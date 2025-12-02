Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas para frenar despidos y cierres El diputado provincial, Miguel Rabbia, presentó tres proyectos en los que solicita la intervención urgente del gobierno provincial 2 de diciembre 2025 · 10:00hs

Rabbia llamó al gobierno provincial a asumir un rol activo en la defensa del empleo y la producción santafesina, articulando acciones con la Nación y poniendo en marcha herramientas de asistencia, reestructuración y reindustrialización.

El diputado provincial justicialista Miguel Rabbia presentó tres proyectos en los que solicita "la intervención urgente del gobierno provincial ante la crisis que atraviesan diversas industrias del interior, frente al aumento de despidos y el deterioro del entramado productivo". Las iniciativas abarcan casos críticos en empresas metalúrgicas, alimenticias, automotrices y de maquinaria pesada, así como situaciones puntuales como los 35 despidos en la firma Cramaco, en Sastre.

Rabbia advirtió que Santa Fe atraviesa “un cuadro de emergencia productiva”, reflejado en la caída de la actividad metalúrgica durante más de 32 meses consecutivos, la paralización o reducción severa de plantas industriales como Celulosa Argentina, SanCor, Acindar, General Motors y Vassalli, y el impacto directo que estas crisis generan en miles de familias del interior. “No estamos ante hechos aislados, sino frente a un deterioro estructural que compromete la estabilidad laboral y el futuro económico de la provincia”, señaló.

Frenar colapso En uno de los proyectos, el legislador solicita que los Ministerios de Producción y de Trabajo intervengan de manera inmediata para proteger las fuentes laborales y garantizar la continuidad de actividades estratégicas, especialmente en localidades donde una sola empresa concentra gran parte del empleo. En otro, pide información oficial sobre qué medidas lleva adelante el Ejecutivo para enfrentar la caída histórica de la actividad metalúrgica en el gran Rosario, señalada por la propia Asociación de Industriales Metalúrgicos de la región.

Despidos en Sastre La situación de la empresa Cramaco, ubicada en la ciudad de Sastre, motivó además un pedido específico para que Provincia dicte la conciliación obligatoria y suspenda los 35 despidos recientes, que representan casi el 90% de su planta de trabajadores. Rabbia recordó que en 2024 la firma ya había desvinculado a otros 17 empleados, lo que agrava el impacto social y económico en una comunidad cuya actividad depende fuertemente de la planta.

>>Leer más: Sastre: una fábrica de generadores eléctricos despidió a 35 empleados El legislador subrayó que la combinación de apertura importadora, caída del consumo interno, aumento de costos y falta de políticas de reactivación está llevando a numerosas pymes y cooperativas “al borde de la inviabilidad”, generando un efecto dominó sobre proveedores, talleres, comercios y servicios locales. “Cuando se apaga una fábrica, no solo se pierde empleo: se debilita el entramado productivo de toda una región”, expresó. Finalmente, Rabbia llamó al gobierno provincial a asumir un rol activo en la defensa del empleo y la producción santafesina, articulando acciones con la Nación y poniendo en marcha herramientas de asistencia, reestructuración y reindustrialización. “El interior productivo es mucho más que un discurso: debe ser una política de Estado”, concluyó. >>Leer más: Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"