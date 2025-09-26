La Capital | La Ciudad | Rosario

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Organizaciones feministas convocan este sábado a marchar desde la Facultad de Ciencias Médicas hasta plaza San Martín para pedir justicia por las tres chicas

26 de septiembre 2025 · 13:55hs
Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda

Foto: Gustavo De Los Ríos / La Capital

Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara

Este sábado, organizaciones feministas, sociales y políticas convocaron a una nueva movilización en Rosario para exigir justicia por Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes que aparecieron asesinadas y descuartizadas en Florencio Varela tras permanecer desaparecidas desde el viernes pasado.

La concentración será a las 16 en la Facultad de Ciencias Médicas, en Santa Fe y Francia, y desde allí la marcha avanzará hasta la plaza San Martín, epicentro de históricas manifestaciones en defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

La convocatoria, que comenzó a circular en redes sociales bajo la consigna “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, busca poner el foco en la violencia de género que atraviesa a las mujeres y diversidades, sin distinción de clase, edad o condición social.

El hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes generó estupor en todo el país. Las víctimas fueron vistas por última vez en La Matanza y aparecieron asesinadas en Florencio Varela. Por el caso hay cuatro detenidos, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana, sospechada de haber organizado el lugar donde se cometió el crimen.

>> Leer más: Femicidios en clave narco: cuando la violencia machista se cruza con el crimen organizado

Las hipótesis de la investigación apuntan a que las chicas habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta vinculada a una banda narco del Bajo Flores. La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa.

Rosario se suma al pedido de justicia

El triple femicidio, que estremeció a la sociedad por su brutalidad, moviliza nuevamente a los feminismos que desde hace años reclaman contra la violencia machista y por el esclarecimiento de los crímenes que tienen a mujeres y jóvenes como víctimas.

La movilización de este sábado se inscribe en una serie de protestas que desde la semana pasada recorren distintas ciudades del país. Rosario ya tuvo una primera concentración el miércoles en la plaza San Martín, donde decenas de personas reclamaron justicia.

Ahora, la convocatoria busca redoblar la presencia en la calle. La marcha, como en cada 3 de junio desde 2015, volverá a teñir de violeta y negro las calles rosarinas, en un grito que insiste en que la violencia machista no da tregua: “Ni una menos, vivas y libres nos queremos”.

