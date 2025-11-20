La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

Despedida en "MasterChef Celebrity": quién es el nuevo participante eliminado

El desafío para esta gala de eliminación fue preparar una cookie gigante, basada en la receta tradicional de Damián Betular

20 de noviembre 2025 · 10:49hs
Con esta eliminación

Con esta eliminación, ya son seis participantes que abandonaron el reality

Este miércoles se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. En el marco del cierre de la "semana especial del jurado", los diez participantes con delantal negro compitieron en búsqueda de continuar en el certamen en una de las pruebas más exigentes.

Para esta etapa de definición, el jurado propuso preparar una galleta gigante siguiendo la receta de Damián Betular, el pastelero homenajeado de la noche. Además, el plato debía ser presentado en un packaging especial.

Los nominados para este día decisivo fueron: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Maxi López, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Walas, Eugenia Tobal y Julia Calvo.

Una vez finalizado el tiempo para cocinar, los comensales degustaron los resultados y realizaron una breve devolución a cada concursante. En la primer tanda de salvados estuvieron Eugenia Tobal, Maxi López, Valentina Cervantes y Evangelina Anderson, quienes tuvieron los mejores resultados.

En un segundo turno, el jurado decidió que La Joaqui, Sofía "La Reini" Gonet, Ian Lucas y Julia Calvo continúen en la competencia, a pesar de que los resultados obtenidos no fueron los esperados. Luego, a ellos se sumó Alex Pelao, cuya cookie presentó varias fallas.

Finalmente, el mano a mano definitorio quedó entre Susana Roccasalvo y Walas. Germán Martitegui anunció que el músico era el participante que debía abandonar el reality. "Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros. MasterChef es tu casa”, agregó el famoso cocinero.

Además, De Santis bromeó con la galleta que le quedó al reciente eliminado: "Tu cookie fue una masacre". En su despedida de la competencia, Walas agradeció la oportunidad de formar parte: "Muchísimas gracias por aguantarme hasta esta altura. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo. Importantísima la gente que está detrás de cámara”.

Quiénes son los participantes que abandonaron MasterChef Celebrity

Entre galas de eliminación y retiros de fuerza mayor, ya son 6 los participantes que dejaron la competencia:

  • Jorge "Roña" Castro, exboxeador profesional, fue el primer eliminado.
  • Pablo Lescano, cantante de la banda Damas Gratis, se retiró por compromisos laborales.
  • Esteban Mirol, periodista, fue el segundo eliminado.
  • Diego Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.
  • Luis Ventura, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.
  • Walas, líder de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.
Indirectas a Mauro Icardi y anécdotas de su relación prevalecieron en este inédito intercambio

Wanda Nara y Maxi López en "MasterChef Celebrity": "¿Habías hecho conejo?"

Claire Danes y Matthew Rhys protagonizan el thriller más llamativo de Netflix

Netflix: una miniserie adictiva de apenas 8 capítulos que combina suspenso, obsesión y duelo

Andrés Calamaro vuelve a Rosario este viernes 21, con un show a la vera del Paraná en la Playa de la Música

Andrés Calamaro: "Amor y gratitud es una combinación humana imbatible"

Darío Barassi le dedicó unas conmovedoras palabras a su madre a dos años de su fallecimiento

La emotiva señal que recibió Darío Barassi en el aniversario de la muerte de su mamá

El diputado Eduardo Toniolli afirmó que la suspensión del servicio "no es irreversible" y cuestionó a Nación por frenar un ramal que llegó a tener 20 mil usuarios mensuales

Por Elbio Evangeliste
Por Elbio Evangeliste
Por Patricia Martino

