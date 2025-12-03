Central armó una gran despedida de año para los chicos de las divisiones inferiores

La gran juntada se hizo en el mediodía de este miércoles en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria para despedir un año positivo para el Canalla

Los chicos de las inferiores de Central se retiran después de haber compartido un almuerzo en la ciudad deportiva.

El fin de año llega para todas las competencias oficiales del fútbol argentino y también para las divisiones inferiores , después de muchos meses de competencia. En Central despidieron el 2025 en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria y lo hicieron con una gran juntada.

En el patio trasero del bar y salón de eventos que hay en la ciudad deportiva se reunieron casi 300 personas, entre jugadores y cuerpo técnico de las distintas divisiones.

La idea de la reunión fue despedir un año que para Central fue más que productivo, por eso la convocatoria a todos los chicos que forman parte de las divisiones inferiores junto a sus cuerpo técnicos correspondientes.

Fueron caso 300 las personas que participaron de la despedida de año, con un menú que a los pibes les gustó mucho: hamburguesas . “Durante todo el año se los cuida bastante con el tema de la comida y la nutrición, aunque esta vez les dimos el gusto de que comieran hamburguesas” , dijo alguien de la estructura futbolística de las divisiones inferiores canallas.

Pibes4 Central salió campeón en 5ª división y fue tercero en la acumulada, detrás de Boca y River. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo de que para Central fue un buen año en las inferiores tiene que ver con que la quinta división de AFA logró el título después de 12 años de que una categoría canalla no lo lograra (la última vez fue en 2013, con Leo Fernández como DT).

En esta ocasión el técnico de esa quinta campeona fue Matías Raposo, quien tuvo a jugadores destacados, como por ejemplo los goleadores Paolo Giaccone (hermano de Lautaro) y Lisandro Duarte (hermano de Gaspar). Ambos convirtieron 10 goles. Además, Central terminó tercer en la tabla acumulada de todas las divisiones, detrás de Boca y River.

Cuando la reunión había llegado a su fin y los chicos se retiraban del salón, la copa de campeón que obtuvo la quinta división también estuvo presente, pasando de mano en mano.

Pibes3 Coco Pascuttini, el emblema que Central tiene monitoreando el rumbo de las divisiones inferiores. Celina Mutti Lovera / La Capital

Palabras de despedida de Coco Pascuttini

Después del almuerzo todos los chicos, junto a los entrenadores, hicieron una especie de ronda para escuchar las palabras de despedida que estuvieron a cargo de Paulo Ferrari, el coordinador de las divisiones inferiores junto a Gustavo Falaschi, y de José Aurelio Pascuttini, el asesor general que tiene el club para toda la estructura de inferiores.

Así, los chicos de las inferiores de Central tuvieron su despedida de año, con hamburguesas mediante, y entraron en período vacacional hasta el 15 de enero, día en que se tendrán que reincorporar a los trabajos.