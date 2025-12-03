Todavía no volvió a Newell's de un club en el que estuvo a préstamo y fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Algunos clubes ya se mueven para reforzar sus planteles y hay un futbolista rojinegro que interesa en otro equipo de primera.

Aunque el mercado de pases de verano todavía no abrió, muchos clubes ya se mueven pensando en conseguir refuerzos. Distinto es el caso de Newell's , que está en pleno proceso electoral y todavía no puede definir nada. Sin embargo, hay al menos un jugador del Rojinegro que ya está bajo la lupa de un entrenador.

Se trata de Armando Méndez, quien cuyo préstamo en Lanús vence el 31 de diciembre y debe regresar al parque Independencia. El marcador lateral derecho uruguayo jugó todo el año en el Granate y fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana al vencer por penales en la final a Atlético Mineiro.

Méndez se fue a Lanús a principios de año. El Granate se lo llevó mediante un préstamo de 150 mil dólares con una opción de compra de un millón. Sin embargo, en el club ya avisaron que no harán uso de la opción y que el futbolista deberá regresar al club que tiene su ficha.

Ricardo Zielinski quiere a Méndez en Belgrano

Sin embargo, es muy prematuro saber cuál será su futuro. Newell's todavía no tiene técnico y, por lo tanto, no hay ninguna clase de definiciones sobre qué pasará con el plantel. Todo está supeditado al resultado electoral del 14 de diciembre, cuando el club renovará autoridades. Será la nueva comisión directiva la que deba decidir quién será el entrenador y, junto con este, a qué futbolistas mantiene y por qué refuerzos sale al mercado.

De todos modos, ya hay un club que está interesado en el lateral. Se trata de Belgrano de Córdoba, cuyo entrenador, Ricardo Zielinski, quiere sumar al plantel al uruguayo. Por ahora no hubo contactos con Newell's debido a la situación institucional por la que atraviesa a días de las elecciones, pero en Córdoba se descarta que Belgrano hará el intento por llevarse al campeón de la Copa Sudamericana.

En Belgrano ya se sabe que no seguirán Franco Jara, Facundo Quignon, Lisandro Lopez y Aníbal Leguizamón, quien aún tiene un año de contrato. En cuanto a refuerzos, se acercan contactos con Franco "Mudo" Vazquez , quien está en Cremonese.