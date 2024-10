"Bake Off Famosos" volvió de la mano de Wanda Nara y se ubicó primero en el rating

Volvió "Bake Off", con Wanda Nara en la conducción y varias estrellas más.

En su primera emisión, "Bake Off Famosos" arrasó con el rating. Tras meses de espera, la cuarta edición del reality de pasteleros llegó este lunes a las 22 a la pantalla de Telefé. Con la conducción de Wanda Nara, el programa se ubicó primero en el rating y venció a "Por Amor o Por Dinero" de Alejandro Fantino. Durante su inicio, Bake Off Famosos debutó con 8.6 puntos que le dejó "Margarita", tras lo cual escaló a 11 puntos. Cuando iba por la media hora de programa, ascendió a 12.1. Hubo un leve descenso a 11.9 pero rápidamente remontó. En concreto, "Bake Off" lideró su franja horaria con un rating de 12.6 puntos.