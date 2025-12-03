Cuándo llega Spotify Wrapped 2025, el resumen musical del año

La plataforma hace un resumen de canciones, artistas y podcasts más escuchados del año. En esta nota, el detalle de cuándo se lanza y cómo acceder

Spotify está a punto de lanzar el ranking de los artistas y las canciones más escuchadas del año

Como todos los años, con la llegada de diciembre, los fanáticos de la música se encuentran a la espera del famoso resumen musical que permite ver quiénes fueron los artistas, canciones y géneros musicales favoritos . Spotify está por lanzar su función anual Wrapped , una herramienta que se convirtió en un evento destacado para los devotos de la música. Desde su debut en 2016, Wrapped es un momento imprescindible que ofrece un análisis detallado de la actividad musical en el último año.

El Wrapped de Spotify detalla al usuario cuáles fueron las canciones, músicos y podcast más escuchados durante el año, además de la posibilidad de compartir esta información en sus redes sociales.

Ahora bien, los resúmenes que brinda la plataforma no son solo sobre los cosnumos individuales de cada usuario sino que también la plataforma comparte estadísticas globales. De esta manera hace un ranking de los artistas, las canciones y los podcast que más se han escuchado durante los últimos doce meses en todo el mundo.

¿Cuándo es el Spotify Wrapped 2025?

Por lo pronto, no hay una fecha oficial. Sin embargo, de acuerdo con los lanzamientos de años anteriores, el Spotify Wrapped suele tener lugar hacia finales de noviembre o principios de diciembre. De hecho, el último año el spotify wrapped llegó el 4 de diciembre, en 2023 se estrenó el 29 de noviembre, por lo que se puede esperar que la función esté disponible a principios de este mes.

La información suele permanecer disponible durante todo diciembre, por lo que no es necesario acceder al mismo en esta fecha, sino que hay tiempo de sobra para hacerlo.

¿Cómo se accede al Spotify Wrapped?

Para acceder al Spotify Wrapped, se necesita ser miembro de la plataforma y estar conectado a internet.

Cuando esté disponible, los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación para acceder a su resumen. Para verlo desde la aplicación, solo se debe ingresar a la cuenta de Spotify y buscar el banner de "Wraped 2025".

¿Cómo fue el Spotify Wrapped 2024?

En 2024, el ranking de Argentina se caracterizo por la fuerte presencia de cantantes locales. De hecho, en el ranking solo se podían encontrar dos artistas internacionales, el cantante de reguetón colombiano Feid y el puertorriqueño Bad Bunny.

Emilia se consagró como la artista más escuchada del año en Spotify. El trapero Duki, arrasó en el segundo puesto, quien brilló en el 2024 con el lanzamiento de su álbum "AMERI".

Por otro lado, Luck Ra se posicionó en los primeros puestos del ranking. Además su canción "HOLA PERDIDA", se ubicó en el puesto número uno de las canciones más escuchadas.

Por su parte, el cantante Milo J ocupo el puesto número 6. Mientras que la consagrada banda de cumbia "Ke Personajes" quedó en el puesto 9.

>> Leer más: Spotify Wrapped: los diez cantantes más escuchados durante 2024 en Argentina

Top 10 de los artistas mas escuchados en Argentina en 2024

Emilia

Duki

María Becerra

Luck Ra

Bad Bunny

Milo J

Feid

YSY A

Ke Personajes

Tiago PZK

Top 10 Canciones más escuchadas en Argentina en 2024