Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

La oficialista será revalidada por el nuevo mapa legislativo del Palacio Vasallo. El peronismo rompió con Ciudad Futura. La kirchnerista Norma López se perfila como vicepresidenta primera y el libertario Juan Pedro Aleart, vicepresidente segundo

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck hilvanó un acuerdo político con otros bloques que le permitiría ir por su séptimo año consecutivo al frente del Palacio Vasallo.

El recinto de sesiones será testigo de otro "superjueves", que comenzará temprano con la "preparatoria" que le tomará juramento a los 13 nuevos ediles que se integrarán al Concejo de 28 bancas. Habrá fotos, dedicatorias, mensajes, y momentos emotivos entre funcionarios y familiares.

Pero, trascartón, se vendrá la "rosca" que caracteriza a la elección de autoridades del cuerpo y la conformación de las comisiones de trabajo, más otros cargos, como el secretario parlamentario, el legislativo y el habilitado (encargado de las remuneraciones). En la discusión, los nuevos se ensamblarán en varios casos con aquellos que tienen dos años de mandato por delante a la hora de conformar los bloques políticos.

Como antesala a la discusión, que será dinámica y cambiante, los actores políticos llegarán con un escenario que anticipa polémica. Todavía resuenan los ecos del fuerte encontronazo previo a la conformación de las listas para diputados nacionales por Santa Fe de octubre pasado, en el que el Justicialismo dejó entrever sus diferencias y relegó a algunos sectores. Pasaron los meses, pero todavía, según varios consultados, se siguen curando las heridas.

El recambio en el Concejo Municipal

En el Concejo, y como correlato, todo hace suponer que el peronismo y aliados se abroquelarán en un bloque de seis integrantes entre los tres del Movimiento Evita (Mariano Romero, Majo Poncino y Pablo Basso), la kirchnerista Norma López (alejada de su antiguo referente y electo diputado nacional Agustín Rossi), María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, y el exsecretario de Salud municipal del intendente Pablo Javkin, Leonardo Caruana, por el Frente Amplio de la Soberanía.

Por otro lado, con el monobloque Justicialista seguirá la comunicadora perottista María Fernanda Rey.

autonomia 1 La autonomía municipal es ordenanza Concejo de Rosario

Aleart y los libertarios

Otro interbloque de cinco integrantes se denominará La Libertad Avanza y estaría integrado por los ingresantes Juan Pedro Aleart, Anabel Lencina, Lautaro Enríquez y Samanta Arias, y se sumaría quien ya tiene dos años en el Concejo, Franco Volpe (Vida y Libertad), quien sería el titular del bloque libertario.

Por afuera permanecerá el monobloque Nación y Libertad, de Sabrina Prence.

Ciudad Futura (CF), que hizo una alianza en las legislativas nacionales con un sector del peronismo en Fuerza Patria, quedaría como bloque autónomo en el Palacio Vasallo con cuatro escaños: Juan Monteverde (renovó su banca), Antonio Salinas y en reemplazo de la electa diputada nacional Caren Tepp, la referente de Amsafé Provincial, Agustina Gareis. A Julián Ferrero también le quedarán dos años más.

El interbloque oficialista quedará con 11 bancas (dos menos que la actual composición que tenía mayoría automática). Lo integrarán la secretaria municipal de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru, además de Damián Pullaro, hermano del gobernador Maximiliano Pullaro, el periodista deportivo Pablo Gavira y la reelecta Anita Martínez, del PRO. Los esperan ya con dos años de mandato el psiquiatra Lucas Raspall, el referente de Creo, Fabrizio Fiatti, los pullaristas Anahí Schibelbein y Federico Lifschitz, y los socialistas Manuel Sciutto y Alicia Pino. Desde la presidencia y, por séptimo año consecutivo, estará Schmuck.

Los agrupamientos bajo el paraguas del interbloque dejarán por debajo algunas diferencias de matices: Martínez seguirá defendiendo su color amarillo del PRO y Gavira se alineará con UNO cuyo referente es el pastor evangélico y diputado Walter Ghione. Se supone que Fiatti liderará el grupo javkinista de Labayru y Raspall, mientras que Pullaro y Schibelbein serán los rostros del gobernador santafesino, a quien se sumaría Lifschitz. El ADN socialista histórico: en manos de Sciutto y Pino.

El futuro gabinete del próximo año

Salvo Ciudad Futura, expresión política acérrima opositora el intendente Pablo Javkin, en el resto de los bloque de la oposición asoma un consenso para avalar la presidencia de Schmuck. Es decir que a los 11 votos oficialistas, se le sumaría el panperonismo con seis y los libertarios con cinco. Y no se descartan más apoyos de los dos monobloques restantes.

Si el acuerdo tejido en la previa a la elección de autoridades (que tendrá lugar luego de la asunción de Gareis y la jura de los 13 nuevos) respeta los equilibrios obtenidos hasta este jueves, a Schmuck la secundará López (fue vicepresidenta seis años) y como vicesegundo estará Aleart.

El Concejo seguirá muy atomizado, con dispersión parlamentaria y en un año preelectoral donde más de uno buscará posicionamientos personales. Su evolución tendrá que superar lo que en el tenis se denomina "errores no forzados".

La baja performance electoral de Unidos, por un lado, y por el otro la grieta en el peronismo que provocó el alejamiento del referente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, tras haberse juntado en las paso a intendente de 2023 para derrotar a Roberto Sukerman, explican también el panorama.

schmuck.jpg La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. Foto: Héctor Río / La Capital

Ruido en el peronismo

También lo hace el cimbronazo de agosto pasado producido a partir de que Toniolli, quien armó Rosario sin Miedo con CF, quedó afuera de la lista a diputados nacionales. Peor aún si se tiene en cuenta la lista del acuerdo entre el peronismo y Monteverde que dio el batacazo el 29 de junio pasado sobre libertarios y javkinistas.

Según el nuevo mapa, este armado perdió a López, Poncino y Basso. Y, por ahora, CF se quedó con sus cuatro "puros". Mal comienzo para las aspiraciones políticas de Monteverde que en 2023 se quedó a 15 mil votos de ser intendente y derrocar a Javkin. Tendrá dos años de tiempo para rearmar su musculatura política y así volver al ring para la Intendencia en 2027.

Será un "superjueves" a pura negociación, y telefónos al rojo vivo entre los bloques. En particular, en la conformación de las comisiones de trabajo. Hasta ahora, la estratégica Presupuesto ya tiene un pedido libertario para presidirla. El trueque entre oficialismo y peronismo dejaría como resultado la conducción para el PJ de Gobierno, mientras el oficialismo se reservaría las estratégicas Servicios Públicos y Planeamiento.

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, quedaría y contra todo pronóstico y tradición previa, para una oficialista que termina su mandato como concejala: "Una pista, es de Arriba Rosario", soltaron varios consultados en estricto off.

Después de la sesión preparatoria tendrá lugar la última convocatoria ordinaria de 2025. Allí está previsto aprobar el presupuesto 2026, junto a la ordenanza tributaria ligada a la gestión de recursos y la extensión de la potestad hasta 2027 para que el intendente Javkin fije el precio del boleto. En agenda, quedarían dos encuentros más en diciembre para cerrar el año. Ambos serán de carácter extraordinario.