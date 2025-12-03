La Capital | Policiales | prófugos

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La provincia de Santa Fe ofrecía 25 millones de pesos como recompensa. Llevaba un documento de identidad con mismo apellido pero otro nombre de pila.

3 de diciembre 2025 · 09:15hs
Cayó en Chubut El Patrón Gallardo

Cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, sospechoso de un homicidio en Rafaela.
Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, sospechoso de un homicidio en Rafaela.

Este martes cayó en Puerto Madryn, provincia de Chubut, uno de los prófugos más buscados por la Justicia de la provincia de Santa Fe. Se trata de Héctor "Patrón" Gallardo, que en octubre pasado había entrado a la nómina de los diez más buscados. Está sospechado por un asesinato ocurrido en Frontera en 2022 y tiene antecedentes por narcotráfico.

Tras una alerta emitida por autoridades de la provincia, que señalaban que Gallardo podía estar en Puerto Madryn, la Fiscalía de Chubut y las divisiones Investigaciones, Drogas Peligrosas y Leyes Especiales llevaron adelante el operativo para dar con el prófugo. Gallardo tenía un documento de identidad con el mismo apellido pero otro nombre de pila, sin embargo los agentes lo identificaron por tatuajes que coincidían con los de la persona que buscaban.

>> Leer más: Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Primero fue localizado en un departamento de Puerto Madryn, ubicado en Salta al 50, de donde lo vieron salir el martes cerca de las 19. Casi una hora más tarde, luego de un seguimiento discreto a pie, Gallardo fue interceptado e identificado. El DNI que presentó decía que se llamaba Walter Gallardo, pero los tatuajes lo delataron. La fiscal Angélica Cárcano dispuso que el sospechoso quede demorado hasta que las autoridades santafesinas dispongan su traslado a la provincia.

Prófugo por un homicidio

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe informó en octubre pasado que Héctor Gallardo, de 54 años y oriundo de Frontera, pasó a integrar la lista de los diez prófugos más buscados. En ese marco se ofreció una recompensa de $25 millones para quien aporte datos que permitan dar con su paradero. Está señalado como presunto autor del homicidio de Miguel Ángel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022.

>> Leer más: Quiénes son los 10 prófugos más buscados de Santa Fe: ofrecen 340 millones de pesos

Según la investigación, Cabrera, de 42 años, fue atacado en su casa de calle 74, en Frontera, pasadas las 22 de aquel día. Un hombre armado habría tocado a su puerta y, tras una breve discusión, le disparó a corta distancia. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, donde falleció por un disparo en el cráneo con orificio de entrada y salida.

Las autoridades recordaron que Gallardo registra antecedentes en causas federales vinculadas al narcotráfico. En diciembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar transporte de estupefacientes. En 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y regresó a Frontera.

Noticias relacionadas
El allanamiento en la casa de zona oeste. 

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Momento en que derriban un búnker en la zona de La Cerámica

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Condenan a Tres dedos, miembro de la banda narco del Peruano Rodríguez Granthon.

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

La droga estaba oculta en los zócalos  del auto.

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Lo último

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Confiar de verdad es más que confiar

"Confiar de verdad" es más que confiar

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

El intendente firmó el acta este miércoles frente al Monumento a la Bandera y dijo que la resolución es un "grito de libertad responsable"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
La Ciudad

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Desfalco millonario: la comisión directiva de Old Resian confirmó la renuncia de su presidenta

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Ovación
Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos
Ovación

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Asociación Rosarina de Básquet: las chicas de las formativas ya tienen sus primeros trofeos

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Policiales
Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La Ciudad
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Apuran los últimos trabajos para inaugurar la Plaza 25 de Mayo

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿El magnesio puede ser beneficioso para las personas con hígado graso?

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los cuasi competidores
Economía

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados
Política

José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros
La Región

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros