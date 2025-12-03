La Capital | Zoom | Editorial

Se lanza una editorial de teatro con la publicación de dos obras rosarinas

El nuevo sello Barroca Sarli se presenta este viernes 5 con los libros “Es Pelando a Gogol”, de Maia Morosano, y “Éxodos”, de Mercedes Bielsa.

3 de diciembre 2025 · 11:07hs
La rosarina Maia Morosano es directora de la nueva editorial Barroca Sarli

La rosarina Maia Morosano es directora de la nueva editorial Barroca Sarli, dedicada a la publicación de obras de teatro

Barroca Sarli es una nueva editorial independiente especializada exclusivamente en la publicación de obras de teatro y textos dramáticos contemporáneos. Su lanzamiento oficial será con la publicación de dos obras de autoras rosarinas, en el marco de la colección inaugural.

Los primeros libros son “Es Pelando a Gogol”, de Maia Morosano, y “Éxodos”, de Mercedes Bielsa. Con la moderación de Rocío Cabral y Cristian Molina, y lecturas de Carla Saccani y Tania Scaglione, se presentan el viernes 5 de diciembre, a las 18 (puntual), en Refi Comunidad (Vélez Sarsfield 641), con entrada libre y gratuita.

Surgida de la necesidad de fomentar la publicación literaria teatral en Argentina y de dar lugar en el mundo editorial tanto a autores emergentes como experimentados, Barroca Sarli inicia su camino con la edición de las obras de dos autoras rosarinas que ya han llevado sus escritos al escenario como directoras.

Bajo la premisa de “leer teatro para escribir más teatro, para imaginar más teatro, para encontrarnos en el teatro y compartir más teatro”, Barroca Sarli tuvo su raíz en las charlas de dramaturgia que se daban en el patio de la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte Dramático) de Buenos Aires y es dirigida por la propia Morosano, escritora, docente, performer y gestora cultural rosarina radicada en CABA que dirigió y coordinó otras editoriales como Patas de Cabra y Espiral Calipso.

Sobre los libros

“Es Pelando a Gogol” es la más reciente publicación de Maia Morosano, una obra de teatro surrealista y de comedia ácida que explora temas de pasividad, represión y absurdo, con una historia en donde en un mundo sin colores ni brillo, seis mujeres esperan -por distintos motivos- la llegada de “Gogol”, una figura que representa una promesa de liberación.

Cada una revela por qué lo aguarda y qué aporta luz y color a su vida: el deseo que la impulsa. La obra actualmente se está presentando en el Teatro Anfitrión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“‘Es Pelando a Gogol’ dialoga con muchas de mis obras, quise condensar en escena una propuesta estética que vengo pensando desde mi primer poemario ‘Escaleras’ (2008). Siempre me gustó la unión de opuestos: lo clásico como el diálogo con la obra de Brecht y lo contemporáneo, lo popular, lo pop, el fútbol, la cumbia, frente a frases en latín o frases de la historia universal. Aparecen también mencionados personajes de otras obras mías que incluí como guiño a un universo mayor, uno que quiero seguir tejiendo siempre cercana a la ciudad de Rosario que es parte de mi identidad”, contó Morosano.

Por su parte, "Éxodos" es la ópera prima de Mercedes Bielsa, una sátira política-alegórica que atraviesa la identidad nacional, la familia y el amor en una obra dramática que narra la historia de los hermanos Sarmiento (Patria, Institución, Educación, Jueves Santo y Revolución Libertadora), supuestos hijos bastardos de Domingo Faustino que han sido educados en un ambiente aristocrático que se volvió decadente: "Cinco finales sin ningún principio". Una obra absurda, onírica, llena de pensamiento e incomodidad atravesada por la lupa del gen argentino y de la realidad cíclica.

“'Éxodos' es mi primera obra, y es el resultado de una búsqueda personal sobre los temas que siempre me interesaron y a los que siempre estoy volviendo: la familia, los lazos parentales, la muerte y la identidad. Es, además, un diálogo entramado de conceptos que bien pueden hablar tanto de la constitución de la historia argentina como de los vínculos de sangre. En ella trate de poner sobre la mesa mis ideas al servicio del tiempo del teatro, porque Éxodos no deja de ser una pieza teatral, utilizando el recurso de la repetición o de lo cíclico como síntoma de la ficción, como brújula de mi experiencia de escritura”, aseguró Bielsa.

