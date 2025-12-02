Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito Funcionará entre el 4 y el 23 de diciembre y tendrá actividades gratis para niños, un árbol navideño de 35 metros, cine clásico de Disney y también shows pagos 2 de diciembre 2025 · 20:59hs

Brasil celebrará la Navidad con un evento único: Disney montará un parques temático en el vecino país que contará con actividades gratuitas para niños y un árbol navideño de 35 metros de altura.

Curitiba, la capital de Paraná, ofrecerá en diciembre más de 150 propuestas artísticas, entre ellas Navidad Disney, en el Parque Barigui.

La pista temática funcionará entre el 4 y el 23 de diciembre, de 10 a 22. Habrá decorados para niños, espacios para fotos y un árbol navideño de 35 metros. Además, desde el 5 de diciembre habrá tres funciones diarias gratuitas de Disney+ Open Air, con películas clásicas en una pantalla de 45 metros cuadrados.

También habrá shows pagos, que se realizarán en el Centro de Eventos Positivo entre el 16 y 23 de diciembre, con funciones a las 11, 16 y 20. Más de 30 artistas participan en un montaje con vestuario y efectos que mezcla villancicos y canciones del universo Disney.

Habrá además opciones gastronómicas y puestos para comprar recuerdos. Curitiba es la primera ciudad brasileña en recibir la propuesta denominada "Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable", una apuesta que busca combinar la tradición local con el sello de la casa de Mickey.