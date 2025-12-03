Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Información General
Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
OVACIÓN
Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"
OVACIÓN
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
La Región
Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Ciudad
Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
Policiales
Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Información General
Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
La Ciudad
Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
Economía
Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
La Ciudad
El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
Información general
Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
La Ciudad
Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
Política
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
La Ciudad
La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
Policiales
Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
La Ciudad
Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
Política
Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Salud
¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?
Economía
Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"
Política
José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados