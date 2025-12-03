Ya llegó el Spotify Wrapped 2025: cómo ver el resumen musical del año

La plataforma hace un resumen de canciones, artistas y podcasts más escuchados del año. En esta nota, el detalle de cuándo se lanza y cómo acceder

Después de tanta espera, Spotify está lanzó su función anual Wrapped , una herramienta que se convirtió en un evento destacado para los devotos de la música. Desde su debut en 2016, Wrapped es un momento imprescindible que ofrece un análisis detallado de la actividad musical en el último año.

El Wrapped de Spotify detalla al usuario cuáles fueron las canciones, músicos y podcast más escuchados durante el año, además de la posibilidad de compartir esta información en sus redes sociales.

Ahora bien, los resúmenes que brinda la plataforma no son solo sobre los cosnumos individuales de cada usuario sino que también la plataforma comparte estadísticas globales. De esta manera hace un ranking de los artistas, las canciones y los podcast que más se han escuchado durante los últimos doce meses en todo el mundo.

¿Cuándo salió el Spotify Wrapped 2025?

Tras semanas de especulación por parte de los aficionados musicales, el Spotify Wrapped apareció con el desayuno de este miércoles 3 en Argentina y ya empezó a aparecer por las redes. Los fanáticos habían estado muy ansiosos ya que este año la fecha de salida se retrasó con respecto al año anterior. En 2024, el resumen había aparecido el 4 de diciembre pero este año su lanzamiento se adelantó unas horas.

La información suele permanecer durante todo diciembre, por lo que no es necesario acceder al mismo en esta fecha, sino que hay tiempo de sobra para hacerlo.

¿Cómo se accede al Spotify Wrapped?

Para acceder al Spotify Wrapped, se necesita ser miembro de la plataforma y estar conectado a internet.

Para acceder al resumen del año, los usuarios solo se debe ingresar a la cuenta de Spotify y buscar el banner de "Wraped 2025".

image

En caso de que desde la aplicación no aparezca el resumen, el mismo se puede ver desde el navegador de internet de Spotify iniciando sesión desde allí. Cabe remarcar que para poder acceder al resumen del año se debe tener acualizada la última versión de la aplicación.

image

¿Cómo fue el Spotify Wrapped 2024?

En 2024, el ranking de Argentina se caracterizo por la fuerte presencia de cantantes locales. De hecho, en el ranking solo se podían encontrar dos artistas internacionales, el cantante de reguetón colombiano Feid y el puertorriqueño Bad Bunny.

Emilia se consagró como la artista más escuchada del año en Spotify. El trapero Duki, arrasó en el segundo puesto, quien brilló en el 2024 con el lanzamiento de su álbum "AMERI".

Por otro lado, Luck Ra se posicionó en los primeros puestos del ranking. Además su canción "HOLA PERDIDA", se ubicó en el puesto número uno de las canciones más escuchadas.

Por su parte, el cantante Milo J ocupo el puesto número 6. Mientras que la consagrada banda de cumbia "Ke Personajes" quedó en el puesto 9.

