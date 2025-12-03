La Capital | Policiales | Choque

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

El siniestro vial sucedió a la altura de Eva Perón. El conductor del auto se dio a la fuga, pero fue alcanzado cerca de allí. Estaba con una mujer y un niño.

3 de diciembre 2025 · 12:19hs
El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón

Celina Mutti Lovera / La Capital

El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón

Un choque ocurrido esta mañana en Circunvalación y Eva Perón, en el que un motociclista fue embestido por un automovilista que se dio la fuga, derivó poco después en el hallazgo del mismo vehículo en cuyo interior la Policía encontró una importante cantidad de droga y detuvo a sus dos ocupantes.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente en la autopista urbana sucedió alrededor de las 10.30. A esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un choque en plena autopista urbana. Según el primer reporte que recibió la Policía, el conductor de un automóvil Chevrolet Astra colisionó contra una moto en la que iba un hombre y se dio a la fuga sin brindar ninguna asistencia a las víctimas.

La colisión y la posterior huida del automovilista fueron reportados a la Central de Emergencias 911. De esa forma, personal del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica comenzaron a patrullar en las inmediaciones.

image - 2025-12-03T132756.745
El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón.

El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón.

Un poco más tarde, la Policía reportó el hallazgo de un vehículo de esas características en Guatemala al 596 bis con un hombre, una mujer y un niño de unos 6 años a bordo. En la inspección del rodado se halló una gran cantidad de dosis de cocaína y marihuana.

Noticias relacionadas

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La foto con el trapero Zaramay posando con  armas pesadas que visibilizó a la banda de Lucho Cantero.

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, sospechoso de un homicidio en Rafaela.

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La víctima fue atendida en el Hospital Eva Perón tras la balacera.

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Lo último

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Lo anunciará este jueves en Rosario la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Cuáles son las estrategias para intentar revertir la situación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Ovación
Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces
Ovación

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Policiales
Policiales

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La Ciudad
Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros
La Región

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA