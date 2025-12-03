La Capital | La Ciudad | vacunación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Lo anunciará este jueves en Rosario la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Cuáles son las estrategias para intentar revertir la situación

3 de diciembre 2025 · 12:42hs
El objetivo del nuevo plan de vacunación está enfocado en las escuelas santafesinas 

El objetivo del nuevo plan de vacunación está enfocado en las escuelas santafesinas 

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación que han provocado que regresen enfermedades como el sarampión o la tos convulsa, el ministerio de Salud de Santa Fe elaboró un plan con el objetivo de revertir esta situación crítica en la Argentina, que también afecta a la provincia. Este jueves, a las 12.30 en el Salón Blanco de casa de Gobierno, en Rosario, la funcionaria y su equipo presentarán el programa de vacunación Vax Team. Han sido convocados, además de autoridades sanitarias y de Educación locales, especialistas en pediatría, inmunología, médicos clínicos, sociedades científicas y demás profesionales ligados a la salud y la enseñanza.

¿En qué consiste esta estrategia? El programa Vax Team implementará un trabajo articulado entre escuelas, centros de salud e instituciones de toda la provincia para "recuperar los esquemas en la infancia" y fortalecer el compromiso de los ciudadanos con la vacunación.

Aunque hay cierto hermetismo en torno a cuál será el alcance específico de este nuevo programa y cómo se implementará _si se necesitará autorización de los padres y otros aspectos del plan_ lo que se sabe que el ministerio viene ocupándose desde hace meses en esta planificación ante la crisis sanitaria que genera la negativa de muchos padres de vacunar a sus hijos, una situación compleja y crítica, que se profundizó durante la pandemia de Covid. La consecuencia es que enfermedades que estaban controladas en la Argentina, y otras partes del mundo, volvieron a provocar brotes, con contagios masivos y niños fallecidos.

Las coberturas de vacunación infantil registraron en 2024 una caída inédita en la Argentina y el panorama no mejora. Menos de la mitad de los niños recibió las dosis obligatorias del esquema de los 5-6 años, y una situación similar se observó entre los preadolescentes de 11 años, con retrocesos generalizados en todos los esquemas del calendario oficial, obligatorio y gratuito.

La Organización Panamericana de la Salud establece como estándar coberturas superiores al 85% para que sean eficaces para la población pero las cifras actuales apenas se ubican alrededor del 50%.

vacuna VPH.jpg
En Argentina, la estrategia de vacunación contra el VPH consiste en una primera dosis para chicos y chicas de 11 años y una segunda dosis con un intervalo mínimo de seis meses.

En Argentina, la estrategia de vacunación contra el VPH consiste en una primera dosis para chicos y chicas de 11 años y una segunda dosis con un intervalo mínimo de seis meses.

En las escuelas

Uno de los pilares del programa es volver a vacunar a los chicos en las escuelas, un hecho que durante décadas funcionó sin inconvenientes y con buenos resultados pero que de a poco dejó de utilizarse para trasladarse las campañas a los centros de salud, sanatorios y hospitales casi con exclusividad. Las normas que rigen en el sistema educativo empezaron a ser más restrictivas en este sentido y el tema fue tomado por las áreas de Salud.

Ahora, Santa Fe decide retomar esa idea y por eso se diseñó "una estrategia innovadora, cercana, de alto impacto comunitario para reposicionar a la vacunación" como la herramienta eficaz que es para evitar enfermedades que pueden ser muy severas.

De hecho, hace unos días el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, confirmó que la provincia lanzaría en los próximos días un programa escolar de vacunación, en forma coordinada con el Ministerio de Salud para enfrentar la caída en los niveles de inmunización.

calor escuelas.jpg
Algunas escuelas tuvieron que reducir o suspender su jornada por la ola de calor que padeció Rosario.

Algunas escuelas tuvieron que reducir o suspender su jornada por la ola de calor que padeció Rosario.

Enfermedades y preocupación

Sociedades científicas, profesionales de distintas disciplinas ligadas a la salud y especialmente pediatras, salieron en las últimas semanas a defender la vacunación como un pilar esencial para evitar enfermedades prevenibles. También se sumaron referentes del arte y la cultura en general y periodistas.

Los rebrotes de sarampión, una enfermedad severa, que se han dado en distintas partes del mundo encendieron las alarmas. Lo mismo está pasando con la tos convulsa o coqueluche que ya se cobró la vida de siete niños en la Argentina, uno de ellos de un mes de vida en Santa Fe. Ninguno estaba vacunado.

