Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

El incidente sucedió el martes a la noche en Bourchard y Servellera, en la zona noroeste de Rosario.

Personal del Sies atendió en Nuevo Alberdi al hombre que recibió un machetazo en la cabeza.

En la noche del martes se produjo un grave incidente entre vecinos en barrio Nuevo Alberdi que terminó con uno de ellos herido por un machetazo en la cabeza y otro detenido por la Policía acusado de tentativa de homicidio.

El violento incidente sucedió alrededor de las 21 en Bouchard y Servellera, en la zona noroeste . A raíz de una llamada a la central de emergencias 911 en la que se denunciaba que había una persona herida, personal del Comando Radioeléctrico se dirigió a ese lugar y constató que efectivamente allí se había producido un grave altercado.

Según fuentes policiales, Miguel E., de 63 años, denunció que minutos antes su hijo Marcelo, de 35 años, fue atacado por un vecino del barrio que le aplicó un machetazo en la cabeza.

La víctima, que presentaba una herida sangrante en la cabeza, fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Mientras tanto, efectivos policiales salieron a recorrer la zona en busca del agresor, quien fue identificados por testigos como Brian Ch., de 30 años.

El supuesto agresor vestía una campera de color negro y gris con el logo de Newell’s, pantalón corto y zapatillas del mismo color. El sospechoso fue hallado en las inmediaciones y detenido. El hombre entregó en forma voluntaria un machete de unos 50 centímetros de extensión.

machete El machete incautado por la policía y que se utilizó en el incidente en Nuevo Alberdi Foto: Policía de Santa Fe.

En cuento a la víctima, las fuentes indicaron que sufrió una herida en el cuero cabelludo, pero no fue necesario su traslado a un centro asistencial. La persona detenida por esta tentativa de homicidio y el machete que habría utilizado fueron derivados a la Seccional 10ª.