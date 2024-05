"Gran Hermano": entre gritos, peleas y sanciones, se vivió una nueva gala de eliminación

“Gran Hermano” está entrando en su etapa decisiva, por lo que el clima dentro de la casa más famosa del país se va poniendo cada día más difícil. En esta ocasión, además de una gala de eliminación en la que un nuevo participante tuvo que abandonar el certamen, se vivió una acalorada discusión entre dos jugadores. En repudio a los gritos e insultos, el “Big” , la voz en off que preside el reality, tomó una inesperada decisión.

En ese sentido, ese domingo la audiencia fue testigo de una pelea subida de tono entre Julia “Furia” y Mauro , participantes que mantuvieron un efímero romance. Con su explosiva personalidad, la personal trainer levantó la voz y no ahorró insultos para el joven. La situación fue objetivamente violenta, y prendió las alarmas tanto de la producción del programa como de los televidentes.

“Nadie me toma de pelotu..”. “Te voy a romper la jeta”. “¡Todos saben lo que sos!”. “¡No sos nadie, hijo de put…!”. “¡Andá a armar la valija!”. Esas fueron algunas frases que le arrojó, alterada, Furia le lanzó a Mauro.

En diferentes situaciones, la misma participante había discutido con otros compañeros, pero, para Gran Hermano, lo de ayer pasó un límite. Por ese motivo, el “Big” decidió sancionar a Juliana con una pena que nunca se había implementado en la historia del ciclo televisivo.

La histórica sanción que recibió Furia de “Gran Hermano”

Luego del conflicto entre Furia y Mauro, y en rechazo al nivel de violencia que manejó la personal trainer para tratar al joven, Gran Hermano tomó cartas en el asunto y decidió aplicar una sanción ejemplificadora, para asegurarse que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir dentro del reality.

“Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites”, comenzó a decirle el “Big” a los participantes, y agregó: “Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir, y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo”.

“Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza”, afirmó Gran Hermano, con mucha seriedad.

“Por eso. Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que, a partir de la próxima semana, ya estás en placa”, definió la voz en off. Por las características de la pena, la sorpresa no faltó: este tipo de sanción nunca había sido utilizada en las más de dos décadas que lleva el programa al aire.

“A partir de la próxima semana vas a estar en placa, y nunca podrás ser salvada por el líder. Sí, voy a permitir que nomines y juegues por la prueba del liderazgo”, le explicó Gran Hermano a la participante sancionada, y cerró: “Si eventualmente llegarás a ganar una prueba de líder, también permitiré que subas y bajes de placa a los compañeros que elijas, pero nunca tendrás el beneficio de la inmunidad”.

Frente a esto, todos las miradas apuntaron a Furia, quien solo atinó a decir: “Ok, gracias”. El resto de la casa se sumió en un silencio sepulcral.

Quién se fue este domingo de la casa de “Gran Hermano”

No hay que olvidarse que, más allá del conflicto de Furia y Mauro y la sanción histórica que recibió la personal trainer, este domingo por la noche también se vivió una gala de eliminación en “Gran Hermano”. Esta semana, la placa estaba conformada por seis participantes: Darío, Nicolás, Manzana, Martín, Florencia y Mauro. Uno a uno, fueron saliendo de placa, y, como siempre, se terminó definiendo en un mano a mano entre dos jugadores.

De esta manera, la gala de eliminación de este domingo se definió en un versus entre Martín “el Chino” y Federico “Manzana”, dos participantes centrales en la competencia. En los últimos días, el cantante de RKT se había aliado a Furia, mientras que el otro encontró su grupo de pertenencia en Bautista y Nicolas, trio que se autodenomina como los “bros”.

Finalmente, quien ganó la batalla fue “el Chino”. Manzana fue eliminado con el 54.2% de los votos negativos, mientras que Martín fue salvado al recibir el 45.8%. En la casa, esta eliminación se leyó como una clara victoria para el grupo de los “bros”, ya que hace varias semanas eligieron a Federico como enemigo.