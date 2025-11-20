Despedida en "MasterChef Celebrity": quién es el nuevo participante eliminado

El desafío para esta gala de eliminación fue preparar una cookie gigante, basada en la receta tradicional de Damián Betular

Con esta eliminación, ya son seis participantes que abandonaron el reality

Este miércoles se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity . En el marco del cierre de la "semana especial del jurado", los diez participantes con delantal negro compitieron en búsqueda de continuar en el certamen en una de las pruebas más exigentes.

Para esta etapa de definición, el jurado propuso preparar una galleta gigante siguiendo la receta de Damián Betular, el pastelero homenajeado de la noche. Además, el plato debía ser presentado en un packaging especial.

Los nominados para este día decisivo fueron: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Maxi López, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Walas, Eugenia Tobal y Julia Calvo.

Una vez finalizado el tiempo para cocinar, los comensales degustaron los resultados y realizaron una breve devolución a cada concursante. En la primer tanda de salvados estuvieron Eugenia Tobal, Maxi López, Valentina Cervantes y Evangelina Anderson, quienes tuvieron los mejores resultados.

En un segundo turno, el jurado decidió que La Joaqui, Sofía "La Reini" Gonet, Ian Lucas y Julia Calvo continúen en la competencia, a pesar de que los resultados obtenidos no fueron los esperados. Luego, a ellos se sumó Alex Pelao, cuya cookie presentó varias fallas.

Finalmente, el mano a mano definitorio quedó entre Susana Roccasalvo y Walas. Germán Martitegui anunció que el músico era el participante que debía abandonar el reality. "Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros. MasterChef es tu casa”, agregó el famoso cocinero.

Además, De Santis bromeó con la galleta que le quedó al reciente eliminado: "Tu cookie fue una masacre". En su despedida de la competencia, Walas agradeció la oportunidad de formar parte: "Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta altura. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo. Importantísima la gente que está detrás de cámara”.

Quiénes son los participantes que abandonaron MasterChef Celebrity

Entre galas de eliminación y retiros de fuerza mayor, ya son 6 los participantes que dejaron la competencia: