Netflix: un thriller tenso y suspensivo en menos de dos horas

Dakota Fanning protagoniza una historia atrapante que se ha convertido en una de las más vistas en Netflix. De qué se trata

3 de diciembre 2025 · 16:01hs
Observados llamó la atención de los usuarios en Netflix

"Observados" llamó la atención de los usuarios en Netflix, convirtiéndose en una de las películas más elegidas

El catálogo de Netflix se ha renovado con el inicio de un nuevo mes y entre las más recientes incorporaciones una película de suspenso ha llamado la atención. Se trata de “Observados” (título original “The Watchers”), una cinta de terror psicológico que en menos de dos horas presenta una historia atrapante y llena de tensión, de esas ideales para acurrucarse en el sofá.

“Cuando el auto de Mina se daña en medio del bosque, tres desconocidos la acogen en su búnker, donde unas extrañas criaturas vigilarán cada uno de sus movimientos”, adelanta Netflix con respecto a la trama de la película. Lo sombrío, la oscuridad y lo desconocido son componentes centrales de este thriller.

“Observados” lleva en su relato componentes sobrenaturales que se funden en una trama suspensiva llena de secretos y revelaciones. En menos de dos horas la cinta sumerge al espectador a una noche compleja en medio del bosque, donde nada es lo parece y escapar es un desafío.

En el rol protagónico, Dakota Fanning deslumbra a los espectadores. La acompañan Georgina Campbell, Olwen Fouéré y Oliver Finnegan. La dirección de la cinta está en manos de Ishana Shyamalan, la hija de M. Night Shyamalan, creador de obras destacadas como “Sexto sentido”, “Fragmentado” y “El protegido”.

De qué se trata “Observados”

La historia de “Observados” sigue a Mina, una artista de 28 años radicada en la ciudad de Galway, Irlanda. Atravesando ciertas crisis existenciales y haciéndole frente a algunos traumas del pasado, Mina sobrevive con un trabajo que le causa poco entusiasmo en una tienda de mascotas.

Cuando su jefe le encarga la entrega de un loro exótico en un zoológico lejano, Mina emprende un viaje que será frustrado. Tras un daño en su auto, la joven queda varada y perdida en un bosque aislado donde empieza a percibir algunos sucesos extraños. En su desesperación, Mina encuentra refugio en un búnker junto a tres extraños: Ciara, Madeline y Daniel.

Trailer de “Observados”

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
