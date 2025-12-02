Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El oficialismo sumó una banca más y relegó como primera minoría al peronismo, que perdió tres legisladores de Catamarca. Menem tiene los votos para continuar al frente de la Cámara

La Cámara de Diputados, escenario de una disputa polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo.

La Cámara de Diputados de la Nación tendrá este miércoles su sesión preparatoria, que estará atravesada por la disputa entre los bloques de La Libertad Avanza y Unión por la Patria por cuál es la primera minoría en el recinto. Una pelea en la que el oficialismo llega con ventaja.

En la sesión, convocada para las 13, jurarán los 127 diputados elegidos en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Además, se designará a las autoridades de la Cámara y se integrarán las comisiones permanentes.

Con el envión del triunfo en las intermedias, el presidente de Diputados, Martín Menem , y el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, salieron a la caza de diputados para engrosar la bancada oficialista .

En poco más de un mes, los libertarios reclutaron más de 14 diputados. De ellos, diez pertenecieron en algún momento al PRO —como los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni— y tres a la UCR.

Con esas incorporaciones, la bancada violeta llegó primero a los 94 escaños, la misma cantidad a la que cayó ayer el bloque de Unión por la Patria.

Es que tres diputados por Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil enviaron una carta a Menem —que tiene los votos para continuar en el cargo— en la que confirmaron que armarán un bloque propio, llamado “Elijo Catamarca”.

image El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aliado de la Casa Rosada.

No obstante, una diputada que responde a la exgobernadora Lucía Corpacci sí se mantiene en la banca de UxP, presidida por el rosarino Germán Martínez, ratificado al frente del bloque.

Desde el año pasado Jalil viene expresando sus diferencias con el bloque madre del peronismo en Diputados. En ese marco, la semana pasada se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

En ese encuentro, los mandatarios del norte evaluaron armar un interbloque, una opción que todavía no está confirmada, pero tampoco descartada. Otros gobernadores como el misionero Hugo Passalacqua y el neuquino Rolando Figueroa también participaron de las conversaciones, pero tomaron distancia del bloque federal.

En función de estos movimientos, en el peronismo se aceleraron las negociaciones internas para tratar de contener a todos los sectores y evitar nuevas fugas.

Sin embargo, en la noche del miércoles distintos medios indicaron que LLA sumó al entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio. De confirmarse, LLA llegaría a 95 bancas y sería la primera minoría.

Las cuentas de Provincias Unidas

Fuera de ese armado, Provincias Unidas se encamina a tener un interbloque de unos 20 miembros.

Todo está dado para que la presidenta del bloque sea Gisela Scaglia, que presentó su renuncia como vicegobernadora de Santa Fe.

La presidenta del PRO Santa Fe tiene el respaldo del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y sus pares de Chubut, Ignacio Torres, y de Córdoba, Martín Llaryora.

image Gisela Scaglia será presidenta del bloque de Provincias Unidas, con el apoyo de Maximiliano Pullaro y otros mandatarios.

A ese bloque reportarán también los socialistas Esteban Paulón y Pablo Farías y un PRO que regresó al redil tras intentar sumarse, sin éxito, a La Libertad Avanza: José Núñez.

Para ganar volumen legislativo, el espacio de los gobernadores formaría un interbloque con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, los radicales díscolos de Democracia para Siempre y los dos diputados de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Por su lado, los bloques del PRO, la UCR y el MID negociaban este martes la posibilidad de armar un interbloque.

Pulseadas en el recinto

La cantidad de legisladores que tenga cada espacio será decisiva para definir cuántos integrantes tendrá cada sector en las comisiones, el circuito clave en el trámite parlamentario.

La sesión, además, puede tener otro condimento extra. Es que se tratarán las renuncias y las impugnaciones. Cuestionada por su condena por venta de drogas en Estados Unidos y su vínculo con el empresario acusado de narco Fred Machado, Lorena Villaverde retiró su renuncia a su banca de diputada luego de que se frenara su jura como senadora por Río Negro.

Desde LLA deslizaron que siguen firmes con su idea de objetar a Caren Tepp, Jorge Taiana y Juan Grabois por sus respectivos frentes judiciales.