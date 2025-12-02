La Capital | Policiales | Amenazas

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La PDI la detuvo en su casa de zona oeste. La víctima la denunció y mostró una serie de mensajes intimidatorios.

2 de diciembre 2025 · 19:33hs
El allanamiento en la casa de zona oeste. 

María de los Angeles R., de 38 años, quedó detenida lego de que efectivos de la Policía de Investigaciones realizaran un allanamiento para ubicarla a partir de una denuncia en su contra por amenazas coactivas. El fiscal Ramiro González Raggio, de la Fiscalía de Flagrancia y Turno, ordenó la captura. La víctima de las amenazas quedó envuelta en una deuda contraída con una organización de prestamistas y no pudo devolver el dinero pactado oportunamente.

Personal de la Brigada Operativa de PDI realizó el allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Spiro al 300, en la zona oeste de la ciudad, donde se encontraba la persona requerida por la investigación.

Según lo denunciado, la víctima habría solicitado un préstamo de dinero a la aprehendida. Al no poder cumplir con la fecha pactada para la devolución, la mujer comenzó a presionarlo mediante amenazas para que abonara el capital adeudado más una suma adicional en concepto de intereses. En ese contexto, el denunciante exhibió un audio enviado por la mujer, donde claramente queda expuesta la amenaza.

Durante la medida judicial, se procedió a la aprehensión de María de los Ángeles R. (38), señalada como presunta autora de las amenazas, y al secuestro de un teléfono celular que habría sido utilizado para la comisión del hecho.∏

