Cuestión de Peso regresa a la pantalla de El Tres después de varios años ausente

Mario Massaccesi será el conductor de Cuestión de Peso

Massaccesi se despidió de TN Central para afrontar la conducción de la nueva temporada de Cuestión de Peso, lo que será un desafío personal. El periodista llevaba 24 años en el canal y se despidió con gran emoción antes de encarar el nuevo proyecto.

“Me impactó lo que la gente dice en la calle. Es impresionante en el taxi, el portero, en la verdulería. Me están diciendo, deberían hacer tal cosa, deberían o me gustaría ver tal cosa. Yo lo voy tomando y lo llevo a la mesa de producción y digo, mirá, me dicen esto, esto, esto, porque me parece que está bueno que también la gente nos vaya soplando qué necesita en esta temporada número 11 del programa”, expresó entusiasmado.

Además el conductor recordó que “el programa generó una ley y se trabajó mucho y costó mucho esa ley”. A partir de esta tarde, ocupará el rol que en ediciones anteriores tomaron Andrea Politti, Claribel Medina, Fabián Doman, Mariano Peluffo y Alessandra Rampolla.