La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

"MasterChef Celebrity": Wanda Nara reveló que Sebastián Yatra intentó conquistarla

La conductora del reality contó un episodio ocurrido durante un viaje a Brasil con el cantante colombiano que sorprendió a todos

2 de diciembre 2025 · 09:51hs
Wanda Nara confesó una anécdota amorosa con Sebastián Yatra

Wanda Nara confesó una anécdota amorosa con Sebastián Yatra

Comenzó una nueva semana de competencia en "MasterChef Celebrity" en una jornada dedicada a las comidas típicas de Colombia. Las cocinas lucieron los colores del país cafetero y contó con la presencia de Sebastián Yatra, quien con su estilo carismático entregó una noche llena de risas y anécdotas.

Al momento de darle la bienvenida al programa, Wanda Nara presentó al cantante como "su colombiano favorito" y este introdujo a los participantes para el desafío que se les aproximaba: "La comida colombiana es de las mejores cocinas del planeta entero".

Además, aprovechó la oportunidad para darles un consejo: "Déjense llevar por el instinto y háganlo con amor que la comida colombiana está hecha con pasión. No somos de meter mucha azúcar, nos encantan las cosas fritas y nunca puede faltar una buena arepa", dijo el compositor de 31 años.

La consigna propuesta por los jurados para esta emisión del reality era elaborar tres platos característicos de Colombia en un lapso de 60 minutos, distribuidos en equipos con su respectiva receta y preparación.

Las preparaciones fueron: ajiaco con patacones y hogao (a cargo de Ian Lucas, Evangelina Anderson y Susana Roccasalvo), papas rellenas con carne y huevos pericos (Turco Husaín, Maxi López y Chino Leunis), y pescado envuelto en hoja de plátano acompañado de patacones (Eugenia Tobal y Marixa Balli).

>> Leer más: Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en "MasterChef celebrity"

La confesión de Wanda Nara sobre Sebastián Yatra, con Maxi López en el medio

Mientras que la conductora del certamen y el ex de Tini Stoessel observaban a Maxi López en acción, el exfutbolista rompió el hielo preguntándole al colombiano si tenía novia, aunque obtuvo una negativa como respuesta. Frente a ello, la ex de Mauro Icardi recomendó a su hermana Zaira Nara, a lo que el cantante confirmó que "ya la conocía y le agradaba".

Continuando con el interrogatorio sobre su situación amorosa, Evangelina Anderson le consultó a Wanda: “Si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?“. Ella, fiel a su estilo característico, reveló una curiosidad que dejó en shock a todos los presentes: "A mi Yatra ya me llamó. Me llamó ya en el pasado, me mandó un collar de regalo y después no nos pudimos ver. Maxi lo sabe. Se lo dijo Yatra”. Además, confirmó que el suceso se dio durante un viaje a Brasil.

Luego de que finalizara el tiempo límite, los juradas degustaron los platos elaborados y destacaron a Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal, a quienes se le entregaron la medalla de oro y de plata respectivamente.

Noticias relacionadas
Valentina Cervantes se despidió de MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes renunció a "MasterChef Celebrity": "Mis hijos me necesitan"

Maxi López dio su opinión sobre la relación entre Ian Lucas y Evangleina Anderson 

Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Hay algo"

Griselda Siciliani confirmó que ya grabaron la cuarta temporada de Envidiosa

"Envidiosa": qué se sabe sobre la cuarta temporada del éxito de Netflix

La imagen de la reportera gráfica Celina Mutti Lovera, trabajadora de La Capital, que formará parte de la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo de Argra

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Lo último

El coworking y el boom del trabajo distribuido: por qué las empresas tech eligen Buenos Aires para operar sin oficina fija

El coworking y el boom del trabajo distribuido: por qué las empresas tech eligen Buenos Aires para operar sin oficina fija

Los hinchas de River en una encrucijada: por qué necesitan que Boca sea campeón

Los hinchas de River en una encrucijada: por qué necesitan que Boca sea campeón

Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: Hay algo

Maxi López habló sobre el supuesto romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "Hay algo"

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

"El hecho de que no se vacunen las embarazadas, ni vacunen a sus hijos es la única razón por la que vuelve esta enfermedad", dijo el pediatra Aníbal Krivoy

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

El gobernador Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta
La Ciudad

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Ovación
El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026
Ovación

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Central: los primeros tres años de Belloso superan en títulos y clásicos a los de Vesco

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Policiales
Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

La Ciudad
La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Entre cuerdas y letras cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

"Entre cuerdas y letras" cierra esta noche el año con una gala solidaria en La Comedia

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 
Información General

Por el calentamiento global, proponen un impuesto a la emisión de gases de vacas 

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Se fue Patricia Bullrich de Seguridad: ¿qué pasa con el Plan Bandera en la ciudad?

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral
Economía

El gobierno definió la redacción del proyecto de reforma laboral

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %
Economía

Consultoras estiman que la inflación de noviembre estará cerca del 2,5 %

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores
Economía

El Banco Central pagó Bopreal y canceló deuda con importadores

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes
La Ciudad

Reclamos de consumidores crecieron 29 por ciento: los más frecuentes