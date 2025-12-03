Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

La inminente realización de las elecciones en Newell's Old Boys no sólo es el comienzo de un nuevo gobierno, también es el cierre de etapas de cara al futuro de la institución. La renovación se acerca con la llegada de 2026 en la Lepra y un nuevo proyecto institucional.

En ese recambio que se acerca, muchos quedan en el camino a la espera de la próxima comisión directiva. Uno de los que en las últimas horas presentó su renuncia a la coordinación de inferiores del club del parque de la Independencia es Ariel Paolorossi .

El encargado de los juveniles leprosos desembarcó en la institución rojinegra en julio de 2024. En aquel momento lo acompañaron Gabriel del Valle Medina , que tuvo la posibilidad de dirigir algunos encuentros de primera división de manera interina, y Adrián Navarro , responsable del área física.

Paolorossi fue el tercer coordinador de inferiores de los últimos cuatro años. Enrique Borrelli ya venía de la dirigencia de Eduardo Bermúdez y continuó con esa tarea cuando comenzó la gestión del presidente Ignacio Astore . Después, el elegido fue Gustavo Tognarelli y el exarquero dio un paso al costado tras la llegada del director técnico Gabriel Heinze .

La decisión del encargado de las divisiones juveniles se basó en que ninguno de los próximos candidatos lo tiene en carpeta para la continuidad. Además, tampoco se comunicaron para conocer el presente de los planteles menores. Su futuro podría estar en la coordinación de un grande del fútbol argentino.

Desde la Lepra marcan que el trabajo de la última coordinación de inferiores fue bueno, tanto que Newell's tiene casi una decena de futbolistas juveniles distribuidos en varias selecciones de sudamérica como Andrew Pereyra en Venezuela o Giovanni Rubortone en el combinado sub 15 de Chile.

Pero lo más importante llega en el aporte a las selecciones nacionales, ya que allí aparecen Diego Ruiz Diaz, Josías Martinez, Benjamín Vallejos y Felipe Casal. En otro grupo se incluyen jugadores que ya son una realidad y se encuentran abasteciendo a la primera división como Jerónimo Gomez Mattar y Valentino Acuña.