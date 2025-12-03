Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga El siniestro vial sucedió a la altura de Eva Perón. El conductor del auto se dio a la fuga, pero fue alcanzado cerca de allí. Estaba con una mujer y un niño. 3 de diciembre 2025 · 12:19hs

Celina Mutti Lovera / La Capital El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón

Un choque ocurrido esta mañana en Circunvalación y Eva Perón, en el que un motociclista fue embestido por un automovilista que se dio la fuga, derivó poco después en el hallazgo del mismo vehículo en cuyo interior la Policía encontró una importante cantidad de droga y detuvo a sus dos ocupantes.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente en la autopista urbana sucedió alrededor de las 10.30. A esa hora ingresó una llamada a la Central de Emergencias 911 que daba cuenta sobre un choque en plena autopista urbana. Según el primer reporte que recibió la Policía, el conductor de un automóvil Chevrolet Astra colisionó contra una moto en la que iba un hombre y se dio a la fuga sin brindar ninguna asistencia a las víctimas.

La colisión y la posterior huida del automovilista fueron reportados a la Central de Emergencias 911. De esa forma, personal del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica comenzaron a patrullar en las inmediaciones.

image - 2025-12-03T132756.745 El auto en el que hallaron la droga tras el choque en Circunvalación y Eva Perón. Celina Mutti Lovera / La Capital Un poco más tarde, la Policía reportó el hallazgo de un vehículo de esas características en Guatemala al 596 bis con un hombre, una mujer y un niño de unos 6 años a bordo. En la inspección del rodado se halló una gran cantidad de dosis de cocaína y marihuana.