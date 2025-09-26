Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

Antonella Recalde falleció tras estar varios días internada. En primera instancia su expareja fue detenido pero luego liberado porque la Fiscalía consideró que no era responsable

La casa de Levalle al 2000 donde ocurrió el incidente.

Este miércoles falleció Antonella Recalde, de 31 años, quien sufrió graves quemaduras en un episodio ocurrido en su vivienda el pasado 17 de septiembre. El episodio se registró en una casa ubicada en Levalle al 2000 de la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez.

Las lesiones de la mujer se produjeron luego de una presunta discusión con su expareja, un joven de 21 años, quien fue en primera instancia detenido de manera preventiva pero luego liberado por falta de evidencias, según consideró la Fiscalía.

La fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la investigación, dispuso su libertad 48 horas después al considerar que “no estaría vinculado a la mecánica del hecho”, aunque le exigió fijar domicilio.

Leer más: Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Por qué quedó en libertad la ex pareja

Matías V. sufrió lesiones leves y también fue hospitalizado, con custodia policial, por el episodio. A partir del resultado de las algunas medidas en la causa penal, la fiscal Fabbro descartó que haya atacado a la paciente atendida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según los peritajes solicitados por el MPA, el joven no fue responsable de las quemaduras que sufrió Antonela en Villa Gobernador Gálvez. Los primeros resultados coinciden con la declaración que hizo contra la acusación por una agresión a la mujer de 31 años.

Cuando la policía llegó a la casa, Matías V. dijo que su expareja se había tirado diluyente de pintura para prenderse fuego en el baño. Ante esta situación trató de apagar las llamas y sufrió quemaduras leves en ambas manos.

Después del procedimiento, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó a la víctima a Rosario para continuar con el tratamiento. Además de la custodia policial del sospechoso, la Fiscalía ordenó el secuestro de teléfonos celulares para esclarecer lo ocurrido.

Leer mas. Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras discutir con su expareja en Villa Gobernador Gálvez

El último parte médico, antes del fellecimiento, indicaba que la mujer permanecía bajo tratamiento con asistencia respiratoria mecánica, sedantes y drogas para mantener la estabilidad hemodinámica.

La titular del Heca, Andrea Becherucci advirtió en su momento que la paciente tenía un compromismo severo por el efecto del fuego e incluso requirió algunas operaciones.

Becherucci detalló que las lesiones más profundas afectaron los brazos de la mujer oriunda de Villa Gobernador Gálvez. "Estas quemaduras extensas provocan fallas de múltiples órganos, entre ellas, las cardiovasculares", remarcó dentro del pronóstico reservado.