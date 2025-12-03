La Capital | La Ciudad | derecho de admisión

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Esas personas no podrán ingresar a espectáculos deportivos en todo el país al menos por dos años. Pertenecen a los dos clubes grandes de la ciudad.

3 de diciembre 2025 · 09:13hs
Pintadas en la vía pública. Hay 46 hinchas de los dos clubes más grandes Rosario que no podrán ingresar a los estadios.

Pintadas en la vía pública. Hay 46 hinchas de los dos clubes más grandes Rosario que no podrán ingresar a los estadios.
Gustavo Velázquez

Gustavo Velázquez, director de Seguridad en Eventos Masivos, habló sobre los 46 hinchas a los que se aplicará el derecho de admisión en las canchas por realizar pintadas

El gobierno de Santa Fe anunció que en el segundo semestre de este año se le aplicó el derecho de admisión a los estadios de fútbol a 46 personas, que fueron aprehendidas por la Policía en distintos casos por realizar pintadas nocturnas en la vía pública en Rosario. Por lo tanto, esos hinchas contraventores quedarán registrados en el Programa Tribuna Segura y tendrán prohibido el ingreso a los espectáculos deportivos en todo el país al menos por dos años.

Según fuentes oficiales desde agosto a esta parte se contabilizaron 10 intervenciones policiales por hechos de vandalismo y daños, relacionadas a pintadas alusivas a clubes de fútbol. Gustavo Velázquez, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, brindó más detalles sobre las sanciones en una conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede local de Gobernación.

Velázquez recordó que “a partir de junio de este año, todas las personas que son demoradas o aprehendidas por realizar pintadas en las calles u otros hechos de vandalismo sobre los bienes públicos se les aplica una sanción de dos años en los que no pueden ingresar a los estadios de fútbol”.

El funcionario aclaró que el derecho de admisión “no es solo para la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario, sino para todo el país. El derecho de admisión corre para cualquier evento deportivo. Se le puede aplicar a alguien que va a ver un partido de la selección argentina, no solo al va a ver al club del que se es hincha. Uno puede viajar a otra ciudad para ver a la selección, y si figura en el programa Tribuna Segura no podrá ingresar al estadio”.

Cómo se aplicará la sanción por realizar pintadas

Velázquez remarcó que hay 46 personas que fueron aprehendidas por arruinar el mobiliario urbano o realizar pintadas alusivas a los dos clubes grandes de la ciudad, y precisó: “A 32 ya se les aplica el derecho de admisión y 14 están en proceso judicial. La sanción mínima es de dos años de prohibición para ingresar a las canchas. Si esa persona es aprehendida nuevamente por el mismo delito se le aplica dos años más”.

“Por hechos de vandalismo tenemos detectadas 46 personas, pero desde la Dirección de Eventos Masivos de la Provincia tenemos muchas más sanciones por diferentes hechos que ocurren tanto en los estadios de fútbol como en las adyacencias de los mismos”, subrayó Velázquez.

El funcionario también agregó que los datos para aplicar el derecho de admisión en las canchas provienen de los procedimientos realizados por el Comando Radioeléctrico y Brigada Motorizada, los cuerpos policiales que más actúan en la vía pública.

"Nosotros tomamos cuenta de eso, recabamos toda la información que suministra la Policía y actuamos en consecuencia. Muchas denuncias llegan a través del 911. Hoy la ciudad de Rosario ha cambiado mucho a través del monitoreo del 911. Mucha gente hace la denuncia al 911 porque le están arruinando el frente de la casa o de un negocio, o pasa la Policía y detiene a los infractores. Quienes realizan estos actos de vandalismo pertenecen a los clubes más grandes de la ciudad, no hacemos separaciones. "

"Está prohibido hacer pintadas en la calle. Consideramos que si alguien se está haciendo un acto de vandalismo sobre un bien público con los colores de una institución, es porque es hincha de ese club y tiene intenciones de ir a la cancha, entonces se encontrará con que no puede ingresar al estadio",

