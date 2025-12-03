Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La provincia de Santa Fe ofrecía 25 millones de pesos como recompensa. Llevaba un documento de identidad con mismo apellido pero otro nombre de pila.

Este martes cayó en Puerto Madryn, provincia de Chubut, uno de los prófugos más buscados por la Justicia de la provincia de Santa Fe . Se trata de Héctor "Patrón" Gallardo , que en octubre pasado había entrado a la nómina de los diez más buscados. Está sospechado por un asesinato ocurrido en Frontera en 2022 y tiene antecedentes por narcotráfico.

Tras una alerta emitida por autoridades de la provincia, que señalaban que Gallardo podía estar en Puerto Madryn, la Fiscalía de Chubut y las divisiones Investigaciones, Drogas Peligrosas y Leyes Especiales llevaron adelante el operativo para dar con el prófugo. Gallardo tenía un documento de identidad con el mismo apellido pero otro nombre de pila, sin embargo los agentes lo identificaron por tatuajes que coincidían con los de la persona que buscaban.

Primero fue localizado en un departamento de Puerto Madryn, ubicado en Salta al 50, de donde lo vieron salir el martes cerca de las 19. Casi una hora más tarde, luego de un seguimiento discreto a pie, Gallardo fue interceptado e identificado. El DNI que presentó decía que se llamaba Walter Gallardo, pero los tatuajes lo delataron. La fiscal Angélica Cárcano dispuso que el sospechoso quede demorado hasta que las autoridades santafesinas dispongan su traslado a la provincia.

Prófugo por un homicidio

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe informó en octubre pasado que Héctor Gallardo, de 54 años y oriundo de Frontera, pasó a integrar la lista de los diez prófugos más buscados. En ese marco se ofreció una recompensa de $25 millones para quien aporte datos que permitan dar con su paradero. Está señalado como presunto autor del homicidio de Miguel Ángel Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022.

Según la investigación, Cabrera, de 42 años, fue atacado en su casa de calle 74, en Frontera, pasadas las 22 de aquel día. Un hombre armado habría tocado a su puerta y, tras una breve discusión, le disparó a corta distancia. La víctima fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, Córdoba, donde falleció por un disparo en el cráneo con orificio de entrada y salida.

Las autoridades recordaron que Gallardo registra antecedentes en causas federales vinculadas al narcotráfico. En diciembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Córdoba a 14 años de prisión por organizar y financiar transporte de estupefacientes. En 2019 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y regresó a Frontera.