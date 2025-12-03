La Capital | Policiales | Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

El incidente sucedió el martes a la noche en Bourchard y Servellera, en la zona noroeste de Rosario.

3 de diciembre 2025 · 07:46hs
Personal del Sies atendió en Nuevo Alberdi al hombre que recibió un machetazo en la cabeza. 

Foto: La Capital / Archivo.

Personal del Sies atendió en Nuevo Alberdi al hombre que recibió un machetazo en la cabeza. 
El machete incautado por la policía y que se utilizó en el incidente en Nuevo Alberdi

Foto: Policía de Santa Fe.

El machete incautado por la policía y que se utilizó en el incidente en Nuevo Alberdi

En la noche del martes se produjo un grave incidente entre vecinos en barrio Nuevo Alberdi que terminó con uno de ellos herido por un machetazo en la cabeza y otro detenido por la Policía acusado de tentativa de homicidio.

El violento incidente sucedió alrededor de las 21 en Bouchard y Servellera, en la zona noroeste. A raíz de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se denunciaba que había una persona herida, personal del Comando Radioeléctrico se dirigió a ese lugar y constató que efectivamente allí se había producido un grave altercado.

Según fuentes policiales, Miguel E., de 63 años, denunció que minutos antes su hijo Marcelo, de 35 años, fue atacado por un vecino del barrio que le aplicó un machetazo en la cabeza.

Cómo fue detenido el agresor

La víctima, que presentaba una herida sangrante en la cabeza, fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Mientras tanto, efectivos policiales salieron a recorrer la zona en busca del agresor, quien fue identificados por testigos como Brian Ch., de 30 años.

>> Leer más: Piden 20 años de prisión para dos acusados de un crimen a machetazos en Vía Honda

El supuesto agresor vestía una campera de color negro y gris con el logo de Newell’s, pantalón corto y zapatillas del mismo color. El sospechoso fue hallado en las inmediaciones y detenido. El hombre entregó en forma voluntaria un machete de unos 50 centímetros de extensión.

machete
El machete incautado por la policía y que se utilizó en el incidente en Nuevo Alberdi

El machete incautado por la policía y que se utilizó en el incidente en Nuevo Alberdi

En cuento a la víctima, las fuentes indicaron que sufrió una herida en el cuero cabelludo, pero no fue necesario su traslado a un centro asistencial. La persona detenida por esta tentativa de homicidio y el machete que habría utilizado fueron derivados a la Seccional 10ª.

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

