La Capital | joyería

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Dos personas, una de ellas armada, ingresaron al centro comercial y robaron una de las joyerías. En la puerta lo esperaba un cómplice para huir por calle Junín

3 de diciembre 2025 · 15:22hs
Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Al menos dos personas asaltaron la joyería Work ubicada dentro del Alto Rosario Shopping. El hecho se dio este miércoles pasadas las 13.30 cuando los ladrones ingresaron armados y robaron mercadería de alto valor, para luego escapar por calle Junín en contramano en una moto Honda de alta cilindrada.

El hecho fue notificado a la central del 911 una vez consumado el robo. Mientras algunas fuentes consultadas por La Capital indicaron que los asaltantes lograron llevarse un paño con elementos de joyería, la policía trabaja en el lugar para determinar el botín final con que se alzaron. No se registraron heridos o lesionados entre los empleados del local o del centro comercial.

Según el relato de un agente de la policía que hacía adicionales, dos personas ingresaron al local, una de ellas armada con un revólver, para cometer el robo. Uno de ellos llevaba una mochila y ambos taparon sus rostros con lentes de sol.

Mediante las cámaras de seguridad del centro comercial se logró divisar a una tercera persona que esperaba en las afueras del lugar con una moto Honda Falcon gris.

En tanto, el personal de seguridad del Shopping relató que el hombre armado le intentó disparar en reiteradas oportunidades, pero no salieron los tiros.

El Alto Rosario confirmó el robo

Tras el asalto, el centro comercial Alto Rosario Shopping emitió un comunicado ofreciendo su versión de los hechos. "Hoy a las 13:30hs la joyería Work sufrió un robo por parte de dos personas que se apersonaron en el local", comenzó el texto.

Según Alto Rosario, al momento de detectar a los ladrones "se encendieron todas las alarmas" lo que motivó a los delincuentes "a salir inmediatamente del centro comercial sin generar mayores disturbios".

Alto Rosario señaló que la Policía de Santa Fe "quedó a cargo del operativo de investigación y reforzó las medidas de seguridad en la zona" y agradeció a "los equipos de seguridad y operaciones" de la empresa, que evitaron "mayores incidentes".

"Todos los clientes pudieron continuar inmediatamente su recorrido con tranquilidad. Minutos después de las 14 se retomó la operación del shopping con total normalidad", concluyeron.

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica
Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel