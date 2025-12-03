La Capital | La Ciudad | feriado

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Llega una semana atípica en la ciudad en la que algunos rosarinos podrán disfrutar de dos días extra de descanso

3 de diciembre 2025 · 09:43hs
En la primera semana de diciembre

En la primera semana de diciembre, los argentinos podrán disfrutar de un feriado para descansar

Con la llegada de diciembre, los argentinos podrán disfrutar de unos días de descanso antes de la vorágine de las fiestas y del cierre de año. Esto será posible gracias a que el calendario ofrece un feriado nacional y, para algunos, también un asueto.

El próximo feriado en Argentina será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, que al ser inamovible se celebrará en su fecha original, sin posibilidad de traslado. De esta manera, el próximo fin de semana largo será el primero del mes y estará conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

Ahora bien, esa misma semana, algunos rosarinos podrán disfrutar de un día adicional de descanso. Es decir, un grupo de personas tendrá la posibilidad de vivir un fin de semana XXL, desde el viernes hasta el lunes. A raíz de este asueto extra, algunos servicios de la ciudad también verán modificada su atención.

Un aueto en diciembre

El viernes 5 de diciembre se celebra el Día del Trabajador Municipal, que establece un asueto administrativo tanto para la ciudad de Rosario como para toda la provincia de Santa Fe. Si bien no tiene la misma categoría que un feriado nacional, el asueto permite que todo el personal de la administración pública municipal y provincial disfrute de un día adicional de descanso.

A raíz de esto, los servicios públicos comenzarán a funcionar desde el viernes con la modalidad y frecuencia correspondientes a un día feriado.

  • Los centros municipales de Distrito no atenderán al público. De igual manera trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas en el portal rosario.gob.ar.
  • Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad, incluido el servicio de recolección diferenciada para residuos grandes según el cronograma disponible en rosario.gob.ar.
  • Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 8 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.
  • El asueto no interferirá con los operativos programados ni las tareas preventivas y de control en las calles.
  • El transporte urbano de pasajeros circulará normalmente, al igual que el servicio público de taxis y remises.
  • Las Unidades de Gestión SUBE (UGS) y los Centros de Atención al usuario de Tarjeta Movi que funcionan en los Centros Municipales de Distrito permanecerán sin atención al público durante el día viernes.
  • Los espacios culturales permanecerán cerrados.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Los dos feriados que quedan para el 2025 en Argentina son inamovibles:

  • Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)
  • 25 de diciembre (Navidad).

