 28,1 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones
Economía

Luego de tres días de euforia, volvieron a caer los bonos y las acciones

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos
Política

Se aprobaron 88 pliegos de magistrados, fiscales y defensores públicos

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones
Política

Caducidad de la demanda: Cristina Kirchner no deberá pagar $22.300 millones

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo
El Mundo

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones
El Mundo

La Uefa estaría dispuesta a suspender a Israel de todas las competiciones

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las prácticas engañosas de Prime
Información General

Amazon devolverá USD 1.500 millones por las "prácticas engañosas" de Prime

Retenciones: la Sociedad Rural criticó el negocio del gobierno y exportadores
Economía

Retenciones: la Sociedad Rural criticó "el negocio del gobierno y exportadores"

Pellegrini: En octubre necesitamos más diputados libertarios
Política

Pellegrini: "En octubre necesitamos más diputados libertarios"

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alumnos de 5° año organizan un mate bingo para un viaje de estudios a Buenos Aires

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza
NOVEDADES

Rosario Can Festival: la ciudad vuelve a tener su fiesta de la cerveza

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad
La Ciudad

Turismo rosarino al mundo: alianza con Civitatis para mostrar la ciudad

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma
Información General

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma