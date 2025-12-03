La Capital | Negocios | lotes

Los últimos lotes frente al río: quiénes construirán las próximas torres de Rosario

Ya casi no quedan tierras en primera fila. Sin embargo, son varios los desarrollos inmobiliarios de alta envergadura que prometen transformar el frente costero en los próximos años

Emmanuel Paz

3 de diciembre 2025
Conseguir un terreno libre para invertir en un desarrollo inmobiliario en la primera línea sobre el río Paraná no está nada fácil, porque ha quedado muy poco espacio sin proyecto. Las avenidas Rivadavia, Wheelwright, Del Huerto y Belgrano están casi a tope, salvo para algún ojo experto, y lo que se viene de novedoso en el mediano plazo es mayormente en Puerto Norte. La zona sigue siendo de gran demanda pese al envión que tomaron otros barrios como Fisherton y las inmediaciones del Estadio Mundialista de Hockey. Hoy se puede afirmar que nada pudo desplazar a la ribera rosarina como el espacio con el metro cuadrado más apreciado de la ciudad. Desarrollos de gran superficie y altura con amenidades ya asoman en varios segmentos del frente costero y prometen seguir transformándolo.

Negocios de La Capital entrevistó a distintos referentes del sector inmobiliario y desarrolladores para tener su visión sobre cómo está el mercado en esas demandadas áreas de Rosario. Ulises Crestale, fundador de Crestale Inmobiliaria, describe: “En los últimos años, Rosario descubrió el río y, por lo tanto, todos los terrenos que lo bordean cobraron un valor muy importante”. En esta misma línea, explicó que el costo de adquisición de un lote depende de la superficie que se permita edificar en altura sobre él. Sin embargo, estimó que el precio del metro cuadrado construido en primera línea puede ubicarse entre los u$s 3000 y u$s 4000. Pero advierte que “en Rosario, estos valores siguen estando bajos. Todos los precios se fueron amoldando a la importante inflación de la que venimos, pero el costo del metro cuadrado sigue siendo el mismo desde el año pasado”.

Esta afirmación, va en sintonía con el último Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), el cual ubicó a Rosario como una de las ciudades con menor precio del metro cuadrado en el continente. De acuerdo con el informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y Zonaprop, el promedio en dólares por metro cuadrado de un departamento en la ciudad se ubica en 1.733. En contraste, en Buenos Aires la cifra asciende a 2.622.

En cuanto a la disponibilidad de tierra, Andrés Gariboldi, titular de Dunod Propiedades, dice que “toda la zona costera entre el Monumento Nacional a la Bandera y Boulevard Avellaneda, incluyendo Puerto Norte, ofrece escasos lotes”.

Una buena opción desde Pellegrini hacia el sur

Por su parte, José Ellena, titular de Ellena Negocios Inmobiliarios, suma que “lo único que queda por desarrollar es la zona que va desde Avenida Pellegrini hacia el sur”. Si bien se trata de la única reserva de tierra en primera línea respecto del río, el empresario aclara que aún queda mucho por hacer en su entorno inmediato. “Es una zona urbanísticamente muy buena, con acceso fácil por Avenida Pellegrini y el paseo ribereño. Sin embargo, todavía falta un trabajo conjunto entre Municipalidad y desarrolladores para mejorarla. El Puerto de Rosario, por más operativo que se encuentre, no puede seguir en el centro de la ciudad, a cinco cuadras de torres residenciales”, argumenta.

La otra gran promesa del desarrollo residencial sobre la costa rosarina es Puerto Norte. El año pasado, el Gobierno Nacional buscó impulsar la venta de un conjunto de terrenos fiscales en el área, algo que había sido celebrado por el Municipio. A pesar de que la medida fue publicada en el decreto 950/2024, finalmente el Estado no avanzó con la ejecución. En el sector inmobiliario esperan que en 2026 el proyecto logre materializarse.

La mega torre de grandes vistas

Obring Arquitectura encabeza uno de los desarrollos más destacados de la zona: una megatorre de 200 metros junto al desarrollo Forum. Pablo Gagliardo, director de la firma, explica que ya no quedan predios disponibles para edificaciones de esa envergadura. “Lo único que restaría son los cuatro lotes que quedan detrás del edificio”, detalla.

Se refiere a los terrenos comprendidos entre Avenida Carballo y French, que iban a formar parte del desarrollo Metra, a cargo de la firma TGLT. Tras la caída del proyecto original, permanecen cuatro manzanas con potencial de reventa en una de las áreas más cotizadas de Rosario, aunque de momento no hay proyectos inmobiliarios programados. En ese mismo sector avanza la construcción de MSR Puerto Norte, en manos de Gabriel Redolfi y su equipo, que están levantando una torre de 22 pisos lindera a Metra.

Mientras tanto, en el tramo central de la costanera, tanto Ellena como Gariboldi coinciden en que los valores del metro cuadrado para unidades residenciales terminadas pueden oscilar entre los u$s 3.000 y los u$s 5.000, según las amenidades del desarrollo y su ubicación. Es decir, un departamento de unos 150 metros cuadrados puede alcanzar los u$s 500 mil. Mientras tanto, en un proyecto como Aurora, de Fundar, ubicado sobre Avenida Belgrano, la inversión en pozo puede estimarse por encima de los u$s 3.500 el metro cuadrado.

Uno de los últimos terrenos disponibles, sobre Chacabuco entre 3 de Febrero y Pasaje Cajaraville, ya fue adquirido por Obring para un nuevo desarrollo de alta gama. Según Pablo Gagliardo, se trata de los últimos lotes en primera línea frente al Parque Urquiza. Allí, adelantó el arquitecto, se prepara una torre de veintidós pisos con amenidades, que abarcará los tres predios más cercanos a la esquina, garantizando vista al río y también a parte de la ciudad.

Lo que se viene y lo que falta

Por último, los grandes lotes comprendidos entre el Monumento a la Bandera y Boulevard Avellaneda ya tienen proyectos de envergadura asignados. Entre ellos, se destacan el desarrollo de Autocrédito y Transatlántica en el ex edificio de Personal en Moreno y Wheelwright; las dos torres de la firma Pininfarina en Rivadavia y Santiago y el imponente Costavía, que va por su tercera torre sobre Rivadavia y Rodríguez. Faltará saber qué ocurrirá con el predio que está sobre Belgrano entre Tucumán y San Martín, donde crecen amplias enredaderas sobre la antigua fachada de la casa y también el destino que tiene la esquina de Avenida del Huerto y Salta, donde se anunció un Quinquela que al final no se edificó y pasó a manos de Rinaldi Construcciones.

