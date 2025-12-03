La Capital | Zoom | teatro

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad. Estrenos, comedia, drama, unipersonales y más.

3 de diciembre 2025
La obra de danza La poesía está en las calles se podrá ver este sábado 6 de diciembre y es parte de la agenda de teatro rosarino del finde

En Rosario, siempre hay mucho teatro. Empieza diciembre y muchas salas se preparan para el receso de verano, pero todavía hay varias propuestas para todos los gustos. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días, en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

Sábado 6 de diciembre

- "La poesía está en las calles". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Una obra de creación colectiva, con once artistas en escena, quienes desde 2024 se reunieron para dar cuerpo a esta apuesta coral. La obra se sumerge en un entramado de imágenes poéticas, hilando resonancias entre movimientos sociales de distintas épocas, luchas históricas y activismos actuales. Se nutre de producciones artístico-políticas que han interpelado la conciencia colectiva a través de símbolos, grafitis, canciones, afiches: gestos de arte como actos de resistencia.

- "Perdidos ¿En los tiempos?". 15hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)
Descuentos por cantidad.

En Rosario, una adivinanza sobre si la ciudad tuvo o no fundador desordena el tiempo y junta a Sofía, a su “no-abuela”, a Pincho el carpincho y a Quesa la salamanquesa en una aventura llena de confusiones y ocurrencias. Entre peleas, caprichos y decisiones disparatadas, volver al presente será más fácil que lograr que todo vuelva a su lugar. Comedia Infantil - Duración: 65min

- "Navidad Made in Argentina". 18hs. Teatro La Orilla Infinita (Colón 2148)
Descuentos por cantidad.

En la Sucursal Argentina de Papá Noel tres duendes deberán encontrar un regalo perdido y entregarlo antes de que llegue la Navidad, ¿podrán hacerlo? A lo largo de ésta caótica aventura los personajes descubrirán que el regalo más importante no se fabrica: se comparte. Navidad: Made in Argentina es una obra teatral para toda la familia que invita a reflexionar sobre nuestras propias costumbres navideñas celebrando la magia, no de regalar, sino de compartir. Dramaturgia: Alan Cardona y Lucía Boero. En escena: Cecilia Tesei, Julieta Peirone, Lautaro Angaroni

- "SUBSUELO: La miseria de la belleza". 20hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Subsuelo es una obra de teatro performática que se despliega en un espacio húmedo y claustrofóbico, donde dos actores varones encarnan figuras femeninas atravesadas por la servidumbre, el afecto y la violencia heredada. En una pasarela mojada, bajo la lluvia interior de un subsuelo, estas mujeres se enfrentan, se cuidan y se destruyen entre lo cotidiano y lo grotesco. Dirección: Carlos Gamarra. Actuación: Manel Berbari Sforza y Andrés Arenas.

Llega a Rosario "Alberdi, el musical", la "Hamilton" argentina que es furor en Buenos Aires

Domingo 7 de diciembre

- "Alberdi, el musical". ÚNICA FUNCIÓN. 20hs. Teatro Astengo (Mitre 754)

Una obra de teatro musical sobre Juan Bautista Alberdi se convirtió en un fenómeno de la cartelera porteña. A través de una puesta innovadora, “Alberdi, el musical” narra la vida y legado de una figura clave y poco narrada de la historia argentina. Con más de veinte artistas en escena, incluyendo a dos rosarinos, la obra viene de una gran temporada en el Teatro Regina: ocho funciones agotadas, más de 2.600 espectadores entre octubre y noviembre, y reconocimiento favorable de la crítica y los medios.

El musical combina el dinamismo del rap con los ritmos del folclore argentino para sumergirse en el recorrido de Alberdi, un personaje que no suele tener protagonismo en los libros de historia o en el imaginario popular de los próceres.

- "La mixta". 20 y 21.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)
 Próximas funciones: lunes 8, jueves 11 y viernes 12

En La Mixta, primera cárcel donde conviven hombres y mujeres, la supervivencia se convierte en una regla no escrita. A través de escenas que mezclan humor, tensión y crueldad cotidiana, la obra revela los vínculos, los códigos y los pactos que sostienen la vida intramuros. Historias mínimas, brutales y, a la vez, profundamente humanas se entrelazan para mostrar un mundo donde todo se negocia y nada es lo que parece. Estreno final del Taller de La Orilla Infinita 2025, coordinado por Juan Nemirovsky y Simonel Piancatelli.

Actúan: Pao Alvarez, Mika Centurión, Damián Costa, Marzia Echenique, Verónica Faravelli, Naibí Fuentes, Lucio Gamba, Milena Garnero, Lore Gomez, Mery Márquez, María Muro, Diego Oliva, Luz Orset, Euge Petronilli, Maximiliano Robles, David Rodríguez Degani, Valen Sgrilli, Rodrigo Tejerina, Simonetta Zara.

- "Y todo el jazz". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754).

Un elenco de teatro independiente de la ciudad de Rosario presenta un ensayo abierto del icónico musical “Chicago”. Con todas las pretensiones y exigencias de su particular director, los actores deberán llevar a cabo la obra lo mejor posible sin verse vulnerados en el intento. Dirección: Mara Fernández. Asistencia de dirección y coreografías: Milagros Müller. Actuación: Ángela Fernández Alcántara, Camila Di Vito, Pilar Montenegro, Ezequiel Spolli, Enzo Ramirez, Irina Petryszak, Paloma Bramajo y Sebastián Meli.

Lunes 8 de diciembre

- "La cena imposible". 19hs. La Usina Social (Jujuy 2844)

Muestra anual del taller para infancias Teatro para ser feliz. La familia Cascarrabias se prepara para su reunión navideña anual, un evento que esperan sea la velada perfecta. Los anfitriones tienen todo planeado al milímetro, desde el menú festivo hasta los juegos de salón. Sin embargo, lo que prometía ser una celebración idílica pronto se sumerge en un caos cómico cuando la planificación meticulosa se desmorona por completo. ¿Podrán Los Cascarrabias resolver los percances antes de que las campanas marquen la medianoche? Actúan: Lupe Bitar, Facundo Scasso, Guadalupe Panvini, Selva Quiroga, Vera Bryndum, Emma Baro Graf y Guillermina Aliani. Dirige: Verónica Leal. Asistente técnica: Carmela Aliani.

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]

