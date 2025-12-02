Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Se había ido a principios de año por 150 mil dólares y una opción de compra de un millón, que el club que lo llevó no ejecutará

En Newell's todo es incertidumbre. Hasta que los socios no elijan a la nueva comisión directiva y esta no asuma, es difícil esperar definiciones sobre el cuerpo técnico y el plantel de primera división, dos de las cosas que más les interesan a los hinchas. Y, en ese sentido, no les queda más remedio que esperar.

De lo poco que se sabe por ahora es qué jugadores quedarán libres a fin de año y quiénes regresarán al club luego de estar a préstamo en otros equipos. Pero ni unos ni otros pueden esperar una definición sobre su futuro hasta los últimos días de diciembre, cuando las nuevas autoridades hagan posesión del club.

Entre los jugadores que volverán al club después de haber estado a préstamo hay un nombre de peso. Se trata del uruguayo Armando Méndez, quien se fue a préstamo a Lanús por 150 mil dólares con una opción de compra de un millón de dólares.

Cómo le fue en Lanús

Méndez salió campeón con ese equipo de la Copa Sudamericana. Sin embargo, acaban de comunicarle que no harán uso de la opción y el marcador lateral derecho deberá volver al Parque.

El uruguayo Armando Méndez, quien se fue a préstamo a Lanús por 150 mil dólares con una opción de compra de un millón de dólares

El uruguayo se fue a Lanús a principios de año. En total jugó 25 partidos con el Granate, entre partidos de la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. A Newell's había llegado en 2022 cedido por Fénix de Uruguay.

En Newell's tuvo buenos y malos rendimientos, pero su regreso puede ser una buena opción para un equipo que tiene problemas en los laterales. De hecho, ni Alejo Montero ni Jherson Mosquera tuvieron grandes rendimientos por el lado derecho ni fueron más que el uruguayo.