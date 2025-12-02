Tarifa de colectivos: el Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

El Palacio Vasallo tratará este jueves la prórroga del régimen que permite ajustar la tarifa sin votación de los ediles. El oficialismo señala que la ausencia de aportes nacionales obliga a mantener la herramienta en manos del Ejecutivo

La tarifa del transporte urbano de pasajeros (TUP) de Rosario seguirá controlada por el Poder Ejecutivo al menos hasta 2027 . Así lo dispuso el Concejo Municipal de la ciudad en las reuniones de comisiones de esta semana y este jueves le dará forma en el recinto del Palacio Vasallo. La Intendencia argumentó que facilita "la planificación y prestación del sistema".

Este lunes, la comisión de Servicios Públicos fue la encargada de prolongar la potestad de corregir el boleto de colectivo en Rosario hasta enero de 2027, con opción de prórroga automática por un año. Y remitió el mensaje del Ejecutivo a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que este martes se reunión en el Palacio Vasallo.

Los ediles de Presupuesto y Hacienda lograron el acuerdo en la tarifa de Transporte Urbano de Pasajeros , pero luego dio paso a un cuarto intermedio para mañana a las 13.30.

La votación para extender las facultades del Ejecutivo sobre el boleto del TUP de Rosario fue por mayoría, solo se abstuvieron los ediles Julia Irigoitia (Bloque Justicialista) y Franco Volpe (Vida y Libertad) , quienes buscan introducir cambios en la redacción del despacho en el recinto, en la próxima sesión ordinaria.

En este contexto, el próximo jueves el Concejo de Rosario debatirá en su última sesión del año la extensión de las facultades para que desde el Palacio de Los Leones por 12 meses y la posibilidad de extenderlo un año más. Cabe recordar que desde 2015, el Palacio de los Leones tiene la potestad para ajustar la tarifa del transporte urbano de pasajeros sin autorización del Concejo Municipal.

Por qué le delegaron las facultades a la Intendencia

El concejal Carlos Cardozo, vicepresidente de la comisión de Servicios Públicos, explicó que, a pesar de una inflación controlada, la “incertidumbre” por la falta de aportes del gobierno nacional llevan a extender las facultades: “Una de las variables que hacía que se delegaran las facultades era la inflación y eso mejoró, pero tenemos un tema con los aportes que Nación hacía a las empresas para sostener el servicio”.

En diálogo con LT8, Cardozo remarcó que el aporte de Nación “es cero” y el único apoyo que recibe el transporte de Rosario es en la Sube. "Para mí no estaban dadas las condiciones” para regresar el control del boleto al Concejo Municipal, concluyó Cardozo.

“El resto de los aportes que hacen que el sistema se mantenga son aportes municipales y del gobierno de Santa Fe”, apuntó el edil, por eso, agregó: “Hay muchos componentes que hacen que determinar el valor del boleto no sea una cuestión matemática, sino política”.

En este sentido, Cardozo instó a “seguir dando la pelea” para que regresen los subsidios al transporte: “Hay que ir a buscar equilibrio entre el Amba y el interior”.

Un pedido de Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin presentó en noviembre ante el Concejo un pedido para que se le extienda la facultad de fijar el boleto del transporte urbano de pasajeros hasta enero de 2027, con opción a una prórroga automática por un año. La presentación realizada por el titular del Departamento Ejecutivo quedó a consideración de las comisiones de Servicios Públicos y Presupuesto, que esta semana resolvió darle el visto bueno.

En el expediente se argumenta que la posibilidad de que se dispongan ajustes de tarifas sin la intervención del Concejo “es una herramienta necesaria y adecuada para poder continuar con el plan de mejora propuesto, proporcionando claridad al usuario y brindando seguridad jurídica a los operadores del sistema de transporte”.

Además asegura que se facilita "la planificación financiera, la inversión y la prestación del sistema". El mensaje quedó en análisis y continuará en tratamiento en las próximas reuniones de la comisión de Servicios Públicos.