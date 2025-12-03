"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
El programa de LT8 Radio Rosario, conducido por Marcelo Gianserra, coronó dos años de vida con un show a sala llena en el que brillaron artistas rosarinos
3 de diciembre 2025·15:04hs
La sala de Mitre y Ricardone, en el microcentro rosarino, fue anoche el escenario del festival de cierre anual de “Entre Cuerdas y Letras”, el ciclo de radio en vivo que se emite por LT8 AM830 y que conduce Marcelo Gianserra. En su última edición del año, el programa celebró sus dos años de trayectoria con una gala que reunió a buena parte de los artistas que pasaron por el ciclo, en una noche que combinó talento, calidez y un fuerte vínculo con el público.
El show contó con la participación de Pablo Pino, Jorge Fandermole, Diego Casanova, Joel Tortul, Ike Parodi, Popono, Perro Suizo, Orlando Vera Cruz, Pau Soka y Bonzo Morelli, entre otros músicos que aportaron su impronta a un encuentro que se vivió como un auténtico homenaje a la música rosarina.
Entre los momentos destacados, se hizo notar la calidez habitual de Jorge Fandermole, así como el virtuosismo de Joel Tortul, cuya sensibilidad, precisión y emoción en la ejecución del piano cosecharon aplausos unánimes. También se lució Popono, verdadero showman de la escena local; el carismático Ike Parodi, dueño de una voz privilegiada; y la fuerza escénica de Perro Suizo, banda de estilo propio y personalidad marcada.
El recorrido artístico continuó con Pablo Pino, voz emblemática de Cielo Razzo y figura clave del rock rosarino; Bonzo Morelli, guitarrista imprescindible de la escena local; Diego Casanova, líder de Rosario Smowing y dueño de una impronta única; y el reconocido Orlando Vera Cruz, referente indiscutido del folklore santafesino y figura fundamental de la tradición argentina.
Cada uno de los músicos interpretó dos canciones de su repertorio, regalando al público una sucesión de climas, géneros y emociones que derivaron en aplausos, canto colectivo y un auditorio que no dejó de vibrar a lo largo de toda la noche.
El festival tuvo entrada libre y gratuita y se realizó a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres, una ONG que impulsa el deporte como herramienta de inclusión para chicos y chicas de los barrios Santa Lucía, Empalme Graneros, Gráfico y Cabín 9.
"Una noche extraordinaria"
Marcelo Gianserra definió el encuentro como “una noche extraordinaria”, subrayando la predisposición de los artistas y la energía de la gente: “La buena onda y la participación del público hicieron que todo fluyera de manera hermosa”, expresó.
Por su parte, Gaspar Gutiérrez, director de LT8 Radio Rosario, aseguró que se trató de “una noche inolvidable” y celebró la gran convocatoria: “El teatro estuvo lleno, el público respondió”. Además, destacó el carácter dinámico y ecléctico del espectáculo: “Después de deleitarte con el exquisito piano de Joel Tortul, llegaba Popono y el auditorio rockeaba con sus canciones”.
El cierre de “Entre Cuerdas y Letras” confirmó una vez más la potencia de la escena musical rosarina y la consolidación de un ciclo que, en solo dos años, logró reunir a artistas de enorme calidad y generar un fuerte lazo con su audiencia.
Noticias relacionadas
Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"
Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"