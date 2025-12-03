"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

El programa de LT8 Radio Rosario, conducido por Marcelo Gianserra, coronó dos años de vida con un show a sala llena en el que brillaron artistas rosarinos

Una noche inolvidable en La Comedia en el ciclo "Entre Cuerdas y Letras"

La sala de Mitre y Ricardone, en el microcentro rosarino, fue anoche el escenario del festival de cierre anual de “Entre Cuerdas y Letras” , el ciclo de radio en vivo que se emite por LT8 AM830 y que conduce Marcelo Gianserra. En su última edición del año, el programa celebró sus dos años de trayectoria con una gala que reunió a buena parte de los artistas que pasaron por el ciclo, en una noche que combinó talento, calidez y un fuerte vínculo con el público.

El show contó con la participación de Pablo Pino, Jorge Fandermole, Diego Casanova, Joel Tortul, Ike Parodi, Popono, Perro Suizo, Orlando Vera Cruz, Pau Soka y Bonzo Morelli , entre otros músicos que aportaron su impronta a un encuentro que se vivió como un auténtico homenaje a la música rosarina.

Entre los momentos destacados, se hizo notar la calidez habitual de Jorge Fandermole , así como el virtuosismo de Joel Tortul , cuya sensibilidad, precisión y emoción en la ejecución del piano cosecharon aplausos unánimes. También se lució Popono , verdadero showman de la escena local; el carismático Ike Parodi , dueño de una voz privilegiada; y la fuerza escénica de Perro Suizo , banda de estilo propio y personalidad marcada.

El recorrido artístico continuó con Pablo Pino , voz emblemática de Cielo Razzo y figura clave del rock rosarino; Bonzo Morelli , guitarrista imprescindible de la escena local; Diego Casanova , líder de Rosario Smowing y dueño de una impronta única; y el reconocido Orlando Vera Cruz , referente indiscutido del folklore santafesino y figura fundamental de la tradición argentina.

Cada uno de los músicos interpretó dos canciones de su repertorio, regalando al público una sucesión de climas, géneros y emociones que derivaron en aplausos, canto colectivo y un auditorio que no dejó de vibrar a lo largo de toda la noche.

El festival tuvo entrada libre y gratuita y se realizó a beneficio de la Asociación Civil Los Tigres, una ONG que impulsa el deporte como herramienta de inclusión para chicos y chicas de los barrios Santa Lucía, Empalme Graneros, Gráfico y Cabín 9.

"Una noche extraordinaria"

Marcelo Gianserra definió el encuentro como “una noche extraordinaria”, subrayando la predisposición de los artistas y la energía de la gente: “La buena onda y la participación del público hicieron que todo fluyera de manera hermosa”, expresó.

Por su parte, Gaspar Gutiérrez, director de LT8 Radio Rosario, aseguró que se trató de “una noche inolvidable” y celebró la gran convocatoria: “El teatro estuvo lleno, el público respondió”. Además, destacó el carácter dinámico y ecléctico del espectáculo: “Después de deleitarte con el exquisito piano de Joel Tortul, llegaba Popono y el auditorio rockeaba con sus canciones”.

El cierre de “Entre Cuerdas y Letras” confirmó una vez más la potencia de la escena musical rosarina y la consolidación de un ciclo que, en solo dos años, logró reunir a artistas de enorme calidad y generar un fuerte lazo con su audiencia.