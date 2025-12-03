La Capital | Policiales | Mujer

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Agustina Génesis Cantero, de 25 años, aceptó en un procedimiento abreviado una condena a 3 años de prisión que se unifica en 9 años con otra sentencia anterior

3 de diciembre 2025 · 13:01hs

Una mujer de 25 años fue condenada como miembro de una banda criminal que lideró Pablo Camino, un rosarino actualmente preso en la cárcel federal de Ezeiza. Agustina Cantero aceptó en un juicio abreviado la pena de 3 años de prisión efectiva, que se le suma a una sentencia anterior por la que se acumulan 9 años de cárcel.

Este martes la jueza Hebe Marcogliese homologó el procedimiento abreviado que presentó el fiscal Luis Schiappa Pietra y que a su vez aceptó la imputada. Agustina Génesis Cantero recibió la pena de 3 años de prisión por ser miembro de una asociación ilícita. Condena que se unificó a una anterior a 6 años impuesta en febrero de 2024 por distintos delitos enmarcados en las actividades de la banda criminal.

>> Leer más: Una carrera delictiva desde la cárcel: 16 años de condena para Pablo Camino, vinculado a Los Monos

La banda que integró Cantero es una de las organizaciones que lideró el recluso Pablo Nicolás Camino. Actualmente está en una cárcel federal pero parte de los hechos investigados en esta causa corresponden a su estadía en la cárcel de Piñero en 2021, desde donde dio ordenes vinculadas a la venta de drogas en distintas zonas de Rosario.

Su rol en la banda de Pablo Camino

El fiscal Luis Schiappa Pietra consideró que Cantero cumplía y ejecutaba las indicaciones que Pablo Nicolás Camino le transmitía mediante comunicaciones telefónicas estando preso en Piñero. Tiempo más tarde el jefe de la banda fue trasladado a la cárcel federal de Rawson y luego a la de Ezeiza.

>> Leer más: Crímenes que desnudan la perversión de la banda liderada por Pablo Camino

Cuando la imputaron, a Cantero le atribuyeron ser quien tenía a su cargo la venta de estupefacientes al menudeo. Se ocupaba de fragmentar y preparar la droga para la venta y recaudar el dinero que luego le rendía a otras personas que se encontraban en un estamento superior de la banda.

La banda de Camino se desplegó desde 2020 en barrios como Godoy, Villa Nueva, Villa Urquiza y Belgrano, todos de la zona oeste de Rosario. En ese marco "para ampliar su dominio ypoder territorial" ejecutaron hechos violentos contra personas einstituciones públicas. La banda es investigada por homicidios, amenazas, usurpaciones y otros delitos que eran diagramados desde una cárcel.

