La Capital | Zoom | Spotify

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

La plataforma hace un resumen de canciones, artistas y podcasts más escuchados del año. En esta nota, el detalle de cuándo se lanza y cómo acceder

3 de diciembre 2025 · 08:52hs
Spotify está a punto de lanzar el ranking de los artistas y las canciones más escuchadas del año

Spotify está a punto de lanzar el ranking de los artistas y las canciones más escuchadas del año

Como todos los años, con la llegada de diciembre, los fanáticos de la música se encuentran a la espera del famoso resumen musical que permite ver quiénes fueron los artistas, canciones y géneros musicales favoritos. Spotify está por lanzar su función anual Wrapped, una herramienta que se convirtió en un evento destacado para los devotos de la música. Desde su debut en 2016, Wrapped es un momento imprescindible que ofrece un análisis detallado de la actividad musical en el último año.

El Wrapped de Spotify detalla al usuario cuáles fueron las canciones, músicos y podcast más escuchados durante el año, además de la posibilidad de compartir esta información en sus redes sociales.

Ahora bien, los resúmenes que brinda la plataforma no son solo sobre los cosnumos individuales de cada usuario sino que también la plataforma comparte estadísticas globales. De esta manera hace un ranking de los artistas, las canciones y los podcast que más se han escuchado durante los últimos doce meses en todo el mundo.

>> Leer más: Veto y Fer, la pareja que llegó al número 1 de Spotify a fuerza de amor y humor

¿Cuándo es el Spotify Wrapped 2025?

Por lo pronto, no hay una fecha oficial. Sin embargo, de acuerdo con los lanzamientos de años anteriores, el Spotify Wrapped suele tener lugar hacia finales de noviembre o principios de diciembre. De hecho, el último año el spotify wrapped llegó el 4 de diciembre, en 2023 se estrenó el 29 de noviembre, por lo que se puede esperar que la función esté disponible a principios de este mes.

La información suele permanecer disponible durante todo diciembre, por lo que no es necesario acceder al mismo en esta fecha, sino que hay tiempo de sobra para hacerlo.

¿Cómo se accede al Spotify Wrapped?

Para acceder al Spotify Wrapped, se necesita ser miembro de la plataforma y estar conectado a internet.

Cuando esté disponible, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación para acceder a su resumen. Para verlo desde la aplicación, solo se debe ingresar a la cuenta de Spotify y buscar el banner de "Wraped 2025".

¿Cómo fue el Spotify Wrapped 2024?

En 2024, el ranking de Argentina se caracterizo por la fuerte presencia de cantantes locales. De hecho, en el ranking solo se podían encontrar dos artistas internacionales, el cantante de reguetón colombiano Feid y el puertorriqueño Bad Bunny.

Emilia se consagró como la artista más escuchada del año en Spotify. El trapero Duki, arrasó en el segundo puesto, quien brilló en el 2024 con el lanzamiento de su álbum "AMERI".

Por otro lado, Luck Ra se posicionó en los primeros puestos del ranking. Además su canción "HOLA PERDIDA", se ubicó en el puesto número uno de las canciones más escuchadas.

Por su parte, el cantante Milo J ocupo el puesto número 6. Mientras que la consagrada banda de cumbia "Ke Personajes" quedó en el puesto 9.

>> Leer más: Spotify Wrapped: los diez cantantes más escuchados durante 2024 en Argentina

Top 10 de los artistas mas escuchados en Argentina en 2024

  • Emilia
  • Duki
  • María Becerra
  • Luck Ra
  • Bad Bunny
  • Milo J
  • Feid
  • YSY A
  • Ke Personajes
  • Tiago PZK

Top 10 Canciones más escuchadas en Argentina en 2024

  • Luck Ra - HOLA PERDIDA
  • Tiago PZK - Piel
  • Feid - LUNA
  • Luck Ra - QUE ME FALTE TODO
  • Mesita - Una Foto Remix (feat. Emilia)
  • FloyyMenor - Gata Only
  • Emilia - La_Original.mp3
  • Los Ángeles Azules - Perdonarte, ¿Para Qué?
  • Salastkbron - Tal Para Cual
  • Salastkbron - Un Besito Más
Noticias relacionadas
miley cyrus se comprometio con el baterista maxx morando

Miley Cyrus se comprometió con el baterista Maxx Morando

Alicia Silverstone y Oliver Hudson protagonizan una historia navideña que la rompe en Netflix

Netflix: Alicia SIlverstone la rompe en una película navideña de 90 minutos

Top Gun, el clásico de acción protagonizado por Tom Cruise, volverá a cines en 2026 en el marco de su 40º aniversario

"Top Gun" estará de regreso en los cines para celebrar sus 40 años

Trueno prepara un show especial en el Anfiteatro de Rosario

Trueno llega a Rosario: "De chiquito veía a los raperos como superhéroes y ahora soy uno de ellos"

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Lo último

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Cómo afecta el calor al auto y qué controles reforzar para evitar fallas

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

El acto será el domingo, a las 19. Con la apertura del espacio público se completan las obras de puesta en valor de la manzana fundacional de Rosario

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ovación
Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Los Pumas deben madrugar: este miércoles se sortea el Mundial de Rugby con Argentina cabeza de serie

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Policiales
Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Balacera en Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

La Ciudad
Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales
LA CIUDAD

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario