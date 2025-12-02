"MasterChef Celebrity": Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra intentó conquistarla

La conductora del reality contó un episodio ocurrido durante un viaje a Brasil con el cantante colombiano que sorprendió a todos

Comenzó una nueva semana de competencia en " MasterChef Celebrity" en una jornada dedicada a las comidas típicas de Colombia. Las cocinas lucieron los colores del país cafetero y contó con la presencia de Sebastián Yatra , quien con su estilo carismático entregó una noche llena de risas y anécdotas.

Al momento de darle la bienvenida al programa, Wanda Nara presentó al cantante como "su colombiano favorito" y este introdujo a los participantes para el desafío que se les aproximaba: "La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero".

Además, aprovechó la oportunidad para darles un consejo: "Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa", dijo el compositor de 31 años.

La consigna propuesta por los jurados para esta emisión del reality era elaborar tres platos característicos de Colombia en un lapso de 60 minutos , distribuidos en equipos con su respectiva receta y preparación.

Las preparaciones fueron: ajiaco con patacones y hogao (a cargo de Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo), papas rellenas con carne y huevos pericos (Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis), y pescado envuelto en hoja de plátano acompañado de patacones (Eugenia Tobal y Marixa Balli).

>> Leer más: Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

La confesión de Wanda Nara sobre Sebastián Yatra, con Maxi López en el medio

Mientras que la conductora del certamen y el ex de Tini Stoessel observaban a Maxi López en acción, el exfutbolista rompió el hielo preguntándole al colombiano si tenía novia, aunque obtuvo una negativa como respuesta. Frente a ello, la ex de Mauro Icardi recomendó a su hermana Zaira Nara, a lo que el cantante confirmó que "ya la conocía y le agradaba".

Continuando con el interrogatorio sobre su situación amorosa, Evangelina Anderson le consultó a Wanda: “Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“. Ella, fiel a su estilo característico, reveló una curiosidad que dejó en shock a todos los presentes: "A mi Yatra ya me llamó. Me llamó ya en el pasado, me mandó un collar de regalo y después no nos pudimos ver. Maxi lo sabe. Se lo dijo Yatra”. Además, confirmó que el suceso se dio durante un viaje a Brasil.

Luego de que finalizara el tiempo límite, los juradas degustaron los platos elaborados y destacaron a Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal, a quienes se le entregaron la medalla de oro y de plata respectivamente.