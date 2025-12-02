La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan más aumentos en enero
Las estaciones de servicio de Rosario volvieron a remarcar precios y la nafta premium pasó la barrera de los $2.000 por litro en todas las banderas, menos en YPF. Es la tercera suba en los últimos 30 días.
2 de diciembre 2025·20:04hs
El precio de los combustibles volvió a escalar en Rosario y dejó una cifra que hasta hace semanas parecía improbable: la nafta premium ya superó los $2.000 por litro en la mayoría de las estaciones de servicio de la ciudad. La actualización, más alta de lo previsto, se suma a una seguidilla de incrementos que golpean de lleno el bolsillo de los conductores.
La V-Power de Shell quedó al tope del listado con $2.049 por litro. Le siguen Quantum de Axion, a $2.019, y la Max Premium de Puma, a $2.016. La única excepción es YPF, que mantiene su premium en $1.911 por litro: una diferencia de $138 respecto de Shell, que implica pagar entre $6.500 y $7.000 más para llenar un tanque de 48 a 50 litros.
Cómo quedaron los precios de las naftas y el gasoil en Rosario
Los surtidores de Rosario exhiben este martes una grilla completamente remarcada. Así quedaron los valores por bandera:
YPF
Nafta súper: $1.694
Infinia: $1.911
Diesel 500: $1.674
Infinia Diesel: $1.846
GNC: $659
Shell
Nafta súper: $1.786
V-Power: $2.049
Evolux Diesel: $1.760
V-Power Diesel: $2.019
Puma
Puma súper: $1.621
Puma Diesel: $1.729
Ion Diesel: $1.945
Max Premium: $2.016
Axion
Súper: $1.699
Quantium: $2.019
Diesel X10: $1.798
Quantium Diesel X10: $2.019
GNC: $659
Tercer aumento en los últimos 30 días
No hay respiro para los conductores rosarinos. La nafta y el gasoil venían de sufrir dos aumentos en noviembre, por lo que esta nueva actualización –superior a la prevista en el decreto presidencial– se convirtió en la tercera suba en los últimos 30 días.
Las variaciones por bandera fueron significativas:
En Shell, la nafta súper aumentó $77 y la especial $54.
En Puma, la súper subió $108 y la premium $97.
En YPF, los incrementos fueron de $61 para la súper y $60 para la Infinia.
Las petroleras trasladaron no sólo los incrementos impositivos parciales sino otros factores propios de la estructura de costos, lo que amplificó el ajuste final en los surtidores.
Suba parcial de impuestos ahora y salto mayor desde enero
El fuerte aumento de diciembre estuvo impulsado por la actualización parcial de los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que por normativa deberían ajustarse cada tres meses.
Sin embargo, los incrementos fueron postergados en varias ocasiones para evitar un impacto directo en la inflación, lo que generó un atraso significativo del tributo.
El Decreto 840/2025 dispuso que en diciembre sólo se aplicara una parte de esa actualización. Pero a partir del 1 de enero de 2026, la actualización será completa e incorporará las subas postergadas de 2024 y 2025.
Según estiman en el sector, ese reacomodamiento podría traducirse en un aumento todavía más fuerte en los surtidores en el inicio del próximo año.
