Confesó que sueña con jugar en Central pero el que fue a buscarlo es un grande del país venido a menos

El futbolista es hincha del Canalla, aunque nunca jugó en Arroyito. Una vez dijo que su sueño era ponerse esa camiseta junto a su hermano.

3 de diciembre 2025 · 14:12hs
Chimy Ávila con la camiseta del Betis. Él quiere jugar en Central pero surgió la posibilidad de que vaya a River. 

Chimy Ávila con la camiseta del Betis. Él quiere jugar en Central pero surgió la posibilidad de que vaya a River. 

A mitad de la temporada, cuando Central ya había sumado a Ángel Di María, un futbolista expresó su ilusión de jugar con su hermano en el Canalla. Aunque en ese momento se rumoreó que hubo tratativas, el jugador siguió en el club europeo al que pertenece y su hermano en un club de Brasil donde hoy está muy bien.

Quien expresó su deseo de ponerse la camiseta auriazul fue Luis Ezequiel Ávila, el Chimy, actual futbolista del Betis de España. Su hermano es Gastón, cuya ficha pertenece al Ajax pero que actualmente juega en Fortaleza, donde después de un mal comienzo de temporada se consolidó como titular.

Aunque es un hincha declarado de Central, Chimy nunca jugó en Arroyito. Se inició en Tiro Federal y de allí pasó a San Lorenzo. Luego emigró a España, donde jugó en Huesca, Osasuna y Betis, donde está desde 2023. Este año no tuvo mucha participación en el equipo que conduce el chileno Manuel Pellegrini: jugó 10 de los 20 partidos del equipo, sólo en dos fue titular y no marcó goles.

River salió a buscar al Chimy

Pese a lo que parece un flojo momento en su carrera, el nombre de Chimy Ávila empezó a sonar en un club grande de Argentina. Es que, según informaron algunos periodistas cercanos a River, el Millonario habría iniciado conversaciones para sumar al rosarino al plantel que dirige Marcelo Gallardo.

A Chimy la posibilidad de venir a River le vendría muy bien. El delantero tiene 31 años, casi no tiene continuidad en su actual equipo y ya desde mitad de año tiene deseos de volver al país. En aquel momento dijo que soñaba con venir a Central, aunque ahora su destino podría estar en Núñez.

Ariel Holan tiene el respaldo de los números. El DT tiene una efectividad mato al 60 por ciento.

Ariel Holan es el primer pasajero canalla que quiere asegurarse la continuidad

Los futbolistas de Cerro Porteño celebran eufóricos tras la consagración en el fútbol paraguayo.

El ex-Central que no pudo jugar el último partido pero igual dio la vuelta olímpica con su equipo

Gastón Avila se inició en Morning Star y pasó por Tiro Federal y Central. Ahora está jugando muy bien en Fortaleza.

Jugó poco en Central, tuvo un mal comienzo en Brasil y ahora la rompe gracias a un DT argentino

Pablo Vitamina Sánchez al llegar a Asunción. El ex-Central será el entrenador de Olimpia. 

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Mecheros Vip: declararon los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Cómo fue la persecución policial a la pareja con un niño que les encontraron drogas en el auto

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Robaron una joyería en el Alto Rosario y escaparon con el botín

Al menos dos personas, una de ellas armada, ingresaron al centro comercial y asaltaron una de las joyerías. Escaparon en una moto por calle Junín

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de un buen año para las divisiones inferiores

Cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de un buen año para las divisiones inferiores

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Todavía no volvió a Newells de un club donde fue campeón y  ya lo quiere otro equipo

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
