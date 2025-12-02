La Capital | Policiales | Nuevo Alberdi

Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Son siete integrantes que vendían en La Cerámica y tenían distintos roles en la banda, se investiga si están vinculados a otras organizaciones con poder de fuego.

2 de diciembre 2025 · 17:15hs
Momento en que derriban un búnker en la zona de La Cerámica

Momento en que derriban un búnker en la zona de La Cerámica

El martes se imputó en el Centro de Justicia Penal de Rosario a siete integrantes de una banda de narcomenudeo con su base en los barrios de Nuevo Alberdi y La Cerámica.

El juez Hernán Postma tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dicto para Brian Adrián A.; Valeria Ahiana M. Emanuel Ezequiel V., Priscila A. ;Brenda Malena N., Darío C. y Carlos Francisco P. la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años) y para Federico Emanuel F. la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días. Por disposición de la Fiscalía se ordenó la restricción de visitas y comunicaciones para los imputados.

En el contexto de la investigación trascendió que surgieron indicios de vinculaciones con personas que se encuentran con capturas de alto perfil y de posibles hechos con armas de fuego vinculados a la disputa de territorio entre distintas bandas, entre ellas la banda de los" Menores", para venta de estupefacientes al menudeo. Ante eso, y por los avances en la investigación, se dispusieron una serie de allanamientos simultáneos en 20 domicilios en los que se secuestraron armas, material estupefaciente (cocaína y marihuana), elementos de fraccionamiento y armas de fuego. Se decidió la detención de siete personas y una octava que permanece prófuga.

La Cerámica

La Fiscal Mercedes Banchio le atribuyó a esta banda de zona norte formar parte de una organización destinada a comercializar estupefacientes; clorhidrato de cocaína y marihuana, en la zona de Nuevo Alberdi y La Cerámica al menos desde el 11 de agosto y el 19 de noviembre de 2025.

La estructura era liderada por Brian A. desde su lugar de detención en el pabellón 11 de la Unidad Penitenciaria N 11, en Piñero. Brian mantuvo una estructura y división de roles y continuidad en el tiempo, articulando la adquisición, acopio, fraccionamiento y venta al menudeo del material estupefaciente.

Según la Fiscalía Brian A., condenado a 10 años y ocho meses de prisión por el asesinato de Ariel Alejandro "Chuky" Avila, designó a Valeria M y a su pareja, Emanuel V., como coordinadores, administradores y responsables de la venta. La pareja salió en libertad el 10 de 0ctubre pasado, luego de una condena de la Justicia Federal por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, en calidad de partícipes secundarios.

La Logística, los clientes probables y los proveedores se daba mediante instrucciones que eran impartidas por Brian A. a los administradores; utilizando los teléfonos fijos asignados al pabellón, determinando los distintos lugares destinados a la venta y acopio de los estupefacientes y la administración del dinero recaudado.

A su vez, Valeria M. y Emanuel V. debían rendir cuentas de manera periódica a Brian A., informándole sobre el avance de las ventas, los montos obtenidos, las deudas, la situación en los distintos sectores donde operaba la organización y cualquier inconveniente surgido en el territorio, con el fin de asegurar un control permanente y garantizar la continuidad del negocio.

El prófugo y el búnker de zona sur

El material estupefaciente era facilitado por una persona que se encuentra prófuga y se las proporcionaba a Emanuel V. y Valeria M., quienes la ocultaban en la casa de Presidente Quintana 200 bis. Desde allí trasladaban la sustancia al domicilio de Brenda N. en Siripo 1500, la mujer era la encargada junto a otra persona aun no hallada, de realizar el fraccionamiento en dosis y la venta directa al consumidor en la vía pública. Asimismo, Darío C. era el encargado de realizar el acondicionamiento, fraccionamiento en dosis y venta de la marihuana -cannabis sativa- en el punto ubicado en Hipólito Irigoyen 1300 de Rosario.

Priscila A. se ocupaba de comercializar estupefacientes al por menor en el barrio Nuevo Alberdi. Para llevar adelante la actividad, y a través de Carlos P. , Priscila tuvo contacto directo con Brian A. y Valeria M. coordinando con ambos el traslado y venta de las dosis fraccionadas para su consumo.

En la organización se daban los siguiente roles: Brian A. ejerció el liderazgo de la organización, dirigiendo todas sus operaciones desde el pabellón 11 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Aprovechando que los teléfonos fijos asignados al referido pabellón permiten realizar llamadas a cualquier número telefónico; impartió órdenes diarias a Valeria M. Emanuel V. y a los distintos integrantes de la estructura, gestionando la adquisición de material estupefacientes y armas de fuego.

Asimismo, a través del nexo facilitado por Carlos P. con quien compartía pabellón, incorporó a su estructura a Priscila A., asignándole la comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas en el callejón ubicado en Héctor Palacios y Cullen y Ugarte ampliando con ello su rango de acción. Valeria M y Emanuel V. personas de especial confianza de Brian A. a quienes confió la administración de los distintos puntos de venta de La Cerámica.

La pareja fue detenida el 25 de abril de 2024 en el domicilio de calle Rauch 1500 de Rosario, donde se secuestraron 526 gramos de cocaína distribuidos en 230 envoltorios y una balanza de precisión. Asimismo, Valeria M. fue aprehendida nuevamente en fecha 11/04/2025, en el punto de venta ubicado en calle Irigoyen 1300 de Rosario, teniendo con fines de comercialización 45 gramos de clorhidrato de cocaína. Valeria M. y Emanuel V. recibían y ocultaban en su vivienda de Presidente Quintana 200 bis. Desde allí la trasladaban en cantidades necesarias para su comercialización, hacia el domicilio de Brenda N. en Siripo al 1500 , donde se efectuaba el fraccionamiento y armado de las dosis. En el allanamiento autorizado judicialmente en fecha 19/11/2025 en el domicilio de ambos, se secuestraron 69,5 gramos de clorhidrato de cocaína.

Casas en zona norte

Brenda N. utilizó su domicilio, de Siripo 1500 de Rosario, como base de operaciones. Allí llevaban a cabo el fraccionamiento de los estupefaciente, que vendían en Irigoyen y las vías férreas y en Medrano y Siripo. Durante el diligenciamiento del allanamiento de fecha 19 de octubre se secuestró una balanza de precisión que se encontraba oculta debajo de la cama de la imputada.

En tanto en una casa de Irigoyen 1300 de Rosario fue detenida el 11 de abril Valeria M., quien con la ayuda de Darío C. acondicionaron y vendieron marihuana, allí el 19 de noviembre se allanó el lugar y se secuestraron seis plantas de un invernadero.

Carlos P. funcionó como intermediario entre Brian A. y Priscila A. facilitando, a través de Valeria M. la coordinación de las ventas al menor de estupefacientes en el barrio Nuevo Alberdi. De esta manera, contribuyó a la expansión del territorio.

Priscila A. se contactó directamente con Brian A. quien le proporcionó el número de teléfono de Valeria M. para coordinar la venta de las dosis fraccionadas, la cual era llevada a cabo en el callejón ubicado en Héctor Palacios y Cullen y Ugarte de Rosario. Asimismo, contaba con armas de fuego de puño, destinadas a eventuales casos de disputas por el control del territorio. A Emanuel F. se le atribuyó que jueves 19 de noviembre de 2025 tenía en su poder y sin el permiso legal del Reprocam; materiales estupefaciente y elementos de corte en Zelaya 900 .

En ese domicilio se secuestró una bolsa de nylon la cual contenía 75 gramos de marihuana que sometido al reactivo correspondiente dio positivo cannabis sativa; junto a precintos plásticos y banditas elásticas que presumían su fraccionamiento en dosis destinadas al consumidor.

