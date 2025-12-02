Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas para ayudar a niños de todo el país

Un grupo de jóvenes voluntarias reunió durante meses tapitas, papeles, cartones y latas que este lunes partieron hacia la Fundación Garrahan, donde serán reciclados para financiar la atención de miles de niños en el principal hospital pediátrico de la Argentina.

El envío partió de Rosario luego de una jornada solidaria en una empresa de la zona noroeste

Este lunes fue todo alegría y festejo para el grupo de voluntarios de Rosario que ayuda a la comunidad Garrahan luego de ver partir el primer envío de materiales reciclados destinados a la Fundación del Garrahan. Fueron alrededor de 160 mil tapitas de plástico, papeles, cartones y latitas de aluminio , que viajaron en una decena de bolsones.

Durante varios meses, e intensificando la campaña en las últimas semanas, el grupo de voluntarias recorrió los distintos puntos de recepción de materiales reciclables. También recibían de distintos puntos de la provincia. Y este lunes, desde la empresa Urbano Express , sellaron el primer envío hacia la Fundación Garrahan , la encargada de procesar cada material reciclable para luego apoyar al hospital Garrahan y la Casa Garrahan, el lugar que asiste a los pacientes que llegan del interior del país a atenderse al hospital pediátrico más importante del país.

“ Es la primera actividad solidaria que se realiza en toda la provincia, en beneficio de los niños internados en el Hospital Garrahan y el medio ambiente ”, expresaron en redes sociales mediante una publicación que muestran el resultado del trabajo de meses y meses.

Florencia Garicoche es oriunda de la ciudad de Formosa y llegó a Rosario para estudiar Medicina en la UNR. Junto a su hermana María de los Ángeles, médica recibida en la UNR, y su tía Vanina, también estudiante en la misma facultad, comenzaron este trabajo solidario a mediados del 2022 . Las tres trajeron a la ciudad la iniciativa que Ramón, padre de Florencia y María de los Ángeles, impulsa desde la provincia del norte argentino.

“Queríamos hacer lo mismo que mi papá. Empezamos concientizando para que la gente done a la Fundación Garrahan, que ayuda al hospital y a la casa de alojamiento para familias del interior que se atienden allá”, contó Florencia a La Capital. Además de tener a Ramón como faro, las tres formoseñas fueron pacientes del Garrahan, algo que las motiva doblemente para ayudar al centro pediátrico.

Profundamente agradecida con la empresa Urbano, que está desbordada de bolsas y cajas con donaciones, Florencia invitó a toda la comunidad a acercarse a la empresa el próximo lunes y conocer el trabajo que las estudiantes impulsan. Aunque reveló que existe un punto de recepción de donaciones céntrico en el bar La Esquinita, de Callao y Zeballos.

Garicoche explicó que las donaciones son destinadas a la planta de reciclaje de la Fundación Garrahan, en el marco del Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la institución. Allí se trabaja con las tapitas para confeccionar juegos de baldes, perchas y juguetes, entre otros. En tanto, el cartón y el papel se recicla y se transforma en rollos de cocinas y agendas, entre otros artículos. Esos productos que se originan de la reutilización de los materiales son comercializados por la fundación y con la recaudación, ayudan al Hospital Garrahan y a la Casa Garrahan.

El Garrahan, clave para Santa Fe

Para la provincia de Santa Fe, el Garrahan significa mucho más que un efector público en Buenos Aires: durante 2024, más de 3.900 niños santafesinos recibieron atención en el hospital de referencia nacional.

Esta cifra no sólo refleja la confianza depositada por las familias de la provincia en la excelencia y la alta complejidad que ofrece el Garrahan, sino que también evidencia la necesidad de un centro de estas características para abordar patologías que exceden las capacidades de los sistemas de salud locales.

En total, se realizaron 3976 consultas ambulatorias, 85 internaciones, 69 consultas al Hospital de Día Polivalente y 218 teleconsultas.