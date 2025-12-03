La Capital | Economía | Salario mínimo, vital y móvil

El salario mínimo, vital y móvil en Argentina tendrá aumentos escalonados hasta agosto

El gobierno nacional confirmó las actualizaciones después del fracaso en la negociación con las centrales sindicales

3 de diciembre 2025 · 09:10hs
El salario mínimo

El salario mínimo, vital y móvil llevaba tres meses sin actualización.

Una semana después de una reunión sin acuerdo, este miércoles se fijó el nuevo salario mínimo, vital y móvil en Argentina. La resolución del gobierno nacional incluye aumentos escalonados hasta agosto de 2026 para seguir la proyección de la inflación.

De acuerdo a la última publicación del Boletín Oficial, el piso de remuneración ascendió a 328.400 pesos desde el primero de noviembre. Por la misma vía se establecieron ajustes mensuales que siguen la pauta de la proyección de la inflación y las cifras quedaron lejos de lo que pidieron las centrales sindicales en la mesa de negociación.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil decidió elevar el ingreso de referencia a 376.600 pesos de manera gradual. Esto implica un incremento del 14,6 por ciento en un plazo de diez meses.

¿Cómo aumentará el salario mínimo, vital y móvil?

Según la resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el monto se actualizará de la siguiente manera para los haberes de los siguientes períodos:

  • Noviembre de 2025: 328.400 pesos
  • Diciembre de 2025: 334.800 pesos
  • Enero de 2026: 341.000 pesos
  • Febrero de 2026: 346.800 pesos
  • Marzo de 2026: 352.400 pesos
  • Abril de 2026: 357.800 pesos
  • Mayo de 2026: 363.000 pesos
  • Junio de 2026: 367.800 pesos
  • Julio de 2026: 372.400 pesos
  • Agosto de 2026: 376.600 pesos

>> Leer más: Los bancos estallan contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro para los trabajadores"

El Consejo del Salario define estos valores para todos los trabajadores mensualizados. En el caso de los empleados que cobran con otro régimen, la hora para el trabajador jornalizado ascendió a 1.642 pesos y llegará a 1.883 pesos en los próximos diez meses.

La resolución firmada por la presidenta alterna del organismo, Claudia Testa, confirma que en la reunión del 26 de noviembre no hubo acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de las empresas. Dada esta situación, la funcionaria se hizo cargo del laudo en torno a los cambios pendientes desde agosto.

¿Cuáles son los mínimos y máximos de prestación por desempleo?

El gobierno nacional confirmó que el mínimo de la prestación por desempleo aumentó a 164.200 pesos a partir de noviembre. De esta manera se produjo un ajuste de algo más del 3,3 por ciento en comparación con los valores vigentes desde julio pasado y el monto subirá a 188.300 pesos en agosto próximo.

El gobierno resolvió mantener la fórmula de cálculo establecida en septiembre de 2023, que define un piso del 50% del salario mínimo, vital y móvil. Para los trabajadores dentro o fuera de convenio laboral, el ingreso correspondiente al 75 por ciento del importe neto de la mejor remuneración de los seis meses previos al cese del contrato.

