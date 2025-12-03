¿Cuánto cuesta el famoso pan dulce de Damián Betular?
El pastelero de MasterChef Celebrity lanzó su pan dulce junto a una edición especial de productos por Navidad. Por cuánto y dónde se pueden conseguir
3 de diciembre 2025·16:00hs
Se acercan las fiestas y, si hay algo que no puede faltar en la mesa argentina, es el pan dulce. Con frutas, con chips de chocolate o sin relleno, existen variedades para todos los gustos, y los argentinos ya están en búsqueda de las mejores opciones en términos de calidad y precio para su mesa dulce. En las últimas horas, como cada año, el pastelero de MasterChef, Damián Betular, lanzó su pan dulce junto con una colección especial de productos navideños.
El pan dulce es un clásico de la panadería argentina, especialmente asociado a las celebraciones de fin de año. Si bien sus ingredientes permiten elaborarlo en cualquier momento, tradicionalmente se consume durante Navidad y Año Nuevo. Cada temporada, el chef Damián Betular se vuelve viral por sus versiones particulares de este icónico postre, especialmente por el precio de sus productos artesanales.
Este año no fue la excepción: el pastelero presentó su nueva receta y, como era de esperarse, su costo volvió a destacar por ser muy diferente de los precios habituales de los supermercados.
Si bien en los supermercados es posible encontrar pan dulces desde los $3.000, los productos gourmet quedan fuera de esas góndolas. Este año, el pan dulce de Damián Betular no fue la excepción.
El valor de la versión 2025 del pastelero es de $56.000. Ahora bien, no se trata de una receta tradicional: el producto está elaborado con ingredientes especiales como cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo.
El local de Betular se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Villa Devoto, ubicado en Mercedes 3900. Solo quienes residan o estén de visita en Buenos Aires pueden retirarlo personalmente, aunque existe una alternativa más cómoda.
La buena noticia es que el panettone también se puede comprar de forma virtual, a través de la tienda online oficial del pastelero. Allí, tras elegir la cantidad de productos, es necesario seleccionar fecha y horario de retiro. El pago se realiza directamente online con tarjeta de débito, crédito o Mercado Pago.
La edición navideña de Betular
Además del pan dulce, para esta temporada Betular lanzó una colección completa de postres especiales para Navidad.
Uno de los productos estrella es “El Cascanueces”, un chocolate de 200 gramos con forma del icónico personaje. Según detalla el chef, está relleno con gianduja de pistachos, pasta artesanal de pistachos y crocante del mismo fruto seco. Su precio es de $54.000.
A esta propuesta se suman tres turrones gourmet, cada uno a $28.000:
Turrón de chocolate caramelizado: con gianduja de nueces pecanas, pâte de fruit de frambuesas y crocante del mismo fruto rojo.
Turrón de chocolate semiamargo: con gianduja de maní y caramelo salado, ideal para quienes prefieren sabores más intensos.
Turrón de chocolate con leche: con gianduja de avellanas y trozos de cookies.
Por último, el pastelero incorporó la "degustación de petits". Se trata de nueve tortas diferentes y tiene un valor de $110.000.
Quién es Damián Betular
Damián Betular es un reconocido pastelero y cocinero argentino. Fue el chef principal del hotel Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires y el chef de pastelería ejecutivo de Duhau Pâtisserie, hasta enero del 2022. Luego, abrió su propio local en la Ciudad de Buenos Aires llamado “Betular Pâtisserie”.
A pesar de su trayectoria en las cocinas de las pastelerías más emblemáticas de la capital, Betular alcanzó un enorme reconocimiento por su participación como jurado en los reality shows “Bake Off”, en sus ediciones argentinas y españolas. También ganó popularidad por su participación en el canal de streaming Olga, donde integra el programa “Soñé que volaba”, junto a Nati Jota, Elio Moldavsky y Homero Pettinato.
Este año, además, Betular forma parte del exigente jurado de MasterChef Celebrity. Noche tras noche, el pastelero conquista a los televidentes argentinos con su carisma y humor.
Es imposible apuntar un solo origen para el pan dulce ya que sus raíces provienen de distintos países y distintas etapas históricas. Hoy en día, en Argentina, la tradición proviene de Italia y su famoso "panettone". Existen diferentes versiones del inicio de este alimento en Italia:
Una leyenda cuenta que, en un almuerzo navideño de un duque milanés en el siglo XV, al cocinero se le quemó el postre y un sirviente inventó una especie de pan con los ingredientes que tenía a mano: azúcar, manteca, pasas de uva, entre otros.
Otra leyenda cuenta que un joven de la nobleza se enamoró de una panadera y se hizo pasar por su aprendiz e inventó este tipo de pan para conquistarla. El dueño de la panadería y padre de la muchacha se llamaba Toni y de ahí vendría el nombre “Panetonne”, que significa “pan de Toni”.
La más antigua de las leyendas se remonta al Imperio romano, cuando los antiguos romanos endulzaban con miel un tipo de pan con levadura. Este era preparado en recuerdo al nacimiento de Jesús, ya que el nombre de la ciudad de Belén, donde nació, significa “casa de pan”.
